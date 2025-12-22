当社WebMoney事業のビットキャッシュ株式会社への事業承継に関するお知らせ～「WebMoneyプリペイドカード」等、一部サービスは終了～
auペイメント株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長：菊池 良則、以下 auペイメント）は、2026年3月31日を効力発生日として、auペイメントのプリペイド型電子マネー「WebMoney」に関する事業を、会社分割（吸収分割）の方法により、ビットキャッシュ株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長：松浦 光太郎、以下 ビットキャッシュ）へ承継することを決定し、ビットキャッシュと吸収分割契約を締結したことをお知らせします。
事業承継対象のサービスは引き続きご利用可能ですが、ブランドプリペイド「WebMoneyプリペイドカード（注1）」並びにau PAY プリペイドカードによるWebMoney加盟店決済の利用は2026年3月31日に、WebMoneyプリペイドカードの管理アプリ「WebMoneyウォレットアプリ」は2026年9月30日（注2）に、それぞれサービス終了します。
「WebMoney」は1998年、オンラインでの利用に特化したサーバー型電子マネーの先駆けとして発売しました。以降30年近くに渡り、コンビニ等で手軽に買える使い切りタイプの電子マネーとして、数多くのオンラインゲームファンやデジタルコンテンツユーザーを中心に利用されています。
承継先であるビットキャッシュは、「WebMoney」と同様のプリペイド式電子マネー事業「ビットキャッシュ」を提供しており、「WebMoney」を運営していくノウハウや体制を有しています。その為、今後もビットキャッシュ運営のもとでさらなるサービス拡充が見込まれます。
■事業承継およびサービス終了に関するスケジュール
１）WebMoney事業の承継
・2026年3月31日：ビットキャッシュへ事業承継
※以下タイプの「WebMoney」は引き続きご利用可能です。
・コンビニ店頭のマルチメディア端末で購入する、シートタイプのWebMoney
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337664&id=bodyimage1】
・WebMoneyギフトカード
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337664&id=bodyimage2】
※カードデザインは、掲載の画像と異なる場合があります。
２）ブランドプリペイド「WebMoneyプリペイドカード（注1）」のサービス終了
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337664&id=bodyimage3】
※カードデザインは、掲載の画像と異なる場合があります。
・2025年12月23日：カード発行の新規受付を停止
・2026年1月15日： チャージを停止（注3）
・2026年3月31日： 利用（決済）を停止
・2026年4月1日： 払い戻し受付開始
・2026年９月30日： WebMoneyウォレットアプリのサービス終了
詳しいスケジュールはWebMoneyサイトに掲載するお知らせ（https://www.webmoney.jp/news/2025/202512prica.html）をご確認ください。
３）au PAY プリペイドカードによるWebMoney加盟店決済の終了
・2026年3月31日：利用（決済）を停止
auフィナンシャルグループのauペイメントは、WebMoneyで培ったプリペイド事業のノウハウを活かし、今後も積極的にキャッシュレス文化のさらなる普及に取り組んでまいります。
また、2025年9月1日付のニュースリリース（https://www.au-payment.co.jp/news/news2025/r20250901_2.html）の通りauペイメントは2026年7月に予定されているauフィナンシャルサービスとの合併によりさらなる事業拡大を見込んでおります。合併後の新会社においても、お客さまの生活に寄り添う多様な金融サービスを提供していきます。
