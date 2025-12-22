【国際スノーボード＆スケートボード専門学校】在校生・卒業生が世界の舞台で躍動！スノーボードW杯ハーフパイプ第２戦で優勝・準優勝の快挙

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの国際スノーボード＆スケートボード専門学校（略称：JWSC、所在地：新潟県妙高市）スノーボード学科トップアスリートコース2年の山田琉聖選手（専門学校JWSC）が、2025年12月20日にアメリカ・コロラド州コッパーマウンテンで決勝が行われたFISスノーボード男子ハーフパイプ ワールドカップ第2戦において、優勝を果たしました。

SAJ令和8承認第00109号 表彰台に立つ山田琉聖選手（写真中央）

本大会は、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックを見据えた重要なシリーズ戦の一つであり、世界各国のトップライダーが集結するハイレベルな大会です。

山田選手は決勝において、独創的なルーティンを武器に持ち味を存分に発揮する滑りを披露し、自身初のワールドカップ優勝を飾りました。

また、同大会の女子ハーフパイプでは、本校卒業生であり、現在は本校コーチとして在校生の指導にもあたる冨田せな選手（宇佐美SC）が、第2位に入賞。世界の強豪選手が名を連ねる中、完成度の高いランを披露し、五輪出場へ向けて確かな存在感を示しました。

競技者として世界の最前線で戦い続ける冨田選手と、同じ舞台で挑戦を重ねる在校生・山田選手の活躍は、世代や立場を越えて互いに刺激し合いながら成長していく、世界を舞台に挑戦できる本校の学習環境を象徴しています。

JWSCでは、世界の舞台を目指す学生もいれば、それぞれの目標に向かって一歩ずつ挑戦を重ねる学生もいます。経験やレベルの違いを越えて互いをリスペクトし合いながら、実践を通じて一人ひとりが成長していける環境を大切にしています。

今後もミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックを見据え、世界の舞台に挑み続ける在校生・卒業生の活躍にぜひご注目ください。

■2025-26出場大会日程

2026年 1月7日～10日 ：W杯アスペン（アメリカ）

1月15日～18日 ：W杯ラークス（スイス）

2月11日～13日 ：ミラノ・コルティナ五輪（出場資格を獲得した場合）

2月26日～28日 ：The Snow Leagueアスペン（アメリカ）

3月7日～8日 ：W杯バンケイ（日本）

3月19日～21日 ：The Snow Leagueラークス（スイス）

■山田選手のコメント

去年からずっとやりたかったルーティーンをやっと決めることができ、優勝できたことは純粋に嬉しく思います。しかし、オリンピックまで大会は続くので、抜かりなく自分の滑りをしていきたいです。

引き続き応援よろしくお願いいたします。

SAJ令和7承認第00121号

■プロフィール

名前：山田琉聖(やまだ りゅうせい)

出身：北海道札幌市

学校：国際スノーボード&スケートボード専門学校

学科：スノーボード学科トップアスリートコース2年

所属：専門学校JWSC

種目：スノーボードハーフパイプ(SB-HP)

成績：

2023年12月 ワールドカップ2戦目 SB-HP 5位

2024年2月 ユースオリンピック SB-HP 3位

2024年12月ワールドカップ1戦目 SB-HP 3位

2025年2月ワールドカップ4戦目 SB-HP 3位

2025年12月The Snow League2戦目 SB-HP 3位

2025年12月ワールドカップ2戦目 SB-HP 優勝

■プロフィール

名前：冨田せな(とみた せな)

出身：新潟県妙高市

出身校：国際スノーボード&スケートボード専門学校

所属：宇佐美SC

種目：スノーボードハーフパイプ(SB-HP)

成績：

2018年 平昌五輪スノーボード女子ハーフパイプ 8位

2022年 北京五輪スノーボード女子ハーフパイプ 銅メダル

X Games 2022 優勝

World cup CALGARY 2025 優勝

2025全日本選手権スノーボードハーフパイプ優勝

The Snow League開幕戦 優勝

JWSC国際スノーボード＆スケートボード専門学校について

JWSC国際スノーボード＆スケートボード専門学校は1999年に開校し、これまで、冬季五輪4名出場、JSBA公認プロスノーボーダー60名を輩出してきました。ボードスポーツを学ぶための最適な環境と施設のもと実績ある講師陣による専門教育を実施しています。スノーボードは、年間6か月の雪上トレーニングを中心としたカリキュラム、スケートボードは、JWSCスケートボーディングラボ内にストリート、パークセクションを完備して競技に専念できる環境があります。当校に在籍する多くの学生は、当校に入学して、一から学び頑張っていきたいという学生が大半を占めています。当校では、学生のうちからプロとして活動できる基盤を作ることができ、プロを目指し、業界への就職が可能です。今後も、オリンピック選手の輩出、プロ輩出、ボードスポーツ業界で即戦力となる人材を輩出するために実践知を得られる教育活動を継続して取り組んで参ります。

学科紹介

・【新設】ボードスポーツ・クリエイティブデザイン学科（3年制）

https://jwsc-snow.com/course_boardsports_creativedesign

・スケートボード学科トップアスリートコース（2年制）

https://jwsc-snow.com/course_skateboard_athlete

・スケートボード学科スケートボードビジネスコース（2年制）

https://jwsc-snow.com/course_skateboard_business

・スノーボード学科トップアスリートコース（2年制）

https://jwsc-snow.com/course_snowboard_athlete

・スノーボード学科スノーボードビジネスコース（2年制）

https://jwsc-snow.com/course_snowboard_business

・ボードスポーツ専攻科（1年制） https://jwsc-snow.com/course_action

・ボードスポーツビジネス・大学科（2年制） https://jwsc-snow.com/course_university

・【新設】スポーツ・情報大学科（4年制） https://jwsc-snow.com/course_sports_information

＜ＪＷＳＣ国際スノーボード＆スケートボード専門学校のこれまでの取り組み＞

■ノーボード学科・山田琉聖がThe Snow League第2戦で堂々の3位入賞で世界へアピール

https://jwsc-snow.com/blog/archives/13875

■スノーボードウェア【JACKFROST】の2025-26シーズン公式PRユーザーに学生４名、卒業生1名が選ばれました

https://jwsc-snow.com/blog/archives/13758

■JWSC在校生がスノーボードのプロ資格を取得！本校60人目のプロスノーボーダーが誕生！

https://jwsc-snow.com/blog/archives/13535

■Burton Japanと連携し、Z世代の視点でスノーボード業界の製品開発を拓く

https://jwsc-snow.com/blog/archives/13550

■学生が制作に関わったトップアスリートのスノーボードを活用したベンチがEXPO 2025 大阪・関西万博に展示

https://jwsc-snow.com/blog/archives/13435



〈国際スノーボード&スケートボード専門学校〉

学校公式HP https://jwsc-snow.com

Instagram https://www.instagram.com/jwsc_staff/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/