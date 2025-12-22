リアルタイム対戦ゲーム『#コンパス』、 TVアニメ『Fate/strange Fake』コラボが本日より開催！ 期間限定で新コラボヒーロー「セイバー」「アーチャー」「ランサー」が登場！ コラボ記念カードやコラボコスチュームを獲得しよう！

NHN PlayArt株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：丁 佑鎭、以下NHN PlayArt）と株式会社ドワンゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：夏野 剛、以下ドワンゴ）が提供するiOS/Android向けリアルタイム対戦ゲーム『#コンパス 戦闘摂理解析システム』（以下＃コンパス）において、TVアニメ『Fate/strange Fake』とのコラボレーションを2025年12月22日(月)より開始します。

今回のコラボレーションイベントでは、新コラボヒーローとして「セイバー」「アーチャー」「ランサー」が参戦。また、TVアニメ『Fate/strange Fake』のキャラクターをモチーフとしたコラボコスチュームが登場するほか、カードガチャやヒーローガチャ、コラボ専用ヒーローチケットの全員プレゼントなど、期間限定で盛りだくさんのイベントも実施します。

開催期間：2025年12月22日（月）～2026年1月11日（日）

■2026年1月11日（日）までの期間限定で新コラボヒーローが登場









●セイバー（CV：小野友樹）

スノーフィールドの聖杯戦争において召喚されたセイバー。

赤毛混じりの金髪で荘厳な装束に身を包んだ、 アーサー王に憧れを抱く勇猛果敢の獅子心王。

●アーチャー（CV:関智一）

スノーフィールドの聖杯戦争において召喚されたアーチャー。

傲岸不遜の暴君だが、友であるランサーが召喚されたことで慢心を捨て、全霊をもって聖杯戦争に挑む。

●ランサー（CV：小林ゆう）

スノーフィールドの聖杯戦争において召喚されたランサー。

聖杯戦争に積極的に参加することはなく、

マスターである銀狼を結界化した森で守りながら、 聖杯戦争や再会した親友の行く末を見守る。

■TVアニメ『Fate/strange Fake』コラボ記念 期間限定ピックアップカードガチャ実施

コラボカード出現率21倍、レア以上確定！

開催期間：2025年12月22日（月）～2026年1月11日（日）





■TVアニメ『Fate/strange Fake』コラボ記念 期間限定ピックアップ無料SRカードガチャ実施

毎日10連×10日で最大100連！ SRカード確定、毎日1回限定！

開催期間：2025年12月22日（月）～2026年1月11日（日）





■TVアニメ『Fate/strange Fake』コラボ記念 期間限定ヒーローガチャ実施！

コラボヒーローか衣装が必ず出現！

開催期間：2025年12月22日（月）～2026年1 月12日（月・祝）





■TVアニメ『Fate/strange Fake』コラボ記念 期間限定コスチューム確定ガチャ実施！

コラボ衣装が必ず出現！

開催期間：2025年12月22日（月）～2026年1 月12日（月・祝）





繰丘椿×コクリコ（CV：天野心愛＆中尾隆聖）









ロード・エルメロイⅡ世×アダム（CV：松岡禎丞）





シグマ×ソーン（CV：天粼滉平）









アーチャー×ニーズヘッグ（CV：諏訪部順一）















フランチェスカ・プレラーティ×クー・シー（CV：井澤詩織）









アヤカ・サジョウ×ーペルリニエ（CV：秋奈）





■TVアニメ『Fate/strange Fake』コラボ記念ミッションをクリアしよう！



開催期間：2025年12月22日（月）～2026年1 月11日（日）

期間中にミッションをクリアすることで、「セイバー」「アーチャー」「ランサー」専用のヒーローメダルや、コラボチャットメッセージ、コラボアイコン、コラボSRカードなどが入手できます。

■TVアニメ『Fate/strange Fake』コラボ記念 期間限定ログインボーナス実施！





開催期間：2025年12月22日（月）～2026年1 月11日（日）

※期間中に7日間ログインすることですべて受け取れます。

■ログインボーナス

1日目：プロフィールアイコン

2日目：カードエナジー +10000

3日目：URチケット 1枚

4日目：フリーメダル 3枚

5日目：ビットマネー 300

6日目：プラチナチップ

7日目：プロフィールアイコン

■TVアニメ『Fate/strange Fake』コラボ専用ヒーローチケットを全員にプレゼント！





開催期間：2025年12月22日（月）～2026年1月11日（日）

▼TVアニメ『Fate/strange Fake』とは

『バッカーノ!』や『デュラララ!!』シリーズで知られる成田良悟が2015年から電撃文庫より刊行し、「聖杯」を巡る新たな戦いを描く『Fate/strange Fake』のテレビアニメ版。2026年1月3日（土）よりTOKYO MX、BS11ほかにて放送開始。

※TVアニメ『Fate/strange Fake』の権利表記は以下の通りです。

©成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC

■『#コンパス 戦闘摂理解析システム』について

『#コンパス※ 戦闘摂理解析システム』は、１チーム３人で仲間とチーム組み、「1バトル3分間」で相手チームとステージに配置された拠点を奪い合うリアルタイム対戦ゲームです。また、スキルカードを集めて、組み合わせによる多彩な戦略で最強のデッキを作り、対戦に備えることができます。アクションゲーム、戦略ゲーム、カードゲームの要素を、1バトル3分に凝縮して詰め込んだ、まったく新しいジャンルのスマートフォンゲームです。













公式サイト http://app.nhn-playart.com/compass/

本プロジェクトは、NHN PlayArtがゲームシステムの開発・運用を手がけ、ドワンゴが同社の動画サービス「niconico」で活動するクリエイターによるIP制作など、両社の強みを生かしながら、ゲームの企画開発からデザイン、音楽制作、ゲーム実況にいたるまで行っています。

※)「#コンパス」とは、「COMbat Providence AnalysiS System（戦闘摂理解析システム）」の略称で、バトルを通じてプレイヤーたちがコミュニケーションをとりあう、架空のSNSの世界を舞台にしたゲームです。現実のSNSに近い機能を持っており、バトルだけでなく、プレイヤー同士がゲームの攻略法を語り合いながら、大会イベントについて情報交換する場を提供します。

■ ゲーム概要





タイトル：#コンパス 戦闘摂理解析システム

ジャンル：リアルタイムオンライン対戦ゲーム

対応端末：iOS 12.2以降（iPhone, iPodTouch, iPad）, Android 7.0以上

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2016年12月17日

価格：基本無料（アイテム課金）

開発・企画・運営：NHN PlayArt株式会社, 株式会社ドワンゴ

App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/konpasu-zhan-dou-she-li-jie/id1164400646

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhnpa.cps

