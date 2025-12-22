年末年始は妖怪美術館で「妖怪詣」

小豆島ヘルシーランド株式会社

妖怪美術館（館長：柳生忠平）は、2025年12月22日(月)から2026年1月4日(日)まで、年末年始キャンペーン「妖怪詣（ようかいもうで）」を開催します。年末年始も通常営業する妖怪美術館では、2026年が60年に一度巡ってくる丙午（ひのえうま）の年であることを背景に、妖怪とともに新年の運勢を願う企画を展開。特製グッズ「妖怪みちしるべぇの最強開運おみくじ」を用意するほか、妖怪画家で妖怪美術館の館長・柳生忠平が描いた2026年の干支「午」の妖怪画も特別公開します。また、元旦の2026年1月1日(木)には「妖怪カルタ・百怪一首大会」を実施し、帰省客や観光客に向けて「妖怪で迎えるお正月」をお届けします。

期間：2025年12月22日(月)～2026年1月4日(日)

時間：9:00～21:00 12月24日(水)と25日(木)のみ9:00～17:00

場所：妖怪美術館（香川県小豆郡土庄町甲398）

※2026年1月5日(月)～1月9日(金)は休館

妖怪美術館：小豆島土庄町の「迷路のまち」にある妖怪アートの美術館。館長は妖怪画家の柳生忠平。4つの古民家ギャラリーで妖怪作品を展示し、収蔵点数は900点を超える。年々新たに生まれる現代妖怪が世界的に注目され、仏の出版社より日-英語による図録書籍が出版されている。公式サイト https://meipam.net/ 電話0879-62-0221

■2026年は60年に一度の丙午 金運アップの年が到来

2026年は、60年に一度巡ってくる干支「丙午（ひのえうま）」の年。古来より丙午は、強い生命力と転換の力を持ち、運気が大きく動く年とされてきました。特に金運や仕事運の上昇が期待され、新たな挑戦や価値の見直しに最適な一年です。

■妖怪画家・柳生忠平の年賀絵を特別公開

本キャンペーン期間中、妖怪画家で当館の館長・柳生忠平が描いた2026年の干支「午」の妖怪画を当館内で特別公開します。

■2026年の運勢アップ！「開運?! 金の缶バッジくじ」

本キャンペーンに合わせてミュージアムショップでは「開運?! 金の缶バッジくじ」（税込500円）を販売します。このくじには2026年の運勢アップへの願いを込めた、黄金に輝く「みちしるべぇの最強開運缶バッジ」と「特製おみくじ」が入っており、年越し・新春の記念として楽しめる内容となっています。

妖怪みちしるべぇの最強開運缶バッジ 全5種類（シークレット1種類）

妖怪美術館の公式キャラクターの妖怪「みちしるべぇ」は、当館が所在する「迷路のまち」（土庄本町）の道案内をしてくれる妖怪です。みちしるべぇには迷いや分かれ道に立つ人の前に現れ、時には人に「次に進むべき道」を示してくれるという特徴があります。

妖怪美術館の公式キャラクター「みちしるべぇ」

妖怪美術館がある小豆島・土庄本町は、三叉路が60か所以上もあり、その不規則な細い路地の構成から「迷路のまち」と呼ばれています。そして、迷路のまちの道案内役として、妖怪画家で妖怪美術館館長の柳生忠平が創作したのが妖怪「みちしるべぇ」です。道に迷った人の前に現れ、親切に案内しますが、ときどき間違った方向を教えてしまうのもご愛敬です。「みちしるべぇ」に着いていく小さいものたちは「ちびしるべぇ」という名前で、いわば子供のような存在。これらは妖怪美術館1号館の蔵や4号館の外壁、まちなかの倉庫の壁面など迷路のまちの至るところにも描かれています。

■元旦1月1日（木）は妖怪で遊ぼう！「妖怪カルタ・百怪一首大会」

元日となる1月1日(木)には、「妖怪カルタ・百怪一首大会」を開催します。当日は、妖怪狂歌カルタ「百怪一首」の作者である天羽孔明氏をお招きし、11:00開始の第1回、13:00開始の第2回の計2回実施予定です。参加者全員に参加賞を用意するほか、各回の勝者には景品を進呈します。参加無料です。

「妖怪狂歌カルタ・百怪一首」は、百人一首の内容を全て妖怪や怪談、伝承や伝説に置き換えたオリジナルカルタです。読み札は百人一首と同様に五・七・五・七・七の短歌形式で構成され、下の句にあたる七・七を記した取り札と合わせて、それぞれ100枚ずつで成り立っています。百人一首に親しんでいる方はもちろん、坊主めくりもできるので、初めて触れる方やお子さままで、世代を問わず楽しめる内容です。

妖怪カルタ・百怪一首大会

日時：2026年1月1日(木) １.11:00～／２.13:00～

場所：妖怪美術館 4号館（香川県小豆郡土庄町甲398）

参加無料（参加者全員に参加賞あり・勝者には景品あり）

妖怪カルタ・百怪一首大会（イメージ）妖怪狂歌カルタ・百怪一首

【妖怪美術館とは】

香川県・小豆島の迷路のまちで900体をこえる妖怪造形作品を展示する美術館。まちの中に点在する4つの古民家をスマホガイドアプリを使いながらめぐる。妖怪の起源から現代の妖怪まで「妖怪造形大賞」に応募された900体を超える作品を展示・保管しています。「妖怪を世界へ」私たちは「妖怪（＝Yokai）を「SAMURAI」（侍）、「KAWAII」（かわいい）と同じような世界語にしたいと考えています。館長は小豆島生まれの妖怪画家・柳生忠平。

妖怪美術館 香川県小豆郡土庄町甲398 0879-62-0221 mail@meipam.net

