ピーバンドットコム、タイ王国での事業拡大に向け、CoreStaff (Thailand) Co., Ltd. と再販売契約を締結
プリント基板のネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（東証スタンダード・名証メイン 3559、以下当社）は、タイ王国での事業拡大に向け、日本の半導体・電子部品商社「コアスタッフ株式会社（CoreStaff Co., Ltd.）」のタイ現地法人であるCoreStaff (Thailand) Co., Ltd.と再販売契約を締結しました。
本契約により、当社が提供するオンライン基板ECの仕組みに、CoreStaff (Thailand) Co., Ltd.の営業網・与信管理・物流体制を組み合わせ、現地での顧客接点を拡大し、継続的な取引獲得を強化してまいります。
■ 背景と目的
東南アジア（ASEAN）では、産業高度化やサプライチェーン再編が進む中、タイが電子・エレクトロニクス分野における重要な成長拠点として注目されています。Estonian Ministry of Economic Affairs のレポート【1】では、タイ政府が「Smart Industry」「Electronics」を重点産業として位置づけ、製造業の高度化やデジタル化を推進していることが示されています。また、6Wresearch の調査【2】によれば、タイのプリント基板（PCB）市場は 2025〜2031 年に年平均成長率（CAGR）約 8.3％で成長すると予測されており、特に IoT 機器や電気自動車（EV）関連の需要拡大が市場をけん引するとされています。
こうした背景から、当社はタイ市場においても「P板.com」で培ってきたオンライン発注の仕組みを活用し、現地のエンジニアや研究開発者がより効率的に基板試作を行える環境を整備することを目的として、本取り組みを開始しました。
（参考）
【1】Estonian Ministry of Economic Affairs「Thailand Strategy: Smart Industry & Electronics」(2025)：https://vm.ee/sites/default/files/documents/2025-03/Thailand%20Strategy_Smart%20Industry%20%26%20Electronics.pdf
【2】6Wresearch「Thailand Printed Circuit Boards Market 2025-2031 Forecast」：https://www.6wresearch.com/industry-report/thailand-printed-circuit-boards-market-2020-2026
■ CoreStaff (Thailand) Co., Ltd.との連携による提供価値
【当社の提供価値】
オンラインで完結できるプリント基板ECサービスの利便性を提供
国内外の製造パートナーと連携した柔軟な生産体制を確保
日本基準の品質保証と安定したサプライチェーンを構築
【CoreStaff (Thailand) Co., Ltd.の提供価値】
タイ国内に広く展開する電子部品販売網を活用した顧客アクセス
現地商習慣に基づく営業活動、与信管理、請求・回収業務の実施
倉庫運営・配送・顧客サポートを含む一貫したローカル運用体制
■ 期待される効果
顧客利便性の大幅向上
オンラインのスピード感と、現地サポートの安心感を組み合わせた利便性を提供。
新規顧客獲得の拡大
既存市場に加え、タイ国内企業・研究機関への展開を強化。
継続的な取引の創出
与信管理・請求・物流・サポートを現地で完結できるため、長期的な関係構築が可能。
■ 今後の展開
当社は北米・ASEANを起点に、グローバルでの基板ECプラットフォーム展開を本格化しています。今後も、成長著しいハードウェア開発市場へのサービス拡充を進めてまいります。「設計から製造・実装までをすべてWebで完結できる世界」を海外でも展開し、“待たないものづくり”という新しい開発スタイルを、ASEAN地域から発信していきます。
■ 代表取締役社長 後藤 康進 コメント
タイ王国は、技術開発と製造の双方で成長が続く魅力的な市場です。今回の提携により、当社の強みであるオンライン基板ECに、現地パートナーならではの迅速な営業・サポート体制を組み合わせることが可能になりました。お客様が必要なときにすぐ試作へ進める環境を整えることで、タイをはじめとしたASEAN地域のものづくりを力強く支援していきたいと考えています。
【会社概要】
■株式会社ピーバンドットコム
「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供し、試作から量産まで30,000社超の取引実績を有しています。
所 在 地 ： 〒102-0076 東京都千代田区五番町 14 五番町光ビル 4F
代表取締役社長 ： 後藤 康進
■CoreStaff (Thailand) Co., Ltd.
所在地：1 Unit 2410 24th Floor, Empire Tower, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
代表取締役 多田羅 敬喜
