HMVでは年末年始も「EBiDAN」企画が満載！“ニューイヤーEBiDAN 2026”キャンペーンや＠Loppi・HMV限定グッズ第二弾の発売、Blu-ray購入者向け上映会イベントの開催が決定！

株式会社ローソンエンタテインメント

▶HMV PRESENTS “ニューイヤーEBiDAN 2026” 特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/251215130/(https://www.hmv.co.jp/news/article/251215130/)

▶＠Loppi・HMV限定 EBiDANオリジナルグッズ 特設ページ：https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_ebidan2025_goods/(https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_ebidan2025_goods/)

このたび、HMVでは「EBiDAN」の年末年始企画として、HMV PRESENTS “ニューイヤーEBiDAN 2026”の開催および、＠Loppi・HMV限定 EBiDANオリジナルグッズ第二弾の発売が決定いたしました。

EBiDANによる年に1度の大集結ライブ『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』の開催を記念した＠Loppi・HMV限定 EBiDANオリジナルグッズは、2025年8月に発売した第一弾に続く第二弾として、スーツ姿のEBiDANが「クリアペンスタンド（メンバー別全60種）」にて登場！2025年12月24日(水)10:00～2026年1月12日(月・祝)23:59の期間、全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppi、HMV&BOOKS online、HMV店舗（HMV record shopを除く）にて予約受付を行います。

そして、昨年に引き続き開催が決定した、HMV PRESENTS “ニューイヤーEBiDAN 2026”では、2026年1月1日(木・祝)より全国のHMV店舗・HMV&BOOKS onlineや公式SNSを通じた8つのキャンペーンを実施！「EBiDAN」対象商品をお買い上げいただいたお客様へ「新春オリジナル メンバーサイン＆メッセージ入りフォトカード」のプレゼントをはじめ、SNSキャンペーン、HMV店舗スタッフの「EBiDAN推しはっぴ」着用、対象店舗での「EBiDAN 絵馬風 コメントボード」「EBiDAN大型ディスプレイ」設置など、様々な企画を実施いたします。

さらに、完全生産限定盤Blu-ray『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』発売記念上映会イベントの開催も決定いたしました！期間中に対象商品をHMV&BOOKS onlineにてご予約いただいた方（ローソンWEB会員限定）の中から抽選で100名様を上映会イベントにご招待いたします。

2026年もファンの皆さまと一緒にEBiDANを応援してまいります！

年末年始は、"EBiDAN"企画満載のHMVへぜひお越しください！

『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』開催記念＠Loppi・HMV限定 EBiDANオリジナルグッズ第二弾 概要

■販売場所：全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppi/HMV&BOOKS online/HMV店舗(HMV record shop除く)

■受付期間：2025年12月24日(水)10:00～2026年1月12日(月・祝)23:59

■お渡し日：2026年3月2日(月)より順次

■グッズ詳細：

・クリアペンスタンド(全60種)／各1,800円(税込)

デスクに置いて気分が上がるだけでなく、ペン立てとしても便利にお使いいただける“飾っても良し、使っても良し”のここだけのアイテムをお見逃しなく！

詳細・ご購入はこちらよりご確認ください

▶Loppiでの購入：https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_ebidan2025_goods/

▶HMV&BOOKS onlineでの購入：https://www.hmv.co.jp/news/article/251215181/(https://www.hmv.co.jp/news/article/251215181/)

※本ページは、2025年12月24日(水)10:00より表示されます。

▶HMV店舗一覧：https://www.hmv.co.jp/store/list/

※HMV店舗は各店舗の営業時間に準じます。

HMV PRESENTS “ニューイヤーEBiDAN 2026” 概要

■開催期間：2026年1月1日(木・祝)～1月25日(日)

