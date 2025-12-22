日本の教育を中央アジアへ展開──「中央アジア＋日本」対話（CA+JAD）・首脳会合にて、政府・大学など3カ国と7つの教育DXに関する覚書（MOU）を締結

株式会社デジタル・ナレッジ

導入実績3,000超のeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明）は、2025年12月19日、20日に開催された「中央アジア＋日本」対話（CA+JAD）・首脳会合における「中央アジア＋日本」ビジネスフォーラムにて、ウズベキスタンおよびキルギス、カザフスタンの教育機関・現地政府等、計7機関のパートナーと、デジタル技術を活用した日本型教育の展開に関する覚書（MOU）を締結いたしました。

本覚書は、中央アジア5カ国の大統領および高市早苗内閣総理大臣ご臨席のもと開催された『中央アジア＋日本』ビジネスフォーラムのなかで発表されました。

覚書（MOU）締結の背景と目的

急速な経済発展を続ける中央アジア諸国においては、デジタル技術を活用した産業の高度化と、それを担う人材の育成が急務となっています。

本フォーラムの主要テーマでもある「デジタル分野の人材育成」の重要性が高まる中、当社はウズベキスタンで実績のある「Japan Digital University（JDU）」の運営で培ったノウハウや「日本の質の高い教育コンテンツ」を活用し、他国での高度人材の育成を実現するため、各国の政府・教育機関と更なる連携強化を図ることで合意に至りました。

今回のMOU締結により、この取り組みをウズベキスタンに加え、新たにキルギス、カザフスタンへと拡大・加速させてまいります。

MOU締結先・主な取り組み内容（全7件）

1. ウズベキスタン共和国（4件）- ウズベキスタン共和国 IT-PARK- ウズベキスタン共和国 ナボイ州 ハティルチ地区- ウェブスター大学（Webster University in Tashkent）- ウズベキスタン共和国 カラカルパクスタン共和国 保健省、ヌクス市医師会

内容：

デジタル技術を活用した日本語教育および高度専門人材育成カリキュラムの共同開発・展開等

2. キルギス共和国（2件）- キルギス共和国 教育科学省- キルギス共和国 ハイテクパーク（High Technology Park of the Kyrgyz Republic、HTP）キルギス共和国 日本人材開発センター（KRJC）

内容：

日本の教育機関とキルギスの連携による「Kyrgyz Japan Digital University（K-JDU）」モデルの構築・運営等

3. カザフスタン共和国（1件）- カザフスタン共和国 国営企業「National Information Technologies JSC（NIT JSC）」

内容：

政府機関向けIT教育・EdTech協力等

当日の様子（企業展示ブース）

フォーラム会場には、日本企業による技術・ソリューションを紹介する展示エリアが設けられ、当社もブースを出展いたしました。ブースでは、各国の政府関係者や大学代表者に向けて、日本のEdTechソリューションやJDUの取り組みを紹介し、活発な意見交換が行われました。

今後の展望

今回締結した各MOUの詳細な取り組み内容につきましては、順次、個別のプレスリリースにて発表してまいります。

Japan Digital University（JDU）について

2020年にウズベキスタン・タシケントに開学した、当社が設立・運営する正規の私立大学です。

「日本の質の高い教育を世界へ」というビジョンのもと、学生は現地のキャンパスに通いながら、日本の提携大学の授業をオンラインで受講します。卒業時にはウズベキスタンと日本の「2つの大学の学位」が取得可能であり、高度な日本語力とITスキルを身につけた卒業生を、即戦力として日本企業へ輩出しています。

今回のフォーラムにおいては、この「JDUモデル」をキルギス共和国をはじめとする中央アジア各国へ展開し、高度人材育成のハブとして機能させることを目指します。

