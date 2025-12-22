攻殻機動隊 × 日本の伝統工芸「TB-02 : The Ghost in the Shell」全四種を2026年1月30日にユーマより発売

ユーマ株式会社

ユーマ株式会社（代表：弘石 雅和、以下ユーマ）は、2023年より販売する「TechnoByobu」（テクノ屏風）の新シリーズとして、世界的ヒットを誇るSF作品『攻殻機動隊』（士郎正宗／講談社）のヴィジュアルを施した「TB-02 : The Ghost in the Shell」シリーズを2026年1月30日に発売すると発表しました。

「TechnoByobu」は、最先端のヴィジュアルを、500年以上の伝統を誇る箔工芸を用いた屏風として再構築する新世代のアートピースです。職人たちの手仕事により屏風上に色鮮やかに描かれた作品は注目を集め、YMO（イエロー・マジック・オーケストラ）のアルバムアートワークをモチーフにした初作「TB-01：Electronic Fan Girl」は、大きな話題となりました。

第二弾となる「TB-02 : The Ghost in the Shell」シリーズでは、屏風という物理的なメディウム上に『攻殻機動隊』のサイバネティックなヴィジュアルを配した、過去と未来が交錯する新世代ヴィジュアルアートです。「TB-02 : The Ghost in the Shell」は、漫画原作扉絵のフチコマに搭乗する草薙素子をあしらったTB-02-KP（）と、95年アニメ映画版のワイヤーを接続した草薙素子のビジュアルを用いたTB-02-GT（義体）の2つの絵柄を、洋金箔、錫箔の2種の箔で表現した、計4種のラインナップです。

来春2026年1月30日よりTOKYO NODEにて開催の『攻殻機動隊展』会場にて販売予定です。

『攻殻機動隊展』（TOKYO NODE）https://www.tokyonode.jp/sp/exhibition-ghostintheshell/(https://www.tokyonode.jp/sp/exhibition-ghostintheshell/)

「TB-02 : The Ghost in the Shell」商品概要

商品名：The Ghost in the Shell 魂魄（Konpaku）

商品番号 : TB-02-KP

アーティスト : 士郎 正宗



＜商品イメージ＞※デザイン・仕様は変更となる可能性がございます。

(C)Shirow Masamune/KODANSHA



商品名：Ghost in the Shell 義体（Gitai）

商品番号 : TB-02-GT

アーティスト : 押井 守



＜商品イメージ＞※デザイン・仕様は変更となる可能性がございます。

(C)1995 Shirow Masamune/KODANSHA・BANDAI VISUAL・MANGA ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.

■商品概要（TB-02-KP、TB-02-GT共通）

価格：\1,100,000（税込）

発売日：2026年1月30日

サイズ：五尺二曲（縦:約1500mm × 横:約1400mm）

重量：約4kg

材質：洋金箔（大箔散らし）紙 , 錫箔（平押し）紙 の2種

エディション：完全生産限定版（シリアルナンバー入り）

TechnoByobuとは？（https://technobyobu.jp/）(https://technobyobu.jp/)

TechnoByobuの「Techno（テクノ）」は、「芸術・技術・技巧」を意味するギリシア語「テクネ（technē）」を語源とし、単なる実用的な技術を超えて、ものづくりに宿る知性と創造性、さらには電子音楽（テクノ）が示す未来的感性までを包み込む哲学的な概念です。こうした背景から、「テクノ」は現代の「テクノロジー」の語源であると同時に、文化的・芸術的な創造力を融合させる重層的な意味を備えています。



TechnoByobu は、この思想をもとに三つの要素で構成されています。

未来を映し出す「アートワーク」＝ 芸術

職人の手仕事が息づく日本の「伝統工芸」＝ 技巧

テクノロジーで真贋を保証する「デジタル証明書」＝ 技術



これらが重なり合うことで、TechnoByobu は「テクノ」の多層性を映すアートピースとして結実しました。今後もさらなる表現の可能性を追求していきます。



＜第一弾商品＞

2023年3月に発売した「TB-01 : Electronic Fan Girl」は、ルー・ビーチ氏による Yellow Magic Orchestra のアルバムアートワークをモチーフに洋金箔（真鍮箔）の美しい輝きで再構築したアート・ピースです。

Licensed by (C)2022 Lou Beach through ALFA Music, Inc.

TB-01 : Electronic Fan Girl

Number：TB-01

Title: Electronic Fan Girl

※在庫僅少

ご購入はこちらからhttps://technobyobu.jp/feature/starthere(https://technobyobu.jp/feature/starthere)

攻殻機動隊について

『攻殻機動隊』は、1989年に漫画家・士郎正宗が講談社の「ヤングマガジン海賊版」で連載を開始したSF漫画です。電脳戦や格闘などで優れた能力を持つ全身義体（サイボーグ）の草薙素子。階級「少佐」の彼女をリーダーとした攻性の部隊「攻殻機動隊」が、高度複雑化する凶悪犯罪に立ち向かう姿を描いた物語です。リアルで精密かつサイバーパンクな表現により哲学的なテーマを探求し、人間とテクノロジーの融合および個人のアイデンティティについて深く考察しています。

また劇場アニメーション、テレビアニメーション、ゲームなどの異なるメディアで展開されたそれぞれの作品は原作の漫画とは異なる独自の物語や解釈が表現されています。

歴清社について

1905年に誕生した歴清社は、その創業年に、それまでにない技法＝科学技術である洋金箔を使った箔押し紙を開発しました。洋金箔とは真鍮製の箔で、高価な本金箔（金を使用した箔）と同様に美しく、そして経年による変色も少ない画期的な発明でした。そんな歴清社の製品は、帝国ホテル、宮内庁、西本願寺はもとより、CHANEL、GUCCIなどの高級ファッションブランドまで、その製造方法により生み出された様々な箔製品のクオリティーは国内のみならず、世界で評価を得ています。

HP：https://rekiseisha.com/(https://rekiseisha.com/)

ユーマ株式会社（企画・製作・販売）

国内外の音楽とアート(メディアアート、ファッション、アニメ、ゲーム、マンガ、ガジェット等)をUniteしていく新しいカタチのレコード会社です。クラブ / エレクトロニック・ミュージックからインターネット発ボーカロイド/アニメソング・プロデューサーまで、クオリティー・ミュージックをジャンルレスに展開しています。1970年代末に日本が世界に誇るイエロー・マジック・オーケストラ（YMO）の音楽を生み出したアルファレコードに勤務していた創業者が、YMOによるテクノ・ポップの先進性とユニークネスを現代に継承する会社として設立したのがユーマであり、その精神により企画されたのがTechnoByobuです。

会社名：ユーマ株式会社 U/M/A/A Inc. (United Music And Arts)

代表者：弘石 雅和

所在地：106-0047東京都港区南麻布1-3-2 ESPACE TETE (エスパステテ) 001

設立：2013年

公式サイト：https://www.umaa.net/(https://www.umaa.net/)

＜お問い合わせ先＞

ユーマ株式会社 広報担当info@technobyobu.jp