※全企画共通して1月1日(木・祝)休業店舗は、1月2日(金)からの開催となります。

※実施対象外店舗：HMV SPOT 有明ガーデン、HMV&BOOKS SPOT 伊丹空港、HMV record shop

▶ HMV・HMV&BOOKS店舗情報 https://www.hmv.co.jp/store/

▶各店舗の年末年始休業日は以下よりご確認ください

https://prtimes.jp/a/?f=d34304-630-c3769d5785b9cb5209dfba18ac1f803e.pdf

▶HMV PRESENTS “ニューイヤーEBiDAN 2026” 特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/251215130/(https://www.hmv.co.jp/news/article/251215130/)

【キャンペーン企画１.】

「新春オリジナル メンバーサイン＆メッセージ入りフォトカード」プレゼントキャンペーン

「EBiDAN」 対象商品を、1,500円(税込)お買い上げごとに、ローソンWEB会員の方へ先着で「新春オリジナル メンバーサイン＆メッセージ入りフォトカード」をランダムで1枚プレゼント!

※画像はイメージです

※特典の種類はご購入いただいた各グループの商品に対応したものをお渡しします。

※サイン&メッセージはプリントとなります。

■開催期間：2026年1月1日(木・祝)0:00～2026年1月19日(月)23:59

※キャンペーン期間中でも、特典が無くなり次第終了となります。

■対象商品：EBiDANグループの関連商品(CD/DVD/Blu-ray)

※本・雑誌・グッズは対象外です。

※グループによって対象外の商品(CD/DVD/Blu-ray)があります。

▶店頭での開催期間は各店の営業時間に準じます。休業日などは下記よりご確認ください。

https://www.hmv.co.jp/store/

▶対象商品の詳細や注意事項に関しましては、キャンペーン特設ページをご確認ください。

https://www.hmv.co.jp/news/article/251215130/

【キャンペーン企画２.】

HMV10店舗での「EBiDAN 絵馬風 コメントボード」設置！

EBiDANメンバーへの応援メッセージや、2026年の願い事などを大募集！ぜひ、店頭に用意しているふせんに想いを綴ってください！

※画像はイメージです

■設置期間：2026年1月1日(木・祝)～2026年1月25日(日)

※設置は予告なく終了、延長する場合がございます。

▶設置店舗は、キャンペーン特設ページをご確認ください。

https://www.hmv.co.jp/news/article/251215130/(https://www.hmv.co.jp/news/article/251215130/)

【キャンペーン企画３.】

「ニューイヤーEBiDAN2026 新春ポストカード」プレゼント！

HMV公式Ｘもしくは、HMV公式Instagramのフォロー画面をHMV店頭レジでご提示いただいた方に、先着で「ニューイヤーEBiDAN2026 新春ポストカード」をプレゼント！

※画像はイメージです

※新春ポストカードは無くなり次第終了となります。

※お一人様につき1枚のお渡しとさせていただきます。

■開催期間：2026年1月1日(木・祝)～2026年1月25日(日)

▶HMV公式Ｘ(https://x.com/HMV_Japan)

▶HMV公式Instagram(https://www.instagram.com/hmvjapan/)

【キャンペーン企画４.】

あなたのＸやInstagramで投稿！ハッシュタグキャンペーン！

「#ニューイヤーEBiDAN」のハッシュタグをつけて、ＸもしくはInstagramに投稿いただき、投稿画面をHMV店頭レジでご提示いただいた方に、先着で「HMV限定トレカスタンド(紙製・全9種)」からお好きな1枚をプレゼント！

※画像はイメージです

※HMV限定トレカスタンドは無くなり次第終了となります。

※お一人様につき1枚のお渡しとさせていただきます。

■開催期間：2026年1月1日(木・祝)～2026年1月25日(日)

