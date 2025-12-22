自動車用燃料タンク市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月17に「自動車用燃料タンク市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用燃料タンクに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用燃料タンク市場の概要
自動車用燃料タンク市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用燃料タンク市場規模は 2035 年に約 389億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用燃料タンク市場規模は約 204億米ドルとなっています。自動車用燃料タンクに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用燃料タンク市場シェアの成長は複数の要因によるものです。世界的な自動車生産台数と輸出量の増加が、燃料貯蔵システムへの需要を押し上げています。さらに、電気自動車への移行も進んでいます。国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、世界の電気自動車保有台数は2023年の35百万台強から2030年には2505百万台、2035年には約535百万台に増加すると予測されており、年平均成長率は約25%に達すると見込まれています。
自動車用燃料タンクに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-fuel-tank-market/114285
自動車用燃料タンクに関する市場調査によると、複数の成長要因により市場シェアは拡大すると予測されています。国際エネルギー機関（IEA）の報告書によると、非電気式小型車両の販売台数は2030年まで約60%を維持すると予想されており、需要の増加が確実視されています。さらに、内燃機関搭載車の世界貿易は2022ー2023年の間に7.61%増加しており、この分野の着実な成長を裏付けています。
しかし、電気自動車への急速な移行は、今後数年間における市場成長を抑制する要因となることが予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337655&id=bodyimage1】
自動車用燃料タンク市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用燃料タンク市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用燃料タンクの市場調査は、材質別、容量別、車両タイプ別、販売チャネル別、製造工程別と地域別に分割されています。
自動車用燃料タンク市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-114285
容量別に基づいて、自動車用燃料タンク市場は45L以下、45ー70L、70L以上の3つのセグメントに分割されています。当社の調査によると、従来型のスチール製燃料タンクのサブセグメントは、予測期間中に50%という最大の市場シェアを占めると予想されています。日本自動車工業会（JAMA）の2023年の報告書によると、日本は8.5百万台以上の自動車を生産しており、これらの車両のかなりの部分が45ー70Lの容量の燃料タンクを搭載しています。この堅調な生産量と、従来型車両におけるスチール製タンクへの嗜好が相まって、市場を支えています。
自動車用燃料タンクの地域市場の見通し
自動車用燃料タンク市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの地域のうち、アジア太平洋地域市場は、予測期間中に38%という最大の市場シェアを占め、年平均成長率（CAGR）8.1%で最も急速に成長する市場になると予測されています。ある報告書によると、2024年には中国の自動車生産台数が31百万台を超え、販売台数も31百万台を突破しました。さらに、中国の自動車製造業の成長が燃料タンクの需要を押し上げているほか、消費者のより安全で効率的な車両へのニーズの高まりも市場の成長を後押ししています。
