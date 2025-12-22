国内最大級のスーツケース・旅行用品専門店「トコー有楽町本店」が2025年12月24日（水）装いも新たに拡張リニューアルオープン！
旅行用品や文具用品の企画・製造・販売およびグループで全国22の直営店舗の構えるTTC株式会社（本社：東京都江戸川区、代表取締役：高橋 利典）は、「旅へのワクワク感を高める新しい空間づくり」をテーマにした、国内最大級のスーツケース・旅行用品専門店「トコー有楽町本店」を2025年12月24日（水）装いも新たに拡張リニューアルオープンする。
■「トコー有楽町本店」3つの魅力
【スーツケースは国内最大規模の品揃え】
サムソナイト、プロテカ、アメリカンツーリスター、プロテックス、デルセーなど世界を代表するグローバルブランドを中心に、豊富な種類・カラー・サイズを空港やホテルを彷彿させるNEW STYLEな売場空間で展開。
【旅行用品専門店ならではの品揃えとアドバイス】
旅の必需品となる便利な旅行用品や雑貨などを国内外から豊富に取り揃え、経験豊かなスタッフが懇切丁寧にアドバイス。
【パスポート用写真は熟練のスタッフがプロ機材で撮影】
撮影スタジオは「有楽町パスポートセンター」に隣接。厳しい規定の「パスポート用写真」を熟練の専属スタッフがプロ機材でベストショット撮影。各国ビザ用写真や各種証明書用写真の撮影などにも対応。
より広くラグジュアリーな店舗へ生まれ変わった「トコー有楽町本店」では、今回のリニューアルを記念して下記キャンペーンを期間限定で実施。
2025年12月24日（水）以降に写真撮影、または商品をお買い上げの方にはノベルティーをプレゼント（先着・数量限定）。さらに有名スーツケースブランドの商品をお買い上げの方には各ブランドごとの特典を数量限定にてご用意。
※キャンペーンの詳細については店舗スタッフまで。
【店舗概要】
店舗名：トコー有楽町本店
所在地：東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館2階
アクセス：JR・東京メトロ「有楽町」駅徒歩1分、東京メトロ「銀座」駅徒歩3分
リニューアルオープン日：2025年12月24日（水）
営業時間：
物販：平日 9:30～19:00／土・日・祝 10:00～18:30
写真スタジオ：平日 9:00～19:00／木・金 9:00～18:00
定休日：年末年始（写真スタジオは土・日・祝も休業）
■公式ホームページ：https://yurakucho-toko.co.jp/
■店舗紹介動画：https://streaming.video-b.com/streaming/a519b15c3fabae74f7562c869fdcca39ec1ce6d9
【本件に関するお問い合わせ】
TTC株式会社 トコー事業本部 トコー有楽町本店
TEL：03-3213-8717
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337652&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337652&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337652&id=bodyimage3】
配信元企業：TTC株式会社
