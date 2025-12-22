【2025年12月】Macで使えるデータ復元ソフト5選
Macで大切なファイルを誤って削除してしまったり、ストレージが故障してデータが失われてしまった経験はありませんか？そんな時に頼りになるのがデータ復元ソフトです。この記事では、Mac対応の優れたデータ復元ソフトを5つご紹介します。
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Mac」最新バージョンは12月22日（月）に発表されました。データ復元ソフトTenorshare 4DDiG Macの新しいバージョンでは、データ復元の品質を向上させました。
・Tenorshare 4DDiG Macを無料ダウンロード：https://x.gd/Su7hr
・Tenorshare 4DDiG Macをすぐ購入：https://x.gd/Zzpiq
1. Tenorshare 4DDiG Mac【最もおすすめ】
Tenorshare 4DDiG Macは、初心者から上級者まで幅広く使える高性能なデータ復元ソフトです。スキャン速度が速く、復元率が高いため、大切なデータを失った際の第一選択肢として最適です。無料版でもスキャン機能が使えるため、復元可能かどうかを事前に確認できます。
・Tenorshare 4DDiG Macを無料ダウンロード：https://x.gd/Su7hr
主な特徴：
・高い復元成功率：先進的なスキャン技術により、削除されたファイルや破損したデータを高確率で復元
・幅広いファイル形式に対応：写真、動画、ドキュメント、音楽など1000種類以上のファイル形式をサポート
・多様な復元シナリオ：誤削除、フォーマット、パーティション損失、システムクラッシュなど様々な状況に対応
・使いやすいインターフェース：直感的な操作で、技術知識がなくても簡単に使用可能
・プレビュー機能：復元前にファイルの内容を確認できるため、必要なファイルだけを選択可能
手順1．Tenorshare 4DDiG Macを起動し、削除したファイルが存在するハードディスクやパーティションを選択し、スキャンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337637&id=bodyimage1】
手順2．しばらく待つと、Macパソコンから消してしまったファイルが表示されます。復元前に、写真、ビデオ、ムービー、オーディオ、音楽、ドキュメントなどのファイルをダブルクリックすることによりプレビューが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337637&id=bodyimage2】
手順3．復元したいファイルを選択し、保存場所を選択します。例えばGoogle DriveまたはDropboxなどのクラウドディスクに保存することを検討してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337637&id=bodyimage3】
2. Disk Drill
Disk Drillは、Mac向けの人気データ復元ツールで、パワフルな機能を備えています。復元可能なデータ量に制限がある無料版と、フル機能が使える有料版があります。
主な特徴：
・内蔵ドライブ、外付けHDD、USBメモリ、SDカードなど様々なストレージに対応
・削除されたパーティションの復旧も可能
・データ保護機能で、将来の削除に備えられる
・クリーンで分かりやすいユーザーインターフェース
Disk Drillの詳細に関しましては、下記の記事をご参照ください。
https://x.gd/hIo64
3. MiniTool Photo Recovery Free
MiniTool Photo Recovery Freeは、写真や画像ファイルの復元に特化した無料ソフトです。写真の復元に焦点を当てているため、デジタル写真を扱う機会が多い方や、カメラのメモリーカードから誤って削除した写真を取り戻したい方に特におすすめです。
