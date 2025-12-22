『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』公式ポップアップストア、東京・渋谷で開催

株式会社bemyfriends Japan

Netflixアニメーション映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』(KPop Demon Hunters)の公式ポップアップストアが、12月26日から2026年1月11日まで東京・渋谷のLINE FRIENDS SQUAREで開催される。

今回のポップアップは、作品の主要シーンとキャラクターを活用したテーマ空間で構成され、ファンがコンテンツを視覚的に親しみやすく楽しめる体験を提供する。bemyfriendsはブランド体験とコンテンツ企画を担当し、ファンに特別な空間体験とグッズを提供する。

[ポップアップストア概要]

◼︎開催期間: 2025年12月26日(金)～2026年1月11日(土)

◼︎営業時間: 11:00～20:00

12月31日、1月2日: 11:00～18:00

1月1日: 休館

◼︎会場: LINE FRIENDS SQUARE

◼︎住所: 東京都 渋谷区 神南1丁目19－10 LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA

LINE FRIENDS SQUARE 2階フロア全体をポップアップゾーンとして構成

[主な特徴]

作品の世界観を込めたテーマ空間構成

LINE FRIENDS SQUARE店舗外観ファサードではハントリックス(HUNTR/X)、サジャボーイズ(Saja Boys)、ダーピー(Derpy)、サッシー(Sussie)など主要キャラクターに出会うことができる。また、2階フロア全体を作品の主要シーンとキャラクターを活用したテーマ空間として構成し、店内外でコンテンツを視覚的に親しみやすく楽しめる体験を提供する。

豊富なオフィシャルグッズラインナップ

ハントリックス(HUNTR/X)、サジャボーイズ(Saja Boys)をはじめ、ダーピー(Derpy)、サッシー(Sussie)など人気キャラクターアイテムまで、多様なグッズを取り揃える。

公式ファンコミュニティを通じたポップアップ予約

「b.stage」で運営される『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』公式ファンコミュニティ(kpopdemonhunters.fan(https://kpopdemonhunters.fan/))を通じて、希望する訪問時間帯の予約が可能(予約者本人+同伴者1名)。公式ファンコミュニティを通じてポップアップに関するすべての情報を確認でき、ファンプラットフォームと連動した新しい形のポップアップ体験を提供する。

[bemyfriendsについて]

bemyfriendsは、グローバルファンダムビジネスソリューション「b.stage(https://bstage.in/)」を開発・運営するファンテック企業。2022年のグローバルサービスローンチ以降、「Everyone is a fan of something」というミッションのもと、K-POPを超えてeスポーツ、ミュージカル、コンテンツなど多様な産業分野にファンダムビジネスを展開している。現在、韓国、アメリカ、日本など世界で300以上の顧客企業が「b.stage」を通じてグローバルファンダムを管理し、ファンコミュニケーションを強化している。

最近、三菱地所CVC「BRICKS FUND TOKYO」から投資を誘致し、日本市場における事業拡大を本格化しているほか、韓国で音源・音盤流通会社であり音源プラットフォームFLOを運営するDreamus Companyを買収し、グローバルファンダムビジネスエコシステムの拡張に拍車をかけている。