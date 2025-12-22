フリューDL版ゲームが【最大90%OFF】！DLセール “フリュー年末年始大感謝祭”開催！
フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4にて発売中のゲームソフトにつきまして、ダウンロード版が【最大90%OFF】になるDLセール“フリュー年末年始大感謝祭”を開催中です。
フリューの王道RPGシリーズ『レジェンド オブ レガシー HDリマスター』、『聖塔神記 トリニティトリガー』、『アライアンス・アライブ HDリマスター』と、オリジナルRPG『Caligula2／カリギュラ 2』、『モナーク／Monark』などのNintendo Switch(TM)版が990円（税込）～になる他、最新作『ヴァレット／VARLET』や話題作『REYNATIS／レナティス』『クライマキナ／CRYMACHINA』も過去最大割引など、ダウンロードソフト各種がお得な価格にてお買い求めいただけます。
＜セール期間＞
Nintendo Switch(TM)： 2026年1月14日（水）23時59分まで
PlayStation(R)5／PlayStation(R)4： 2026年1月21日（水）23時59分まで
＜セール価格 （税込表記）＞
■【990円～】 『レジェンド オブ レガシー HDリマスター』
PlayStation(R)5／PlayStation(R)4 \1,023（85%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA16790_00-LLHDFULLGAME0000
Nintendo Switch(TM) \990（85%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000069706.html
■【990円～】 『聖塔神記 トリニティトリガー』
【通常版】
PlayStation(R)5／PlayStation(R)4 \1,029（88%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA06376_00-0000000000000000
Nintendo Switch(TM) \990（88%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000027252.html
【デラックスエディション】
PlayStation(R)5／PlayStation(R)4 \1,280（88%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA06376_00-DLX0000000000001
Nintendo Switch(TM) \1,280（88%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015011.html
【アルティメットエディション】
PlayStation(R)5／PlayStation(R)4 \1,795（88%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA06376_00-DLX0000000000000
Nintendo Switch(TM) \1,795（88%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015012.html
■【990円～】 『アライアンス・アライブ HDリマスター』
PlayStation(R)4 \1,036（85%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA12600_00-FULLGAME00000000
Nintendo Switch(TM) \990（85%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000011437.html
■【990円～】 『モナーク／Monark』
【通常版】
PlayStation(R)5／PlayStation(R)4 \1,016（88%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA02326_00-MONARKJP00000000
Nintendo Switch(TM) \990（88%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/D70010000038318.html
【デジタルアートブック付版】
PlayStation(R)5／PlayStation(R)4 \1,306（88%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA02326_00-0000000000000001
Nintendo Switch(TM) \1,500（86%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000012930.html
■【990円～】 『Caligula2』
【通常版】
PlayStation(R)5 \1,053（88%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA16381_00-0000000000000000
PlayStation(R)4 \1,053（88%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA20217_00-0000000000000000
Nintendo Switch(TM) \990（88%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000034422.html
【デジタルデラックス版】
PlayStation(R)5 \1,628（90%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA16381_00-0000000000000002
PlayStation(R)4 \1,628（90%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA20217_00-0000000000000002
Nintendo Switch(TM) \1,500（90%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000012292.html
■【過去最大割引！】 『ヴァレット／VARLET』
【通常版】
PlayStation(R)5 \6,144（30%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10010815
Nintendo Switch(TM) \6,144（30%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000090056
【デジタルデラックスエディション】
PlayStation(R)5 \7,458（40%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA22625_00-DDXEDITION000000
Nintendo Switch(TM) \7,458（40%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000029646
■【過去最大割引！】 『REYNATIS／レナティス』
【通常版】
PlayStation(R)5／PlayStation(R)4 \1,755（80%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10005046
Nintendo Switch(TM) \1,755（80%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000053340
【特別パック付き】
PlayStation(R)5／PlayStation(R)4 \1,936（80%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA19114_00-REYNATISDELUX002
Nintendo Switch(TM) \1,936（80%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000022682
【リベレーターズエディション】
PlayStation(R)5／PlayStation(R)4 \2,772（80%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA19114_00-REYNATISDELUX001
Nintendo Switch(TM) \2,772（80%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000022681
■【過去最大割引！】 『クライマキナ／CRYMACHINA』
【通常版】
PlayStation(R)5／PlayStation(R)4 \1,694（80%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA13324_00-CRYMACHINAGAME00
Nintendo Switch(TM) \1,694（80%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000046168.html
【はなまるエディション】
PlayStation(R)5／PlayStation(R)4 \2,046（80%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA13324_00-CRYDXSET00000001
Nintendo Switch(TM) \2,046（80%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000017262.html
【アルティメットはなまるエディション】
PlayStation(R)5／PlayStation(R)4 \2,486（80%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA13324_00-CRYDXSET00000002
Nintendo Switch(TM) \2,486（80%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000017261.html
■ 『Model Debut4 #nicola／モデルデビュー4 ニコラ』
Nintendo Switch(TM) \6,217（10%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000093537
■ 『けものティータイム』
【通常版】
Nintendo Switch(TM) \1,360（20%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000083655
【ファンブレンドエディション】
Nintendo Switch(TM) \1,992（20%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000030722
■ 『ベイブレードエックス XONE ＆ シーズンパス』
Nintendo Switch(TM) \2,468（70%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000023854
■『ゆらぎ荘の幽奈さん 湯けむり迷宮 極み』
PlayStation(R)5 \1,056（70%オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-PPSA16961_00-0394029304693522
Nintendo Switch(TM) \1,056（70%オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000068234.html
＜権利表記＞
『MODEL Debut3 #nicola/モデルデビュー3 ニコラ』
(C) SHINCHOSHA (C) FURYU CORPORATION
『ベイブレードエックス XONE』
(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO
(C) ＴＯＭＹ (C) FURYU CORPORATION
『ゆらぎ荘の幽奈さん 湯けむり迷宮 極み』
(C) ミウラタダヒロ／集英社・ゆらぎ荘の幽奈さん製作委員会
他タイトル
(C) FURYU CORPORATION
※ Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※ “PlayStation”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※ その他記載されている会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。