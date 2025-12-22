鹿児島県「北薩摩の宝箱」第二弾









第25-133号

2025年12月22日

ANAあきんど株式会社鹿児島支店

北薩摩振興推進協議会 ANAあきんど株式会社 鹿児島支店（所在地：鹿児島県鹿児島市）は、このたび、北薩摩振興推進協議会（所在地：鹿児島県薩摩川内市 事務局：鹿児島県北薩地域振興局）より委託を受け、1月13日（火）から2月28日（土）の期間、鹿児島県を代表する老舗ホテル、SHIROYAMA HOTEL kagoshima（鹿児島県鹿児島市）において、鹿児島県北薩摩地域（阿久根市・出水市・薩摩川内市・さつま町・長島町）が誇る食材を使ったオリジナルメニューの提供、特産品を販売する「北薩摩フェア」を開催いたします。

期間中はホテル内の朝食会場・和洋中の各レストラン（店舗指定）にて、それぞれ料理長が現地視察を行い厳選した同じ食材を、異なる調理方法で提供いたします。素材の新しい魅力をぜひご堪能ください。また、お手土産としてギフトショップに北薩摩の特産品をご用意しております。

このフェアを通して、鹿児島県北薩摩地域の「食」「観光」の魅力を広く発信し、認知度の拡大を目指します。

【「北薩摩の宝箱」第二弾 ～北薩摩フェア～概要】

1. 開催日時：2026年1月13日（火）～2月28日（土）

各レストラン 営業時間内／ギフトショップ「薩摩美味 玉撰」 営業時間内

2. 開催場所：SHIROYAMA HOTEL kagoshima

①レストラン：朝食会場／城山ガーデンズ 水簾／割烹楽水／広東料理 翡翠廳

ザ ラウンジ カサブランカ／ル シエル／イタリアン ホルト

②特産品販売：ギフトショップ「薩摩美味 玉撰」

3. 実施内容：①北薩摩の食材を使用したレストランメニュー提供

②北薩摩の特産品販売

③料理長・現地視察の様子・提供メニュー・ギフトショップ紹介

＜提供メニュー（一例）＞

フェア詳細はこちら（特設サイト）https://hokusatsu-kanko.com/

特設サイト QRコード

※画像はすべてイメージです。

※実施内容は変更となる可能性がございます。

【鹿児島県北薩摩地域とは】

北薩摩地域は、鹿児島県北西部に位置しており、九州三大河川の一つである川内川（せんだいがわ）が流れ、断崖絶壁や波の作用によって離れた島と本土が砂州で陸続きになる「トンボロ」と呼ばれる珍しい地形の見られる甑島（こしきしま）をはじめとする島々、東シナ海に面した美しい海岸線やラムサール条約に登録された藺牟田池（いむたいけ）など豊かな自然に恵まれています。これからの冬の時期に旬を迎えるイセエビやブリ、柑橘類をはじめ、いつ訪れても様々な種類の海の幸、山の幸、果物が四季折々楽しめる、魅力的な「食」を有したまさに「北薩摩の宝箱」と称される地域です。

＜鹿児島県北薩摩地域の自治体＞