■参加方法

１.ハッシュタグ「#ニューイヤーEBiDAN」をつけて、XまたはInstagramに投稿ください。投稿内容は、HMV店頭の写真や、推しへの願い事など何でもOK！

２.対象店舗のスタッフに投稿した画面を提示いただくと、「HMV限定トレカスタンド(紙製・全9種)」からお好きな1枚をプレゼントいたします。

【キャンペーン企画５.】

HMV公式SNSフォロー＆リポストキャンペーン「新春オリジナル メンバーサイン＆メッセージ入りフォトカード」グループ別コンプリートセット 抽選プレゼント！

HMV公式X＆公式Instagramにて開催！HMV公式X(https://x.com/HMV_Japan)もしくは、HMV公式Instagram(https://www.instagram.com/hmvjapan/)をフォローいただき、対象ポストをリポスト(Instagramはいいね)＆コメント欄にご希望のグループ名をコメントいただくことで、それぞれ抽選で「新春オリジナル メンバーサイン＆メッセージ入りフォトカード」グループ別コンプリートセットをプレゼント！

■応募期間：2026年1月1日(木・祝)～2026年1月25日(日)23:59

■応募方法：HMV公式X(https://x.com/HMV_Japan)、もしくは、HMV公式Instagram(https://www.instagram.com/hmvjapan/)をフォローいただき、対象ポストをリポスト(Instagramはいいね)＆コメント欄にご希望のグループ名をコメントいただくことで、応募完了となります。

■当選発表：ご当選者様にのみ、X／Instagramのダイレクトメッセージにてお知らせを予定しております。

▶各キャンペーンへご応募の際は、以下キャンペーン特設ページにて注意事項をご確認ください。

https://www.hmv.co.jp/news/article/251215130/(https://www.hmv.co.jp/news/article/251215130/)

【キャンペーン企画６.】

HMV4店舗で、EBiDAN大型ディスプレイを掲出！

■掲出期間：2026年1月1日(木・祝)～2026年1月12日(月・祝)

※掲出は予告なく延長・終了する場合がございます。

■対象店舗

HMV&BOOKS SHIBUYA

HMV栄

HMVグランフロント大阪

HMV&BOOKS HAKATA

※1月1日(木・祝)休業店舗は1月2日(金)からの掲出となります。

【キャンペーン企画７.】

HMVはEBiDAN推し！HMV全店舗のスタッフが「EBiDAN推しはっぴ」を着用し、皆さまと一緒にEBiDANメンバーを応援して盛り上げます！※画像はイメージです。デザインは予告なく変更となる場合がございます。

■スタッフ着用期間：2026年1月1日(木・祝)～2026年1月25日(日)

※一部店舗は対象外となります。

※着用は予告なく終了する場合がございます。

【キャンペーン企画８.】

HMV&BOOKS onlineトップページをEBiDANがジャック！

■実施期間：2026年1月1日(木・祝)12:00～1月7日(火)12:00

▶HMV&BOOKS online トップページ ：https://www.hmv.co.jp/

完全生産限定盤Blu-ray『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』発売記念上映会イベント概要

期間内に対象商品をHMV&BOOKS onlineにて全額内金でご予約いただいた方（ローソンWEB会員限定）の中から、抽選でご当選された方を上映会イベントにご招待いたします。抽選結果はローソンWEB会員のマイページ上にてご案内いたします。

■対象商品：《抽選イベント対象》＠Loppi・HMV限定盤Blu-ray『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』＜2026年1月21日(水)発売／8,800円(税込)＞

※限定特典トレカ(グループ別ソロランダム全60種)も対象となります。

■購入期間：2026年1月1日(木・祝)10:00～2026年1月12日(月・祝)23：59

■当落発表：2026年1月21日(水)19:00以降

※集合場所・時間などの詳細は、当選者様へご案内いたします。

＜上映会イベント開催日・場所＞

開催日：:2026年2月15日(日)15:25～

場所：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

ご招待：100名様

※上映は約3時間20分を予定しております。

▶下記ページより注意事項をよくお読みの上、ご購入をお願いいたします。

https://www.hmv.co.jp/news/article/251218139/(https://www.hmv.co.jp/news/article/251218139/)

※本ページは、2026年1月1日(木・祝)10:00より表示されます。

▶EBiDANオフィシャルサイト：https://ebidan.jp/