再生可能エネルギー投資が追い風、2031年36.04億米ドルに達する重量物吊り具市場
構造物と物流を支える機械的インターフェースの要
重量物吊り具は、クレーンやホイスト等と重量物との間に設置され、荷の安定保持および運搬動作の安全確保を担う機械的インターフェースである。フック、シャックル、クランプ、スリング等に分類され、構造物や搬送対象の形状・重量・材質に応じて最適設計が求められる。素材には、高強度合金鋼や耐疲労性を有する繊維複合材料が用いられ、熱処理や表面処理などの加工技術が製品の信頼性を支えている。また、部品単体で完結する単機能製品から、荷重検出センサーやIoT接続機能を内蔵する高機能モジュールまで、設計自由度は広く、現場環境や安全基準への適合性に応じた多様な構成が存在する。吊り具は荷役・据付・建設・設備点検といった幅広い工程で使用され、重量物の形状が多様化・複雑化する中にあって、安全性・操作性・効率性の向上という要請に応え続ける基盤技術としての役割を担っている。
基幹インフラから再生可能エネルギーまでを下支えする機能材
重量物吊り具は、建設、造船、電力、石油化学、輸送機器製造、インフラ保守など、多様な産業で不可欠な機器として活用されている。特に近年では、風力発電設備や次世代輸送機器といった大型構造物の需要拡大を背景に、吊り具に求められる仕様も高度化している。加えて、作業者の安全確保を支える構造・材質の革新、軽量化による作業負荷低減、省力化機器との連携といった機能強化が、設計および調達段階での検討事項となっている。川下産業の変化は、上流の金属素材、鍛造・溶接工程、表面処理業界にも波及し、装置仕様だけでなく周辺技術のイノベーションにも連鎖している。
LP Informationの最新調査レポート「世界重量物吊り具市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/567587/heavy-lift-slings）によれば、2025年から2031年にかけての世界市場の年平均成長率は4.5%と予測され、2031年には36.04億米ドルに達すると見込まれる。この成長は、物流の高度化・建設の大型化・作業安全基準の厳格化がもたらす需要構造の持続的進化を反映している。
図. 重量物吊り具世界総市場規模
図. 世界の重量物吊り具市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、重量物吊り具の世界的な主要製造業者には、WireCo WorldGroup、Bekaert、Juli Sling、Kito Crosby、Slingmax、Lift-Tex、Gleistein、Ashley Sling、Wristrong、LIFT ARTSなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約24.0%の市場シェアを持っていた。
高強度・高信頼性領域における選別型競争と技術の進化
重量物吊り具は、構造単純でありながら高荷重・高頻度使用に耐える信頼性が求められる製品であり、その競争優位性は素材の選定・加工精度・品質保証体制に大きく依存する。国内市場においては、長年の製造ノウハウと高精度加工技術を背景に、厳格な規格に準拠した製品群が供給されている。一方、国際市場では、安全性と価格のバランスを重視する地域、標準化を重視する地域、あるいは特殊形状への対応力が求められる地域など、地理的条件によって製品仕様への期待が異なる傾向が見られる。また、近年ではセンサ内蔵型の吊り具や、異常動作を即座に通知する通信モジュール付き製品など、デジタル技術との融合による差別化も進展している。これらは単なる部材供給ではなく、「安全と効率の可視化装置」としての新たなポジションを市場内に構築しつつある。調達面においては、素材価格の変動、サプライチェーンの分断リスクが依然として課題であり、安定調達体制と多拠点生産対応が競争条件の一部となっている。
