描き下ろしイラストを使用した限定グッズが当たる！【復刻版】HUNTER×HUNTER「発（ハツ）」!! WEBくじ販売開始！
株式会社ディ・テクノ（本社：東京都港区 代表取締役社長：市原高明）は
2025年12月22日(月)より、「【復刻版】HUNTER×HUNTER「発（ハツ）」!! WEBくじ」の販売を開始いたしました。
限定グッズが当たるハズレなしのオンラインくじ「WEBくじ」にて、
2020年に発売された「HUNTER×HUNTER「発（ハツ）」!! WEBくじ」の復刻版が販売されます。
復刻版では、すべての賞品を揃えることができるBOXタイプのくじを導入しております。
ゴン・キルア・クラピカ・レオリオ・ヒソカの念能力を発動させた「発（ハツ）」!! 状態のかっこいい描き下ろしイラストをたくさん楽しめる豪華グッズラインナップとなっていますので、どうぞお見逃しなく！
■賞品ラインナップ
［A賞］集合タペストリー (全1種)
［B賞］ピローケース(全5種)
［C賞］BIGアクリルスタンド(全5種)
［D賞］A3クリアポスター(全5種)
［E賞］ミニ色紙(全5種)
［F賞］缶バッジ(全5種)
[購入特典]１度の注文で5枚購入ごとに
もれなく場面カットコースターをランダムで1つプレゼント(全6種)
［モアチャン！］
くじを購入した方の中から10名様に描き下ろし集合A3クリアポスターをプレゼント(全1種)
<全賞品画像>
※画像はイメージとなり、実物とは異なる場合があります。
■サービス詳細
・サービス名
「【復刻版】HUNTER×HUNTER「発（ハツ）」!! WEBくじ」
・サービスサイトURL
https://web-kuji.jp/lotteries/hunterxhunter_ex
・WEBくじ公式X（旧Twitter）
https://twitter.com/web_kuji
・販売価格
くじ１枚：730円（税込） ※1注文につき最大76枚まで
送料：初回のみ 770円（税込）
※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。
・販売期間
2025/12/22(月) 17:00 ～ 2026/2/12(木) 17:59まで
※販売期間は変更となる場合があります。
・支払い方法
クレジットカード・Vプリカ・キャリア決済・PayPay(ペイペイ)・メルペイ
・発送時期
2026年4月中旬～下旬頃
＜著作権表記＞
(C)P1998-2026 (C)V・N・M