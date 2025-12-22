AI アナウンサーを起用した地域情報発信の新たな試み ～コミュニティチャンネル放送とマラソン大会サポートを通じて～

AI model株式会社

AI model株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：谷口 大季）と知多半島ケーブルネットワーク株式会社（本社：常滑市、代表取締役社長：江口 正洋）は、愛知県の「あいちデジタルアイランドプロジェクト」※1の取組として、地域メディアとしての新たな情報発信の形を探る「AIアナウンサー実証実験」を開始します。

本実証実験で起用するAIアナウンサーは呼称を「COCOAi（ここあ）」とし、地域情報を分かりやすく伝えるAIナビゲーターとして登場します。「COCOAi」はタレント的な存在ではなく、地域情報発信を支援するデジタルツールの一つとして位置づけ、コミュニティチャンネルでの番組紹介、マラソン大会にサポーター役として参加することを通じて、地域におけるAI活用の受容性や実用性を検証します。

【実証内容】

１．コミュニティチャンネルにて番組紹介・ニュース番組出演

放送期間：2025年12月22日（月）～2026年3月頃まで

２．武豊町ゆめたろうスマイルマラソンにて開会式参加・参加者とのフォトセッション

開催日：2026年1月25日（日）

３．CCNC紹介動画にてナビゲーターとして出演（公式X等で配信）

配信期間：2026年1月頃公開開始予定

※1 愛知県では、中部国際空港及び周辺地域において、近未来の事業やサービスを早期に実用化することを目指す「あいちデジタルアイランドプロジェクト推進事業（５Ｇ等デジタル技術活用促進事業）」を実施しています。この取組の一環として、中部国際空港及び周辺地域に立地する企業・施設等と、先端デジタル技術を持つテック企業やスタートアップをマッチングさせ、先端デジタル技術の実証実験を行っています。

地域の“いま”に、そっと寄り添うAIアナウンサー「COCOAi」

■ 会社概要

知多半島ケーブルネットワーク株式会社

- 本社所在地：愛知県常滑市かじま台一丁目161番地- 代表者：代表取締役社長 江口正洋- 設立：平成2年2月28日- 公式HP：https://www.tac-net.jp/

事業内容

- 有線テレビジョン放送事業- 電気通信事業

■ 会社概要

AI model株式会社

- 本社所在地：東京都港区虎ノ門 2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー- 代表者：代表取締役CEO 谷口大季- 設立：2020年8月- 公式HP：https://ai-model.jp

事業内容

- 生成AI技術を用いたモデル・タレント・広告クリエイティブ生成ソリューション- アパレル・ビューティ領域を中心とした、生成AIによる業務変革・オペレーション支援・内製化支援

