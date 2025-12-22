Y2K¤Î¿Ê²½¤ÈÊ¿À®¥ì¥È¥íºÆ²ò¼á¡£µÞÉâ¾å¤·¤¿À¯¼£´Ø¿´¤Ê¤É³¦·¨¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡©
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥´ー(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±àÅÄ ¶³Êå) ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¡ÚWE LABO ¡Î¥Ò¥È¡¦¥³¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥Ð¡Ï¸¦µæ½ê¡Û¢¨Î¬¾Î¡ÚWE LABO(¥¦¥£ー ¥é¥Ü)¡Û¤Ç¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤ò°ì³ç¤ê¤È¤»¤º¡¢¼ñÌ£ÓÏ¹¥¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡È³¦·¨¡É¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ZÀ¤Âå¤¬À¸¤ß½Ð¤¹³Æ³¦·¨¤ÎSNS¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±¿±Ä¤·¤Ê¤¬¤é¶½Ì£´Ø¿´¤ä¾ÃÈñÆ°¸þ¤òÄ´ºº¤·¡¢´ë²è¤ä¥µー¥Ó¥¹µÚ¤Ó¾¦ÉÊ³«È¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡WE LABO¤Ç¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤Î¾ÃÈñÆ°¸þ¤ò¡Ö³¦·¨¡×¤´¤È¤ËºÙÊ¬²½¤·¡¢SNS¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò³èÍÑ¤·¤¿Âçµ¬ÌÏÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£Áí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô60Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë8¤Ä¤Î³¦·¨¡Ê¡ÖJK³¦·¨¡×¡ÖÆó¼¡¸µ¥ª¥¿¥¯³¦·¨¡×¡Ö»°¼¡¸µ¥ª¥¿¥¯³¦·¨¡×¡Ö´Ú¹ñ³¦·¨¡×¡Ö¥À¥ó¥µー³¦·¨¡×¡ÖÃÏÍë³¦·¨¡×¡Ö¥®¥ã¥ë³¦·¨¡×¡Ö¥¬ー¥êー³¦·¨¡×¡Ë¤Î¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢2025Ç¯Ç¯´Ö¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò³¦·¨ÊÌ10ÉôÌç¤ËÊ¬¤±¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂçµ¬ÌÏÄ´ºº¤Ç¤ÏÁí·×6Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë²óÅú¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢½¾Íè¤ÎZÀ¤ÂåÁ´ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤ä¾ÃÈñ·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯Ç¯´Ö¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÁí³ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Æº£¤â¤Ê¤ª·ÑÂ³Ãæ¤Î¡ÈY2K¡É¥Öー¥à¡¢Ä¹¤é¤¯Â³¤¯¡ÈÊ¿À®¥ì¥È¥í¥Öー¥à¡É¤Ï¡¢¿ê¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«¼¡¡¹¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¥È¥ì¥ó¥É¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²û¤«¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎáÏÂ¤Î¡È¥«¥ï¥¤¥¤¡É²ÁÃÍ´Ñ¤ËºÆ²ò¼á¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¼õÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¥Öー¥à¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î½÷À½é¤Î¼óÁê½¢Ç¤¤¬³¦·¨²£ÃÇÅª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ÷Î¥¤òÃÖ¤«¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿À¯¼£¤¬¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿È¶á¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³¦·¨ÊÌ¥È¥ì¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡¢Á´¹ñÌó180Å¹ÊÞ¤ÎWEGO¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ë¡Ö¡Ú¼¡Î®¹Ô¤ë¡Û2026Ç¯¾åÈ¾´ü¥Í¥¯¥¹¥È¥È¥ì¥ó¥ÉÂçÄ´ºº¡ªWEGO¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡×¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¥á¤äÌ¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¡Ö¼¡¤ËÍè¤ë¡ª¡×¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº¤ÎÊýË¡¡¡¡§WEGO¤¬±¿±Ä¤¹¤ëInstagram¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÊý¼°¤Ç¼Â»Ü
¼Â»Ü»þ´ü¡¡¡¡¡§2025.11.7～2025.11.21
Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¡¡¡§WEGO¤¬±¿±Ä¤¹¤ëSNS¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£9¤Ä¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー
ÁíÍ¸ú²óÅú¿ô¡§68,313
¢£Ä´ºº¥«¥Æ¥´¥êー
¢¢¥â¥Î¡¦¥³¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¢¢¥³¥È¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¢¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¡¢¢¥¿¥ì¥ó¥È
