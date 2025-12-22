TIME誌・FORTUNE誌を通じた情報発信と経営者ネットワークを拡大

株式会社グローバル企業

設立以来、数百社規模の日本企業と向き合いながら、レポート制作、海外PR、動画制作、経営者インタビュー、国際向けブランド戦略など、日系企業の「世界に橋を架ける」活動を一貫して推進しております。

2025年での主な活動実績

- TIME・FORTUNE誌への掲載実績：16本TIMEおよびFORTUNEを通じ、日本企業の経営者や企業価値を国際的に紹介するレポートを多数制作・発信しました。各レポートは、海外投資家やビジネスリーダーに向け、日本企業の戦略や強みを明確に伝える内容となっています。- 提携レポートでの掲載企業数：88社製造業、テクノロジー、食品、ファッション、サービス業など、幅広い業界の企業が弊社を通じて国際メディアへの露出を実現。本年は株式会社岩田商会、株式会社IEC、学校法人早稲田大学、くら寿司株式会社、日本ノート株式会社など、日本企業の紹介レポートを掲載しました。- 経営者インタビュー：300件以上全国各地で企業トップへのインタビューを実施。現場の声や経営ストーリーを海外市場に向けて発信し、企業の信頼性やブランド認知を国際的に向上させることに努めました。- 経営者向けネットワーク『GLOBAL KIGYO NETWORK』正式ローンチ、イベント開催経営者同士がつながる会員制コミュニティとして本格始動。業界や国境を越えた対話の場を提供しています。2025年12月11日(木)、東京アメリカンクラブ麻布台にて、日本企業のCEO・役員を中心に60名／36社が参加するネットワーキングイベントを開催。国際展開を目指す企業同士の情報・意見交換の場となりました。次回は2026年に開催予定で、現在スポンサーを募集しています。- Webメディア「APAC Insider」より受賞弊社は、11月に「Best Global Brand Strategy & Communications Specialists 2025 - Japan」を受賞。ブランド戦略とグローバルコミュニケーションの取り組みが国際的に評価されました。- その他の実績弊社の競泳チーム「GK AQUATICS」は、マスターズ水泳大会で、世界記録3種目、日本新記録7種目を樹立。弊社代表の尾関ミゲル源および尾関ブルーノ健二もチームの記録に貢献しました。

今後の展望 弊社は、継続的に日本企業をTIME誌・FORTUNE誌で取り上げるレポートを通じて掲載企業様の国際発信力を強化します。また、新ネットワーク『GLOBAL KIGYO NETWORK』の会員数拡大を図り、経営者同士の信頼あるつながりを通じて、新たな事業機会を創出するプラットフォームとしての価値を高めていきます。

株式会社グローバル企業（GK）は、TIME誌・FORTUNE誌の公式パートナーとして、企業の国際発信を支援するレポート制作、ブランド戦略、マーケティング・コミュニケーションを提供しています。

GKは、企業の独自性と強みを最大化し、グローバル市場での新たな機会を創出するプラットフォームとして、革新的なアプローチを追求しております。GK Networkをはじめとする各種プロジェクトを通じて、日本企業の未来を切り拓く架け橋となる存在を目指してまいります。



