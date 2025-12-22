令和７年度「東京ベイeSG賞」受賞作品

東京都

都は、ベイエリアを舞台に「自然」と「便利」が融合した持続可能な未来の都市モデルを創造する「東京ベイeSGプロジェクト」を推進し、最先端テクノロジーの体験や東京の未来を考えるワークショップ等を通じて、子供たちとともに未来の東京を創る取組を進めています。

取組の一環として、「未来の主役」である子供たちの声を引き出し、プロジェクトに反映させていくため、人気ゲームMinecraftの作品コンテスト「Minecraftカップ」※の東京ブロック応募作品「まちづくり部門」の中から、優れた作品を「東京ベイeSG賞（東京ブロック特別賞）」として表彰しています。

この度、今年度の受賞作品を下記のとおり決定しましたので、お知らせします。

１ 「東京ベイeSG賞」受賞作品

作品名：まちを元気に!まもりガメ

チーム名：イカバルーン（小学２年生２名）

https://www.youtube.com/watch?v=uloiq2feleU&t=723s(https://www.youtube.com/watch?v=uloiq2feleU&t=723s)

２ 作品の特徴

＜災害に強く、被災者が笑顔で元気になれる「カメの島」＞

・レジリエンスを備えた街を表現するため、頑丈で長生きのカメがモチーフ

・カメの形の島の上に学校、病院、商店街など生活に必要な機能を整備

・街の中に災害対策本部、避難ホテル、備蓄倉庫などの防災機能が集積

３ 今後の予定

来年１月頃に表彰式を開催し、受賞チームには、受賞作品をデザインした記念品を贈呈するとともに、建設イノベーション拠点の施設見学ツアーを実施する予定です。

また、受賞作品を多くの方に楽しんでいただけるよう、東京ベイeSGプロジェクトの拠点である「Tokyo Mirai Park」や都が実施するイベントなど様々な機会で紹介していきます。

※「Minecraftカップ」について

学校教育の現場で使われている「教育版マインクラフト」でつくられた作品を全国・海外から募集し内容を競い合う大会。地区ブロックから全国大会に進出する作品はMinecraftカップのホームページに掲載。

【参考】

東京ベイeSGプロジェクト

https://www.tokyobayesg.metro.tokyo.lg.jp/

第７回Minecraftカップ

https://minecraftcup.com/

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する事業です。

戦略17 まちづくり・住まい「ベイエリアにおける技術の実装とeSGプロジェクトの発信」