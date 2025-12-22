デジタル戦略と治療院経営を統合し業界の未来を切り拓くリーダーとして高い評価を得ている笹木翔平の最新作『なぜ、にほん整体は「ありがとう」が集まるのか？』が、Amazon POD/kindleで販売開始！

