【伊勢萬】伊勢志摩初*のジャパニーズウイスキー「シングルモルトウイスキー 伊勢 -2025 Edition-」2025年12月30日より250本限定発売

IXホールディングス株式会社（本社：三重県伊勢市）のグループ会社である株式会社伊勢萬（本社：三重県伊勢市、代表取締役社長：小林大介）は、伊勢蒸留所で蒸留・熟成を重ねてきたモルト原酒のみを100％使用した、伊勢志摩初となるジャパニーズ・シングルモルトウイスキー「シングルモルトウイスキー 伊勢 -2025 Edition-」を発売します。

本商品は、2025年12月30日より250本限定で、伊勢神宮内宮前に構える伊勢萬 内宮前酒造場で販売します。発売初日からは、内宮前酒造場にて、伊勢で生まれたシングルモルトウイスキーをその場で味わえる限定の有料試飲も実施します。

また、伊勢萬公式オンラインストアにて、12月23日から3日間、各日18時より10本ずつ、計30本限定で先行販売を実施します。

*伊勢志摩エリアにおいて、ウイスキー製造免許を取得し、シングルモルトウイスキーを製造・販売する酒造会社として（当社調べ／2025年12月時点）

シングルモルトウイスキー 伊勢■伊勢の風土が育んだシングルモルト

「シングルモルトウイスキー伊勢 -2025Edition-」は伊勢蒸留所で蒸留されたモルト原酒のみを100％使用したシングルモルトウイスキーです。今回は複数の熟成樽の中から、“今”の味わいを最もよく表している１樽を選定し、その１樽を商品化しました。二度と同じ味わいは生まれない、いわゆるシングルカスクとして仕上げた一期一会の極めて希少な“ジャパニーズウイスキー”です。

伊勢萬では創業時からの夢であったウイスキー造りに4年前から取り組んできました。「シングルモルトウイスキー伊勢」はその想いが結実したシングルモルトジャパニーズウイスキーとなります。清流宮川の伏流水とミディアムピート麦芽を使い、バーボン樽で熟成中の“今”を切り取った限定250本のみをボトリング。バニラや青リンゴを思わせる樽香、穏やかで奥行きのあるピートにコクが調和し、爽快さの後に広がるピートの香りが特徴です。

伊勢の地で静かに時を重ねた伊勢志摩初のシングルモルトウイスキーをぜひお楽しみください。

■伊勢の「光」と「時」を表現した商品デザイン

ボトルデザインには、伊勢の神秘的な光を象徴する太陽のモチーフを採用。繊細な銀のテクスチャは、樽の中で静かに時を刻むウイスキーの熟成と、長い時間の流れがもたらす神秘性を表現しています。伊勢萬はこれまでステラ、光年やハーフムーンといった天体を想起させる言葉を商品名にした酒類を世の中に送り出してきました。その精神はパッケージデザインにも受け継がれています。ウイスキー神路では月を、今回のシングルモルトウイスキー伊勢では太陽をモチーフにしたラベルデザインとしています。伊勢の地で育まれ、静かに熟成を重ねた一本であることを、ラベルデザインそのものが物語ります。

シングルモルトウイスキー伊勢■12月30日から1月3日まで、内宮前酒造場にて限定の有料試飲も伊勢萬内宮前酒造場

発売日の12月30日から1月3日までの期間限定で、おかげ横丁内の伊勢萬 内宮前酒造場にて有料試飲を実施します。提供数はいずれの日も杯数限定となり、なくなり次第終了となります。伊勢の地で生まれた初のシングルモルトウイスキーを、その地で体験できる貴重な機会です。ぜひこの機会にお楽しみください。

■12月23日から3日間、オンラインストア限定の先行販売

伊勢萬公式オンラインストアでは、12月23日から3日間、各日18時より10本ずつ、計30本限定で先行販売を実施します。年末年始に合わせてお楽しみいただける先行販売です。

※配送の交通状況や、お届け先が離島・へき地の場合、ご希望日にお届けできない可能性があります。

なお、本商品は、内宮前酒造場および公式オンラインストアのみでの取り扱いとなります。

伊勢萬公式オンラインストア :https://iseman.raku-uru.jp/■伊勢萬 開発者のコメント

念願だったシングルモルトウイスキーを、ようやく1樽限定で商品化することができました。熟成3年という期間でどこまで仕上がるのか正直なところ不安もありましたが、樽から出してテイスティングした瞬間、想像を超える完成度に安堵しました。これからさらに熟成を重ねていく「ウイスキー伊勢」の“今”を味わっていただき、未来の熟成に思いを馳せていただければ幸いです。

■伊勢萬のクラフトウイスキーのこれまでの歩み

伊勢萬ではこれまで、焼酎「ステラ」「光年」、清酒「おかげさま」などの酒類を製造・販売してきました。2021年には、創業時からの夢であった「ウイスキー造り」が結実し、伊勢志摩初のクラフトウイスキーとなる「ブレンデッドウイスキー神路（KAMIJI）」を発売しました。将来のウイスキー製造を見据え、伊勢蒸留所では十数年にわたりホワイトオーク樽で熟成させてきたカナダ産グレーンスピリッツと、自社製造のモルトウイスキーをブレンド。さらに2023年12月には、伊勢蒸留所で蒸留・熟成したモルト原酒と、長期熟成のスコットランド産モルトをヴァッティングした「ピュアモルトウイスキー神路（KAMIJI）」を発売しました。

ピュアモルトウイスキー神路■伊勢萬のウイスキーの評価

「ブレンデッドウイスキー神路」は、発売初年度に、世界的酒類品評会であるISC（インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ）2022にてゴールド賞を受賞。さらにIWSC（インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション）2024では、98点（部門最高得点）を獲得し、日本のウイスキーで唯一の最高金賞（Gold Outstanding）に輝くなど、国際的に高い評価を受けています。

「シングルモルトウイスキー 伊勢」商品概要

ブレンデッドウイスキー神路

■商品名：シングルモルトウイスキー 伊勢

■アルコール分：47％

■原材料名：モルト（ミディアムピート）

■内容量：700ml

■販売価格：10,000円（税込）

■販売場所：伊勢萬内宮前酒造場、伊勢萬公式オンラインストア

■オンラインストア：https://iseman.raku-uru.jp/

■URL：https://www.iseman.co.jp/

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

※飲酒運転は法律で禁止されています。

※写真はイメージです。

伊勢神宮の神域を流れる清流、五十鈴川や日本一の清流に選ばれた宮川の伏流水を使い焼酎や清酒、リキュール等を製造・販売しています。

商品はいずれも高い評価を得ており「おかげさま大吟醸」は世界的酒類品評会であるKuraMaster2025で審査員特別賞にあたる、アリアンスガストロノミー賞を獲得しています。また「ブレンデッドウイスキー神路」は世界的酒類品評会であるISC2022にて、発売初年度にしてゴールド賞を受賞。IWSC2024では最高金賞を受賞。

伊勢の小さな酒蔵から高い酒質のお酒をお届けいたします。

おかげさま大吟醸

■所在地

伊勢萬本社工場 〒519-0501三重県伊勢市小俣町明野576番地13

伊勢萬内宮前酒造場 〒516-0025三重県伊勢市宇治中之切町77-2

■URL：https://www.iseman.co.jp/

■電話番号：0596-37-4195

