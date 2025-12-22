『薫る花は凛と咲く』今年1年間の感謝を込めた特別企画！ 読者のみなさまが伝えたい「ありがとう」をおすそ分けさせてください。

株式会社講談社

ありがとうは魔法の言葉

大切な人にありがとうを伝える年末年始

優しい気持ちで大切な人を包みたい

忙しい日々の中で、つい後回しにしてしまった “ありがとう” を

このタイミングだからこそ、言葉にして届けませんか

2025年12月22日（月）～2025年12月28日（日）までの1週間、東京の新宿、大阪の梅田で1年間の感謝を込めて、作品PVが流れます。掲載場所・掲出期間は下記をご確認ください。

2025年は、TVアニメが放送され、それをきっかけに2025年10月には累計800万部を突破。さらに2025年12月現在1000万部を突破しており、飛躍の年となりました。

ここまでこられたのも、支えてくださった読者の皆様がいたからこそです。そんな読者の皆様へ、感謝の気持ちを込めて “ありがとう” をお届けします。

特別企画！新宿ユニカビジョンで、読者の皆さまからいただいた “ありがとう” のメッセージがPVと合わせて流れます。

事前にSNSで呼びかけ、読者の皆さまからたくさんの “ありがとう” の気持ちやエピソードが届きました。届いたエピソードの中から、抜粋したメッセージを「新宿ユニカビジョン」で流させていただきます。 *うめだHEP前ビジョンではPVのみの放映となります。ご了承ください。

今回流れる “ありがとう” の一部をご紹介！

「薫る花は凛と咲く」に出会って今では夫婦で作品を楽しませていただいてます。今では夫婦で作品を楽しませていただいてます。家庭の中でも「ありがとう」とお互い言う回数が増えて夫婦仲がさらによくなった気がします！

息子がパティシエを目指してます。初めて聞いた時は親として苦労の多い大変な職業を目指すことを心配する気持ちが勝ってました。でもその作品に出会って色々な人へ幸せを届けることができる素晴らしい仕事なんだと感じ、今は息子の夢を応援しています。この作品にありがとう。

12月22日 新宿の様子12月22日 梅田の様子 *うめだHEP前ビジョンではPVのみの放映となります。ご了承ください。

【掲載場所・掲出期間情報】

＜東京・新宿＞

- 掲出場所

新宿ユニカビジョン

- 掲出期間

12月22日（月）～12月28日（日）

＜大阪・梅田＞

- 掲出場所

うめだHEP前ビジョン

- 掲出期間

12月22日（月）～12月28日（日）

※駅および駅員への問い合わせはお控えください。

※映り込み等周りへのご配慮をお願いいたします。

※携帯電話の利用マナーに注意ください。

思い出をやさしく包み込む！特製ブランケットを100名様にプレゼント！

「#薫る花」「#薫る花とありがとう」をつけてみなさまのみなさんの「ありがとう」を伝える気持ちやエピソードを投稿してください！

ブランケットのデザインイメージ

読者の皆さまに感謝の気持ちを込めて、特製ブランケットが当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。ブランケットは折りたたむとクッションになる2WAY仕様となっています。

2025年に配信されたエピソード内の名場面が散りばめられたデザインとなっており、『薫る花は凛と咲く』の思い出とともに、皆さんをやさしく包み込みます。

応募の詳細は、「週刊少年マガジン」公式サイトに掲載されているお知らせページをご確認ください。

詳細：https://shonenmagazine.com/info/entry/20251222_kaoruhana_cp/

*デザインは変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

【作品情報】

『薫る花は凛と咲く』 ／ 三香見 サカ

とある場所に、隣接するふたつの高校がある。バカが集まる底辺男子校・千鳥高校と、由緒正しきお嬢様校・桔梗女子。そこに通う紬 凛太郎と、和栗薫子が出会い…。

“近くて遠い”二人が織りなす、鮮やかな青春彩る学園物語!!

とある場所に、隣接するふたつの高校がある。バカが集まる底辺男子校・千鳥高校と、由緒正しきお嬢様校・桔梗女子。強面で物静かな千鳥高校２年・紬 凛太郎は、実家のケーキ屋の手伝い中にお客として来ていた少女・和栗薫子と出会う。薫子との時間を心地よく感じる凛太郎だったが、彼女は徹底して千鳥を嫌う桔梗女子の生徒で……!?

累計1000万部突破！『薫る花は凛と咲く』1巻～最新21巻好評発売中！