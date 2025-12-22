【希空（のあ）が着るルームウェア「Aimy’s Room」がドン・キホーテ、アピタ店舗で絶賛発売中☆】
瀧定名古屋株式会社
人気モデルの希空（のあ）が着るルームウェアブランド「Aimy’s Room（エイミーズルーム）」が、全国のドン・キホーテ、アピタ店舗（一部店舗を除く）で発売されています！
今シーズンは、ふわふわで柔らかな「フェザーヤーン」のニット素材を使用したアイテムを展開。温かくて着心地も抜群なボーダー柄のプルオーバーやフルジップパーカー、ロングパンツのほか、ソックスがセットになった無地ショートパンツなど、冬のおうち時間にぴったりなラインナップです♪
取り扱い店舗では、希空のビジュアルポスターやPOPが売り場を飾っています(ハート)
ぜひ、お近くのドン・キホーテ、アピタの「Aimy’s Room」コーナーをチェックしてみてください☆
【モデルプロフィール】
希空（のあ）
2007年生まれの高校3年生。身長158cm。
17歳の誕生日に芸能界デビューし、SNS総フォロワー数は360万人超え。
ぷにるんず（バンダイ）TVCMやプリングルズ（ケロッグ）の広告に出演する他、TGCを始めとするコレクションイベントにも出演している。趣味はお菓子作りで、製作したお菓子はInstagramやYouTubeに掲載中。
【着用画像】
【展開商品】
・ボーダーニットプルオーバー：税抜\2,599 (税込\2,859)
・ボーダーニットパーカー：税抜\2,999（税込\3,299）
・ボーダーニットロングパンツ：税抜\2,599（税込\2,859)
・無地ニットショートパンツ（ソックス付き）：\1,999（税込\2,199）
【展開カラー・サイズ】
・カラー：ピンク・パープル・サックス
・サイズ：M、L
【展開店舗】
https://1864.orenooshi.jp/shoplist_251222.pdf