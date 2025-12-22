津南醸造、御歳暮向け期間限定ギフト「郷（GO）純米大吟醸 2本BOX」特別セットを販売開始

津南醸造株式会社

津南醸造株式会社（本社：新潟県中魚沼郡津南町、代表取締役：鈴木健吾、以下「津南醸造」）は、2025年12月31日（火）23:59までの期間限定で、御歳暮・年末年始の贈答向け特別商品【期間限定／御歳暮特別セット】「郷（GO）純米大吟醸 2本BOX」 の販売を開始しました。

本セットは、津南醸造のフラッグシップブランド「郷（GO）シリーズ」より、国際的な酒類品評会 IWC2025 にてゴールドメダルを受賞した「GO DINER」と、魚沼産コシヒカリの魅力を引き出した「GO TERRACE」を詰め合わせた、贅沢な純米大吟醸2本セットです。大切な方への御歳暮や、新年を彩る特別なひとときにふさわしい内容となっています。

商品概要

【期間限定／御歳暮特別セット】郷（GO） 純米大吟醸酒 2本BOX

販売期間：2025年12月31日（火）23:59まで 特別価格で販売

内容量：720ml × 2本

備考：他の商品などと併せて、10,000円以上のご購入で送料無料



セット内容

■ 郷（GO） DINER（IWC2025 ゴールドメダル受賞）

華やかな香りと上品な旨味が特長の純米大吟醸。食中酒としても完成度が高く、国内外で高い評価を受けています。

原料米：五百万石（新潟県産）

原材料：米（新潟県産）、米こうじ（新潟県産米）

精米歩合：50％

アルコール度数：15.5度

容量：720ml

■ 郷（GO） TERRACE

魚沼産コシヒカリを100％使用。まろやかな口あたりと、やさしく上品な甘みが広がる純米大吟醸です。

原料米：新潟県魚沼産コシヒカリ100％

原材料：米（新潟県産）、米こうじ（新潟県産米）

精米歩合：50％

アルコール度数：16度

容量：720ml

津南醸造について

Webでの購入はこちら :https://tsunan-sake.stores.jp/items/6938f9bc1b359a4f45f3baf3※ 津南醸造の EC ストアになります豪雪地にある津南醸造

津南醸造株式会社は、新潟県中魚沼郡津南町に本社を構える日本酒を生産する酒蔵で日本有数の豪雪地帯に位置し、標高2,000m級の山々から湧き出る天然水を仕込み水として活用しています。「Brew for Future～共生する未来を醸造する～」をブランドコンセプトに、地元産の酒米「五百万石」や「魚沼産コシヒカリ」を用いた酒造りを行っています。2025年には、醸造技術を競う「越後流酒造技術選手権大会」で、新潟県知事賞（第1位）を受賞しました。

津南醸造のWebページ： https://tsunan-sake.com/