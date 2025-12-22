定期開催の小規模イベントに、一体感づくりの仕組みを

株式会社YEAAH一体感のある定例会づくり

月に一度のイベントや、定期的に開かれる小さな集まりでは、その場の空気がきちんと動いているかどうかが、運営の手応えを左右します。

株式会社YEAAH（本社：東京都渋谷区、以下「YEAAH」）は、月1回以上開催される社内イベントやコミュニティミーティングなど、30人以下の小規模な集まりの定例運営を想定し、参加者のスマートフォンを使って全員が同じ演出に参加できる参加型演出サービス「ペンライト de YEAAH クラウド」において、小規模向け月額プランの提供を開始しました。

背景と課題：小規模で“空気感”が重視される集まりが増える中

停滞する定例会

近年、社内の定例イベントや勉強会、コミュニティやファン向けの集まりなど、少人数で、定期的に開催される集まりが増えています。

こうした場では、特別な演出や設備よりも、その場の空気感や一体感が体験価値を左右する一方で、運営の工夫が属人化しやすいという課題も見られます。

実際の現場では、次のような悩みがよく聞かれます。

- 会場が暗く、ジェスチャーや表情が伝わりにくい- 音楽や話し声があり、声や拍手だけでは反応が分かりづらい- 初対面同士が多く、場の空気が固まりやすい- 毎回似た進行になり、変化をつけづらい

いずれも共通しているのは、運営側が「場がうまく回っているのか」を判断しづらいという点です。

実際に主催者からは、「盛り上がっているのか分からず、不安なまま進行することがある」といった声も聞かれます。

「準備を増やさずに、その場の一体感をつくる方法が見つからない」

これが、小規模な集まりに共通する課題です。

スマートフォンだけで、全員が同じ演出に参加できる仕組み

「ペンライト de YEAAH クラウド」は、参加者が自身のスマートフォンからQRコードやURLにアクセスするだけで利用できる、アプリ不要・ブラウザ完結型のクラウドサービスです。

シンプルなステップで一体感

専用機材や事前準備を必要とせず、運営側が進行の要所で使うだけで、「今、この場は動いている」と判断でき、進行に迷いが生じにくい状態をつくる仕組みとして、その場にいる全員が、同じタイミングで視覚的な演出を共有できます。

運営側は管理画面から操作するだけで、参加者全員の画面表示を一斉に切り替えることが可能です。

参加者一人ひとりの反応を、運営側が意図したタイミングで“揃えて可視化できる”点が特長です。

実際の活用シーン

本サービスは、特別な演出を考えなくても成立しやすい、定例イベントの中で使いどころが決まっている場面を中心に活用が想定されています。

開始時のアイスブレイクにクイズで活用スマホ下敷でプチ・イルミネーション- 開始前に画面をゆったり点灯させ、場の雰囲気を整える- 盛り上がりのタイミングで、全員の画面を一斉に点灯させる- 色を使って、リアクションや意思表示を可視化する- 最後に同じ色で点灯し、そのまま記念撮影を行う

また、

照明が暗い空間や音楽が流れる場、

参加者同士の距離が近く、

空気感の共有が重要な集まりでも、

視覚的に一体感を共有できる手段として活用されています。

特別な説明をしなくても自然に参加できるため、「演出」というより、場をまとめるための“仕込み”として定例運営の中に組み込みやすいものとなっています。

なお、スマートフォンの上にスポーツドリンクのような白濁した飲料のペットボトルを乗せることで、光がやわらかく広がり、ちょっとした参加型イルミネーションとして演出することも可能です。

※実際の利用イメージは、以下の短い動画でもご覧いただけます。

(動画URL : https://youtube.com/shorts/-SKI-Uo7N34)

「毎回ゼロから考えない」ための仕込み型サービス

イベントを継続的に開催するほど、毎回新しい工夫を考えることは、主催者の負担になります。

小規模な集まりでは、機材費や外注費よりも、

- 毎回の進行や雰囲気づくりを考える時間- 参加者に説明する手間- 空気が盛り上がらなかった時の手応えのなさ

といった負担が、積み重なりやすい傾向があります。

「ペンライト de YEAAH クラウド」は、そうした負担を毎回発生させないために、

あらかじめ“使いどころが決まっている演出”を月額で置いておくという考え方で設計されています。

社内の定例イベントや、交流を目的とした小規模な集まりなど、

「同じ形式で繰り返し行われる場」を想定したサービスです。

定例運営に組み込みやすい小規模向け月額プラン

特に、

- 月に1回以上、同じ形式の集まりを開催している- 進行や準備を、限られた人数で担っている- その場の空気づくりに気を配る必要がある

といったケースでは、本サービスを定例運営の一部として組み込むことで、準備や進行の負担を増やさずに、一体感のある場づくりが可能になります。

現在、30人以下の規模で利用できる小規模向け月額プランを提供しています。

- 月額料金：20,000円（税別）- 同時参加人数：30人以下- 利用回数：制限なし- アプリ不要（ブラウザ完結）

都度の工夫や判断を毎回行う代わりに、定例運営の中に“迷わず使える仕込み”を置いておくことで、その場が止まらない状態をつくり、進行上の不安や判断ミスが起きにくい月額プランです。

今後の展望

今後は、企業・団体・コミュニティなどにおける定期的に開催される30人以下の集まりを中心に、さまざまな小規模イベントの運営シーンに自然に組み込める仕組みとして、サービスの改善と活用シーンの拡張を進めていく予定です。

株式会社YEAAH について

私たちは、人生の中の印象的な体験を”YEAAH”と定義し、「地球上に1000億のYEAAHを」ビジョンに、テクノロジーを活用してYEAAH体験を多くの人々に広げていくことを目指しています。

会社概要

・ 会社名：株式会社YEAAH

・ 所在地：東京都渋谷区恵比寿西1丁目33-6 1F

・ 代表者：代表取締役 森 圭司

・ 設立：2016年4月

・ 事業内容：ペンライトサービス開発・提供、DX・AI支援

・ URL：https://yeaah.jp/

