中国ドラマ「猟罪図鑑～見えない肖像画～」がBS11+で12月22日から見放題・単品レンタル配信開始！キャストや相関図は特集記事をチェック
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年12月22日（月）より中国ドラマ「猟罪図鑑～見えない肖像画～」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337635&id=bodyimage1】
（c）2022 SHANGHAI LINMON PICTURES CO., LTD.
中国ドラマ「猟罪図鑑～見えない肖像画～」のあらすじ
警察学校の美術教官・沈翊（シェン・イー）は、その並外れた観察眼によって生み出される、“容疑者の似顔絵”を描く能力を買われ、似顔絵捜査官として北江分局の刑警隊（※刑事警察隊）のメンバーに加わる。そこで隊長である杜城（ドゥー・チョン）とバディを組むことになるが、二人には浅からぬ因縁があった。杜城は7年前、敬愛する上司を殺され、沈翊はその事件に間接的に関わっていたのだ。どんな顔でも情報さえあれば推察で描ける能力を持つ沈翊だが、当時その目で見たはずの容疑者の似顔絵だけはずっと描けずにいた。その後、7年前の事件が沈翊の心にも影響を及ぼしていたことを知る杜城。数々の事件を共に解決していくうちに、二人の関係は徐々に変化していく。そして新たに発生した事件の捜査を進めていくと、7年前の容疑者の影が見え隠れし始め…。
キャスト
タン・ジェンツー／檀健次 沈翊（シェン・イー）役
「君、花海棠の紅にあらず」「夕月花（せきげつか）～三世を駆ける愛～」
ジン・シージャー／金世佳 杜城（ドゥー・チョン）役
「河神II-Tianjin Mystic-」「美人制造～唐の美容整形師～」
チャン・ボージア／張柏嘉 何溶月（ホー・ロンユエ）役
「摩天楼のモンタージュ～Horizon Tower～」「千年のシンデレラ～Love in the Moonlight～」
ジュー・ジアチー／朱嘉蒅 蒋峰（ジャン・フォン）役
「私だけのスーパースター～Mr.Fighting～」「与晨同光（原題）」
スタッフ
監督：邢鍵鈞（シン・ジエンジュン）
脚本：賈東岩（ジア・ドンイエン）、 武瑶（ウー・ヤオ）
【配信開始日】
2025年12月22日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/ryozaizukan?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/ryozaizukan?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
配信元企業：日本BS放送株式会社
