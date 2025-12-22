THE ALLEYより、盆栽をイメージした新春限定ドリンク「盆栽ほうじ茶ラテ」「盆栽抹茶ラテ」が12月26日より新登場

株式会社ポトマック

日本の盆栽がもつ“静けさ”や“余白の美しさ”を一杯のドリンクで表現。

お茶の香りにゆっくりと向き合い、

慌ただしい年末年始に、そっと心を整える時間をお届けします。

盆栽ほうじ茶ラテ Mサイズ 680円(税込) mild hot/hot/cold

ほうじ茶の香りをしずかに立たせ、

ココアクッキーで盆栽の景色を描いた一杯。

焙じ茶ならではの香ばしさと、

やさしい甘みが穏やかに広がり、

そっと心を整える 大人のためのほうじ茶ラテ です。

盆栽抹茶ラテ Mサイズ 680円(税込) mild hot/hot/cold

抹茶の深い香りに、

ココアクッキーを重ねた盆栽仕立て。

抹茶の旨みとミルクのまろやかさが調和し、

新しい一年のはじまりに寄り添う、

やさしく上質な抹茶ラテ に仕上げました。

お茶の香りと静かな余韻を楽しむ、

THE ALLEYならではの新春限定「盆栽ラテ」。

年末年始のひとときに、心を整える一杯をぜひお楽しみください。

THE ALLEY（ジ アレイ）について

It's time for Tea お茶に恋をする、美しい生活

“初めて飲むと驚きを感じ、2回飲むと好きになり、3回飲むと恋しくなる ”日常の中に溶け込むように、生活の所々に様々な感動を届けたい。これが“THE ALLEY （ジ アレイ）”の初心。 私たち“THE ALLEY”の想いは”ただのドリンクスタンドではなく、本当に素晴らしい生活へ導けるドアの鍵。私たちはいい飲み物は味覚だけではなく、生活に感動を起こせるものだと信じています。

お茶を飲むことで心も満たし、味わうことで幸せを感じる。 あなたの心に潜んでいた、言葉で表すことのできない神秘的な世界を。‟THE ALLEY”の飲み物を通じて、あなたの美しい生活を描いていきましょう。

