グローバル歯磨き粉レポート：市場シェア、成長動向、リスク分析2026
歯磨き粉は、口腔内の清掃と健康維持を目的とした日用品である。研磨剤、フッ素化合物、発泡剤、香味剤などを配合し、歯垢除去、虫歯予防、口臭抑制に寄与する。近年は知覚過敏ケアやホワイトニング機能を持つ製品も増加している。
QY Research株式会社（東京都中央区）は、「歯磨き粉―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の最新レポートを発表しました。
世界の歯磨き粉市場における売上規模、販売量、平均価格、市場シェア、主要企業のランキングを中心に、市場全体の推移と現状を詳細な分析しています。同時に、競争環境の変化、主要企業の戦略動向、新規参入の状況、技術革新の影響など、業界関係者が注目すべきポイントを整理しています。
【レポート詳細・無料サンプルの取得】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1610649/dentifrices
市場全体フレームワーク
歯磨き粉市場は、製品動向、用途構造、企業戦略、地域分布の四つの領域で構成されており、市場の成長に影響を与える主要な推進要因とリスク要因を分析し、将来の市場発展の展望を示します。
（1） セグメント別の詳細評価
● 製品セグメント：Teeth Whitening、 Herbal、 Sensitive Teeth、 Others
各製品の性能特性、採用率、価格帯、技術競争力を比較し、成長に寄与する領域を特定します。同時に、需要変動への感応度と製品ライフサイクルを整理し、各製品の長期的な市場潜在力を評価します。
● 用途セグメント：Household、 Commercial
各用途での導入背景、利用シーン、産業別の需要強度を分析します。用途別に市場浸透度をマッピングし、成長加速領域と成熟化傾向領域を明確化します。
（2） 企業競争戦略の分析
主要企業：Colgate Palmolive、 P&G、 Haleon Group、 Unilever、 Yunnan Baiyao、 Darlie、 Lion、 LG、 Church & Dwight、 Dencare、 WEIMEIZI、 Canban、 Namei、 Katjes International、 Guangdong Kangwang
主要プレイヤーの戦略を分類し、競争構造の変化を整理します。製品ライン、研究開発投資、提携・買収、地域戦略など、多角的な分析により企業動向を把握し、競争優位性を可視化します。
（3） 地域別市場機会
対象地域：北米／アジア太平洋／ヨーロッパ／ラテンアメリカ／中東・アフリカ
各地域の需要特性、規制動向、供給体制、経済環境を分析し、市場成長に影響する主要要素を整理します。地域比較を通じて、プレイヤーが優先すべき重点市場と潜在市場を見極めます。
（4） 成長ドライバーとリスク要因
市場拡大要素（技術革新、産業需要、コスト削減、政策支援等）を整理し、市場成長を推進する構造的要因を分析します。同時に、サプライチェーン制約、規制リスク、代替技術の台頭など、企業意思決定に影響を与えるリスク要因を明確化し、事業戦略の意思決定根拠を提供します。
【目次】
第1章：グローバル市場概況と主要トレンド
歯磨き粉市場の現状概要、市場規模、売上高、販売数量、価格推移を分析。市場成長の要因、規制環境、技術革新、業界課題、将来の成長機会についても詳細に解説します。（2021～2032年）
第2章：主要企業の競争力分析とランキング
歯磨き粉市場のトップ企業の売上ランキング、シェア、市場ポジションを提示し。各企業の本社、生産拠点、製品ラインナップ、価格戦略、販売実績、技術開発動向、M&Aや提携事例を整理します。（2021～2026年）
第3章：製品カテゴリ別市場動向
製品タイプ別に歯磨き粉市場規模、販売数量、価格、シェアを分析します。成長が期待されるセグメント、競争優位性の高い製品、および市場トレンドを明確にします。（2021～2032年）
