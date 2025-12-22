『NISHISATOアローレレディース』2年連続の優勝・昇格決定！！！来年1月には関東リーグ昇格に向けたセレクションを実施！

■NISHISATOアローレレディースの優勝昇格決定！

NPO法人はちきたSC

2025年12月21日（日）に行われたリーグ第9節 VS FC駒沢女子 との試合は、3-2で勝利。この結果、NISHISATOアローレレディースの東京都２部リーグ優勝と東京都１部リーグへの昇格が確定しましたのでお知らせします。

■創設2年目、東京都女子サッカー大会に続く２冠達成

2024年3月１日に創設したばかりの新規チームながら、人工芝のホームグラウンド、クラブハウス、メインスポンサーと恵まれた環境を活かし、10月には東京都女子サッカー大会で優勝を果たし、リーグ優勝と合わせて２冠を達成しました。

■メインスポンサーである「株式会社NISHI SATO」の支援を受け、社会変革に挑む

チームは【WEリーグ参入】と同時に、【女性の輝く姿を発信することで、多様性溢れる社会の実現】を目指しています。

その趣旨に共感した立川市の企業「株式会社NISHI SATO」からの支援を受け、選手の環境づくりとともに女子サッカーの普及活動にも力を入れています。

関東昇格へ向けたセレクション開催

来季は、東京都１部リーグから関東リーグへの昇格を目指すアローレ・レディース。



さらなる戦力強化に向けて１月１７日にセレクションを開催します。

日時：2026年1月17日（土）12：00～

参加費：2000円（当日徴収）

会場：文化杉並学園八王子グラウンド（八王子市犬目町1717）

申込は↓

https://x.gd/VNCCn