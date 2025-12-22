仙台でホワイトニングサロンを選ぶならホワイトニングカフェ仙台店がおすすめ！今ならホットペッパービューティーでお得なクーポン配信中！

ホワイトニングサロンが初めてのお客様へ

株式会社マムグランド全国で60店舗展開中の「ホワイトニングカフェ」。これまで3600人に御来店いただいた仙台店は今後も、忙しい方でも通いやすい“スムーズな施術”と“丁寧なカウンセリング”を心がけてまいります。

ホワイトニングカフェ仙台店に御来店のご新規様は約８割以上の方が初めてのホワイトニングサロンです。来店いただき接客、対応にご満足いただいております。また、ご来店いただいたお客様がさらにお客様をご紹介いただくなど、仕上がりにご満足いただくからご紹介を受けると考えています。歯科医院（デンタルクリニック）との違いは早くて、簡単（時間が短い）、しみない、痛くないのが一番大きな特徴です。私共では歯科医院と違い診療、治療はできません。仙台市内でホワイトニングサロンをお探しなら当店はいかがですか？

おすすめは定期的に歯科医院で保険適用範囲の歯石の除去、クリーニングを受けて、虫歯などの治療を行い、病院ではホワイトニングは保険適用できないので当店でセルフホワイトニングをおこなえば費用も抑えられます。ホワイトニングサロンで行う通常のLEDライト照射と歯磨き粉+自社ブランドのトリートメント（ホームホワイトニング）を活用することで効果を最大限にできるのがホワイトニングカフェ仙台店の特徴の一つです。

歯磨きは１回につき３分以上のブラッシングが推奨されています。１分くらいで終わらせてしまうかたも多いのではないでしょうか。ホワイトニングはブラッシングと同じで続けることが非常に重要で、歯周病の予防のためにもしっかり歯磨きすることをおすすめします。歯科医院より費用は安く、今ならキャンペーン期間中なので回数券をお求め頂くとプラス１回無料サービス対象になります。

サービス内容

カップルやお友達ともご家族でご来店のお客様もいらっしゃいます。同時に並んで受けることも可能です。

店舗では医療行為はできませんのでお口に手を入れるなどの行為はできません。隣でご説明、サポートしますので覚える必要もないのでご安心ください。

ステップ1.カウンセリング

初めに歯科衛生士監修のカウンセリング。これから行う内容をわかりやすく説明。さし歯や虫歯があっても可能です。また初めに歯の色をチェックしておくことで施術後との比較ができます。

ステップ2.歯磨き

独自ブランドの歯磨き粉を使っていただき歯磨きをお願いします。

ステップ3.LEDライト照射前の準備

唇の乾燥防止にワセリンを塗っていただきます。マウスピース（マウスオープナー）を利用して照射準備。

ステップ4.溶液塗布

副作用のない薬剤で、食品にも歯磨き粉にも利用されている酸化チタン配合のホワイトニング溶液を噴霧。

ステップ5.LEDライト照射

１回16分LEDライトを照射。ここで照射時間が長い方が効果はでやすいので32分（2回分）あてると実感できます。

ステップ6.仕上げの歯磨き

トリートメントを使って歯磨きすることで汚れを付着しにくくします。

仕上がりカウンセリング

カウンセリング時の歯の色と終わった後の歯の色をチェック検証。

状態、汚れ、個人差にもよりますが自然な白さなら１回だけでなく３回以上の回数のコースを皆様がご希望されます。終了時のカウンセリングで各個人に合わせたプランをご提供、ご提案します。初回だけがカウンセリングも合わせると時間がかかりますが次回からはカウンセリングもないので３０分で完了できるので時間も短いです。ご満足いただいているサービスを提供できるからこそ選ばれて運営を続けられている安心・安全のサロンです。

ご予約はホットペッパービューティーがおすすめ！

ホットペッパービューティーでは初回半額キャンペーンをはじめ、リピーターさんが通いやすい回数券のクーポン、歯科提携のプランなど豊富なクーポンでお客様のホワイトニングを応援しています。学割や男性用のメニューも豊富です。

初回半額セルフホワイトニング8分×2回 4980円→2490円

初回半額セルフホワイトニング16分×2回 9960円→4980円

【学割U24】初回半額CP☆歯のセルフホワイトニング8分×2回 4980円→1980円

ホットペッパービューティーからのクーポンで【学割U24】初回半額CP☆歯のセルフホワイトニング8分×2回 4980円→1980円仙台市青葉区の２０代女性のお客様ホワイトニング体験記

お近くにお住いの20代女性のお客様のお話

3～4年くらい前にホームホワイトニング（※）をされていたそうです。現在はおこなっておらず、おタバコを一時期吸っていたそうで、歯の黄ばみが気になり、当日のご予約でお越しくださいました！

仙台店では当日予約も大歓迎です。隙間時間を見つけてご来店いただくお客様もたくさんいらっしゃいます。

※ホームホワイトニングとは、歯科医院でマウスピースと薬剤をもらい、自宅でケアをおこなう方法です。

お客様の状況

現在はおタバコを吸わなくなり、今は禁煙して2ヶ月とのこと！お茶を1日2杯、ビールを1日2杯飲まれています。自宅では電動歯ブラシを使用、歯磨き粉にこだわりなくその時の気分で購入されているそうです！早めに白くしたいとのご希望でした。

セルフホワイトニングの結果

なるべく早くとのことで、3回分照射（16分×3セット）に。その結果・・・

2～6トーンアップされました♪なかなか汚れが落ちずらい横の歯が、3回分照射でしっかりと効果がでました♪ 素晴らしい！セルフホワイトニングの終了後にホワイトニングカフェhomeの歯磨き粉をご購入！トリートメントやホワイトニング効果もUPするイオン歯ブラシやマウスウォッシュもオススメです。

詳しいご説明は店内ご来店時に。仙台店の３つの魅力

仙台店には３つの魅力があります。まず、仙台店はホワイトニングカフェの東北で最初の店舗です。仙台の皆様に愛されてもうすぐ４年目を迎えます。皆様に支えていただいたお店で、それだけご支持いただいていると自負し嬉しく思っています。

また、次に非常に便利な立地で仙台市のお買い物のメインストリートであるクリスロードに店舗を構えており長く通っていただくには便利で通いやすいです。

最後に店内スタッフ同士の仲が良くお店の雰囲気が明るいです。御来店いただくお客様も楽しいと通っていただく方が多いのが特徴です。

歯が白くなることで、人生はもっと楽しくなります。白い歯がもたらす自信と喜びを、一人でも多くの方に感じていただきたい。その想いを胸に、お客様一人ひとりに寄り添い、丁寧なサービスを心がけます。

皆様にお会いできる日を心より楽しみにしております。

ホワイトニングカフェ仙台店

住所 ：宮城県仙台市青葉区中央２丁目４番３号ナカジマビル３階

電話番号：022-224-6676

FAX ：022-352-6508

Email :mumground1@beach,ocn.ne.jp

会社概要

株式会社マムグランド

株式会社マムグランド

電話番号：022-224-6676

FAX ：022-352-6508

Email :mumground1@beach.ocn.ne.jp

お問い合わせ先

株式会社マムグランド 菊地

電話 ：090-9033-3229