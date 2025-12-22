¡ÚJAFÀéÍÕ¡ÛJAF¥Çーin¥Þ¥¶ーËÒ¾ì～¥Þ¥¶ー¥Õ¥¡ー¥à¥Ä¥¢ーDX¾è¼Ö³ÎÌó¡õ¥¸¥ã¥àºî¤êÂÎ¸³～¤ò³«ºÅ¡ª
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¢¡
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë9»þ00Ê¬¤«¤é13»þ30Ê¬¢¨¹ÓÅ·Ãæ»ß
¡Ú¾ì½ê¡Û¥Þ¥¶ーËÒ¾ì¡ÊÀéÍÕ¸©ÉÙÄÅ»ÔÅÄÁÒ940-3¡Ë
¡Ú¿½¹þ¾ò·ï¡Û¤ª¿½¹þ¤ß¼Ô¤¬JAF²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã»þ£±¥°¥ëー¥×¤Ë£±Ì¾¤ÏJAF²ñ°÷¤¬¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È
¡ÚÈñÍÑ ¡ÛÂç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë¡§4,100±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡»Ò¤É¤â¡Ê4ºÐ～¾®³ØÀ¸¡Ë¡§2,700±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡3ºÐ°Ê²¼¡§ÌµÎÁ
¢¨Æþ±àÎÁ¤ª¤è¤ÓÂÎ¸³ÎÁ¹þ¤ß ¢¨Ãó¼ÖÎÁ¶â¡§»²²ÃÎÁ¶â¤È¤ÏÊÌÅÓ1Âæ¤Ë¤Ä¤1,000±ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¡ÚÄê°÷¡Û120Ì¾¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í¿ô¡§60Ì¾¡Ë¢¨±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹çÃêÁª
¡Ú±þÊçÄùÀÚ¡Û2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¡ÚÆâÍÆ¡ÛÆþ¾ìÎÁ¡¢¥Þ¥¶ー¥Õ¥¡ー¥à¥Ä¥¢ーDX¡¢¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥¸¥ã¥àºî¤êÂÎ¸³
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢JAF¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://area.jaf.or.jp/area/2025/11/kanto/chiba/events/mother-1121?utm_campaign=12prtimes&utm_source=2025-020&utm_medium=referral