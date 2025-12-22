最大1,500ポイント！「年末年始！PASELIチャージ機キャンペーン」を開催！
株式会社コナミアーケードゲームスは、KONAMIが運営する"遊べる電子マネー"「PASELI(パセリ)」をアミューズメント施設の「PASELIチャージ機」からチャージすると、最大1,500ポイントの「PASELIポイント」がもらえるキャンペーン「年末年始！PASELIチャージ機キャンペーン」を12月22日(月)から開始することをお知らせします。
「年末年始！PASELIチャージ機キャンペーン」では、期間中にPASELIチャージ機にて「PASELI」をチャージすると、1万円ごとに「PASELIポイント」を100ポイントプレゼントします。また、スマートフォンアプリ「PASELIアプリ」の二次元コードを利用して、「PASELIチャージ機」から1,000円以上チャージすると、抽選で100名さまに「PASELIポイント」1,000ポイントが当たります。
また、初めて「PASELI」を利用される方、もしくは2025年6月1日(日)以降「PASELI」を利用していない方を対象に、「PASELI」を対象商品で500円以上使用すると「PASELIポイント」が300ポイントプレゼントされる「PASELI新規&復帰キャンペーン」も同時に開催します。
"遊べる電子マネー"「PASELI」はKONAMIが運営する電子マネーサービスです。簡単な登録を行うだけでKONAMIの各種サービスをはじめ、通販サイトや自動販売機などのお買い物にご利用いただけます。
ぜひこの機会に、「PASELI」をご利用いただきお得にゲームやお買い物をお楽しみください。
▼「年末年始！PASELIチャージ機キャンペーン」特設サイト
https://p.eagate.573.jp/game/paseli/campaign/P25_03/
▼「PASELI新規＆復帰キャンペーン」特設サイト
https://p.eagate.573.jp/game/paseli/campaign/P25_04/
▼「PASELI」公式サイト
https://www.konami.com/arcadegames/paseli/
▼「PASELIアプリ」の機能について
https://www.konami.com/arcadegames/paseli/charge/howto02.html
▼「PASELI」チャージサイト
https://paseli.konami.net/charge/
▼「PASELI」公式X
https://x.com/paseli_official
「年末年始！PASELIチャージ機キャンペーン」概要
【開催期間】 開催中 ～ 2026年1月25日(日) 23:59 ※1
＜参加方法＞
・「PASELI」公式サイト、もしくは「PASELIアプリ」から、キャンペーンにエントリーします。
・「PASELI」を「PASELIチャージ機 ※2」にて合計10,000円(税込)以上チャージすると、10,000円ごとに「PASELIポイント」を100ポイントプレゼントします。※3
・「PASELIアプリ」の二次元コードを利用して、「PASELIチャージ機」で1,000円(税込)以上チャージすると、抽選で100名さまに「PASELIポイント」1,000ポイントが当たります。
※1 対象期間中にエントリーすれば、対象期間中のすべてのチャージが対象になります。
※2 「PASELIチャージ機」は24時以降、翌朝7時までは定期メンテナンスの為利用できません。
※3 上限500ポイントまで
「PASELI新規&復帰キャンペーン」概要
【開催期間】開催中 ～ 2026年1月25日(日) 23:59
＜参加方法＞
・「PASELI」を利用したことのない方
・2025年6月1日以降、「PASELI」を利用していない方
開催期間中、「PASELI」を対象商品で500円以上使用すると、「PASELIポイント」が300ポイントプレゼントされます。
「PASELI」アプリについて
「PASELIアプリ」では、KONAMI IDでアプリにログインすることで、スマートフォンから「PASELI」の管理や最新情報、キャンペーンの確認が簡単にできます。
アプリのホーム画面では、PASELI残高や所持ポイント、有効期限が分かるほか、アプリ上でさまざまなチャージ方法※にてチャージをすることが可能です。また、「PASELI」および「PASELIポイント」の利用履歴の確認や「PASELIポイント」をPASELI残高へ交換ができます。
※PASELIチャージサイト(WEBページ)で利用できるチャージ手段と同様です。
▼「PASELIアプリ」 ダウンロードはこちらから
iOS:https://itunes.apple.com/jp/app/id6466388668?mt=8
Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.konami.paseli
「PASELI」について
"遊べる電子マネー"「PASELI(パセリ)」はKONAMIが運営する電子マネーサービスです。
簡単な登録を行うだけでKONAMIの各種サービスをはじめ、通販サイトや自動販売機などのお買い物にご利用いただけます。
利用金額に応じて「PASELIポイント」が貯まり、貯まった「PASELIポイント」は「PASELI」にチャージすることもでき、デジタルアイテムと交換することもできます。
銀行、クレジットカードなどのほか、多様なチャージ方法が選択可能です。
「PASELI」は、Pay Smart Enjoy Life.の頭文字から誕生した造語です。
「PASELI」で皆さんの生活をもっと楽しくしたいという思いが込められています。
タイトル:PASELIアプリ
メーカー:KONAMI
配信日:配信中
ジャンル:電子マネーアプリ
著作権表記:(C)Konami Digital Entertainment (C)Konami Arcade Games
対応OS:
【iOS】iOS(13.0以上)
【Android(TM)】Android(8.0以上)
お問合せ先:
お客様相談室
TEL: 0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)
メール: サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください。
https://www.konami.com/games/inquiry/jp/