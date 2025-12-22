スポーツプレミアムブランドedirb 17#シリーズにディナミカを採用した、格調高いレッドカラーモデルが新登場!!

ブリッド株式会社

ブリッド株式会社（愛知県東海市、代表取締役社長：高瀬嶺生）は、乗降性とホールド性のバランスが良く、快適性重視のオールマイティシート「edirb171／172」をベースに、通気性が良く、ソフトで滑らかな肌触りのディナミカを生地に採用した「edirb171／172ロイヤルレッド」を、2026年1月13日より受注開始いたします。

本製品は、インテリアガード（ガラスコーティング）を施工し、優れた耐久性と防汚性、抗菌、抗ウイルス、防カビを備えたコーティング膜により、更なる快適性を付与しています。全国のBRIDEマイスターショップをはじめBRIDE取扱店でご注文いただけます。

本製品の特長

本製品の仕様

edirb171 ロイヤルレッド（G71RNC）- 環境に優しいスエード調人工皮革を採用- インテリアガード（ガラスコーティング）施工による優れた耐久性- 耐摩耗性・防汚性・耐候性・抗菌・抗ウイルス・防カビに優れる※インテリアガードは、NEW（エヌイーダブリュー）株式会社の登録商標です。- 製品名：edirb171／edirb172- 価格、品番、JANコード：別表参照- カラー：ロイヤルレッド- カーボン製シェル（CFRP）- 難燃生地- 日本製- 保安基準適合モデル- 重量：約14.1kg（参考数値）※取り付けには別売りの車種別シートレール等が必要です。適合シートレール：RO、RB、RK、LR（車種によりタイプ設定が異なります）ディナミカ

旭化成株式会社が開発したスエード調人工皮革。緻密に絡み合った超極細繊維の構造となっており、通気性が良くソフトで滑らかな肌触りが特徴。可能な限りリサイクルポリエステルの使用比率を高め、水性ポリウレタンを用いることで溶剤を使用しないなど、人や環境にも優しいレザー素材となっている。

※ディナミカ（Dinamica）は、旭化成株式会社の登録商標です。

edirb172 ロイヤルレッド（G72RNC）edirb171／edirb172 ロイヤルレッド・背面[表: https://prtimes.jp/data/corp/34991/table/131_1_48ae221bd9bab4065e3dda402b73a3ab.jpg?v=202512220522 ]

BRIDEBRIDEとは...

設立：1981年、資本金：3,000万円、社員数：20名、売上高：約15億円 43年間、大勢や流行に流されず、自動車レース用シートの基盤を徹底的に追求、年間1万2千脚を供給し、国内ではトップ、世界でも五指に入るスポーツシートメーカー。レース用以外にも乗用車・トラック用、ホーム・オフィス用など広い分野へ進出をはかる。