【希空（のあ）が着るルームウェア「Aimy’s Room」がドン・キホーテ、アピタ店舗で絶賛発売中☆】

瀧定名古屋株式会社

人気モデルの希空（のあ）が着るルームウェアブランド「Aimy’s Room（エイミーズルーム）」が、全国のドン・キホーテ、アピタ店舗（一部店舗を除く）で発売されています！


今シーズンは、ふわふわで柔らかな「フェザーヤーン」のニット素材を使用したアイテムを展開。温かくて着心地も抜群なボーダー柄のプルオーバーやフルジップパーカー、ロングパンツのほか、ソックスがセットになった無地ショートパンツなど、冬のおうち時間にぴったりなラインナップです♪


取り扱い店舗では、希空のビジュアルポスターやPOPが売り場を飾っています(ハート)


ぜひ、お近くのドン・キホーテ、アピタの「Aimy’s Room」コーナーをチェックしてみてください☆



【モデルプロフィール】


希空（のあ）


2007年生まれの高校3年生。身長158cm。


17歳の誕生日に芸能界デビューし、SNS総フォロワー数は360万人超え。


ぷにるんず（バンダイ）TVCMやプリングルズ（ケロッグ）の広告に出演する他、TGCを始めとするコレクションイベントにも出演している。趣味はお菓子作りで、製作したお菓子はInstagramやYouTubeに掲載中。





【着用画像】












【展開商品】


・ボーダーニットプルオーバー：税抜\2,599 (税込\2,859)


・ボーダーニットパーカー：税抜\2,999（税込\3,299）


・ボーダーニットロングパンツ：税抜\2,599（税込\2,859)


・無地ニットショートパンツ（ソックス付き）：\1,999（税込\2,199）



【展開カラー・サイズ】


・カラー：ピンク・パープル・サックス


・サイズ：M、L



【展開店舗】


https://1864.orenooshi.jp/shoplist_251222.pdf