¢¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡¢¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¢¢¥Ó¥åー¥Æ¥£¡¡¡¡¡¡¡¡¢¢¥°¥ë¥á
¢¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¡¡¡¡¡¢¢¥Ë¥åー¥¹ÉôÌç
¡Ú2025Ç¯Ç¯´Ö¡ÛZÀ¤Âå¤¬Áª¤Ö¡ª¡È³¦·¨ÊÌ¡É¥È¥ì¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°°ìÍ÷
³ÆÉôÌç¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ÏWE LABO¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://labo.wego.jp/2025-trendranking/(https://labo.wego.jp/2025-trendranking/)
¢£2026Ç¯¾åÈ¾´ü¥Í¥¯¥¹¥È¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½ÁÛ¤âÆ±»þ¸ø³«¡ª
2026Ç¯¾åÈ¾´ü¤ËÎ®¹Ô¤ê¤½¤¦¤Ê¥Í¥¯¥¹¥È¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢Á´¹ñ¤ÎWEGO¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂçÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¢Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤ÏÍè¤ë¡ª¡×¤È±½¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÊýË¡¡¡¡¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È
¼Â»Ü»þ´ü¡¡¡¡¡§2025.11.13～2025.12.8
Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¡¡¡§Á´¹ñ¤ÎWEGO¥¹¥¿¥Ã¥Õ
Í¸ú²óÅú¿ô¡¡¡§352
Í½ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¢¢¥â¥Î¡¦¥³¥È¡¡¡¡¡¡¢¢¥°¥ë¥á¡¡¡¡¡¡¡¡¢¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¢¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¡¡¡¢¢Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡¡¢¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¡¢¢·ÝÇ½¿Í
¾ÜºÙ¤Ï¡¢WE LABO¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ê https://labo.wego.jp/firsthalfof2026-nexttrend/(https://labo.wego.jp/firsthalfof2026-nexttrend/)¡Ë¤Ç¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÚWE LABO ¡Î¥Ò¥È¡¦¥³¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥Ð¡Ï¸¦µæ½ê¡Û¤È¤Ï
¥¦¥£¥´ー¤¬·Ç¤²¤ë¡ØYOUR FAN¡Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤Ù¤¯¡¢¡È¼ã¼Ô»Ù±ç¥æー¥¹¥«¥ë¥Á¥ãーÈ¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡È¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³«È¯¡¢±¿±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤àµ¡´Ø¡£
¸½ºß±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¼ñÌ£ÓÏ¹¥ÆÃ²½·¿¤ÎSNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï60Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Á´¹ñÌó180Å¹ÊÞ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÁ´¹ñºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÁÈ¿¥¤È¤Ê¤ë¡£
Åö»ö¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ë´¶À¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡ÖÈ¯¸«¡×¡Ö¶¦´¶¡×¡Ö¶¦Í¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡¢Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢WE LABO¤¬Äó¶¡¡¦Äó°Æ²ÄÇ½¤Ê¥µー¥Ó¥¹
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ú¥Ò¥È¡Û¤ÎÄ´ºº¡¢¡Ú¥³¥È¡Û¤ÎÈ¯¿®
¡Ú¥â¥Î¡Û¤Î³«È¯¡¢¡Ú¥Ð¡Û¤ÎÁÏ½Ð etc
▻¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ä´ºº¡¦ÀïÎ¬
▻¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡¦Ä´ºº¡¦»Ù±ç
▻PR¶ÈÌ³¡¦¥á¥Ç¥£¥¢µ¡Ç½
▻¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ë²è
▻¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è±¿±Ä
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥´ー¤È¤Ï
Lifestyle Culture Store¤Ç¤¢¤ë¡ÚWEGO¡Û¤òÁ´¹ñ¤ËÌó180Å¹ÊÞÅ¸³«¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡ØYOUR FAN¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡Ù¤ò¤«¤«¤²¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤äÅ¹Æ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤äÍÍ¡¹¤Ê³¦·¨¤Ø¤Î¥¥å¥ìー¥·¥ç¥óÎÏ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¼ã¼Ô¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÚWEGO¡Û¤ÎÂ¾¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¡£
