タリソン・アウベス 選手 加入内定のお知らせ

株式会社モンテディオ山形

この度、NKオリンピアリュブリユナ（スロベニア）所属のタリソン・アウベス選手が完全移籍にて加入することが内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、タリソン・アウベス選手とは、今後メディカルチェックを経て、正式契約を締結いたします。

タリソン・アウベス

THALISSON CHARLES ALVES MOREIRA

生年月日／1999年3月2日（26歳）

出身地／ブラジル

身長体重／183cm、78kg

ポジション／MF

利き足／右

所属歴／Legião FC(ブラジル) - NK Sloboda Varazdin(クロアチア) - NK Rogaska(スロベニア) - NK Olimpija Ljubljana(スロベニア)

タリソン・アウベス選手コメント

「モンテディオ山形を愛する皆さん、初めまして、タリソンです。

この新たな挑戦に向けて、とても嬉しく、強いモチベーションを感じています。

チームメイトの力になり、良い結果を残して、ファンの皆さんに喜びを届けられるよう全力を尽くします。」