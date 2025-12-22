太陽光発電所向け「攻めの防犯」システム『Miterus』威嚇機が大手警備会社様に採用（茨城県のメガソーラーに設置）

東信電気株式会社

東信電気株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：遠藤俊洋）は、同社より１１月に出荷開始した太陽光発電所向け盗難対策システム「Miterus（ミテルス）」の威嚇機をカスタムしたモデルが大手警備会社様に採用され、既存の警備システムと連動し盗難抑止を行う装備として設置されました。

「Miterus（ミテルス）」は、全国で多発している太陽光発電所の銅線盗難に対し、これを抑止する為の盗難対策システムとして開発・販売しております。大手警備会社様より既存の警備インフラを活かしながら抑止力を高められる点が評価され正式採用に至ったものです。

お客様既存システムと連動するカスタム製品の受注

今回設置されたのは、茨城県内のメガソーラー太陽発電所です。

お客様が既に運用されている警備システム（監視カメラ、クラウド通信）と、Miterusの威嚇機を有線接続で連動させるカスタム仕様を採用しました。

大手警備会社様の既存システム又はＡＩカメラで異常を検知し発報されると、Miterus威嚇機の超高輝度（30000ルーメン）投光器とパトランプスピーカーが自動作動し、現地で即時に威嚇を実施します。

東信電気株式会社では、これらの実現の為、専用インタフェースを新たに開発し搭載いたしました。

「攻めの防犯」を実現する「Miterus（ミテルス）」の威嚇機が盗難抑止効果として評価

設置済みの「Miterus」威嚇機「Miterus」威嚇機の威嚇動作

盗難対策システムである「Miterus（ミテルス）」は、エッジＡＩカメラによる異常検知と現場での即時威嚇動作（攻めの防犯）を特徴としています。

またエッジＡＩカメラによる、「下見対策」「侵入警報」機能だけでなく、クラウドにアップされた動画から現場状況を把握、遠隔操作により現場の「無人見回り」を行う事ができます。

警備会社様では、夜間の警備員による見回りを最小限にすると共に、貴重な戦力である警備員の安全を確保し、持続可能な警備業務をお客様へ提供する事が可能になります。

今回の導入では、お客様が保有する既存アセットを最大限に活用しながら、主に夜間に発生する盗難への抑止効果をさらに高めるセキュリティ構成を実現しました。

本件をきっかけに、お客様が管理されている他の太陽光発電所への展開も検討されています。

Miterusの今後について

東信電気株式会社では、エッジＡＩカメラ・制御機・威嚇機・専用クラウドを組み合わせた「Miterus（ミテルス）」標準モデルの提供に加え、今回のような警備会社様や様々な事業者様の既存システムと連動するカスタムモデルの提供を強化してまいります。

また、防災システムとの連動による警報機としての活用も視野に入れ、皆様の安心・安全に貢献する製品として、課題解決に実効性の高いソリューションを提供してまいります。

ご案内

２０２６年 盗難対策システム「Miterus」が展示会に出展いたします。

SMART ENERGY WEEK 【春】 2026

会期 ： 2026年3月17日（火）～19日（木）

会場 ： 東京ビッグサイト（東4ホール E8-15）

東信電気株式会社について

【会社概要】

社名：東信電気株式会社

本社所在地：〒215-0033

神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目6番4号

代表取締役社長：遠藤 俊洋

事業内容：

・電気・電子機器の受託製造サービス（EMS）

・電気・電子機器のハードウエア・ソフトウエアの受託開発サービス

・電気・電子機器の信頼性試験の受託サービス

・カスタム仕様品（各種ケーブル、専用ケース・バッグ）の開発・販売

設立：1950年3月4日

【問い合わせ先】

問合せ先 ：https://www.toshin-et.co.jp/contact フォームで「盗難・獣害対策システムMiterus」をお選びください

ＨＰ URL： https://www.toshin-et.co.jp/

Miterus URL： https://www.toshin-et.co.jp/service_product/miterus