エアフィルター市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月17に「エアフィルター市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。エアフィルターに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
エアフィルター市場の概要
エアフィルター市場に関する当社の調査レポートによると、エアフィルター市場規模は 2035 年に約 328.6億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の エアフィルター市場規模は約 186.6億米ドルとなっています。エアフィルターに関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 5.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、エアフィルター市場シェアの拡大は、製品イノベーションと企業の商業化によるものです。さらに、当社の調査レポートの結果によると、技術の融合により、空気ろ過装置の単価価値が上昇しています。加えて、政府や保健機関が室内空気質（IAQ）の測定可能な成果を重視するようになっているため、市場の見通しは良好です。インドのデリーや中国の北京など、大気汚染率の高い都市では、大きなビジネスチャンスが期待されます。
エアフィルターに関する詳細な市場調査レポートは、以下のリンクから入手可能です：
https://www.sdki.jp/reports/air-filters-market/60935
エアフィルターに関する市場調査によると、公共機関や病院が非医薬品介入策として空気ろ過システムを導入していることから、市場シェアは拡大すると予測されています。この傾向は、PM2.5汚染の継続的な問題と、この10年間における感染症の負担増に起因しています。当社の調査報告書では、政府の調達プログラムや公共施設の改修予算が、高性能空気清浄機を優先する複数年にわたる調達サイクルを促進すると指摘しています。公共機関への納入機会が増えるため、市場の見通しは良好です。
しかし、エネルギーコストや原材料費の高騰がフィルター材や完成品の単価上昇に直結するため、今後数年間は市場の成長が抑制されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337654&id=bodyimage1】
エアフィルター市場セグメンテーションの傾向分析
エアフィルター市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、エアフィルターの市場調査は、製品タイプ別、技術別、エンドユーザー産業別、材質別と地域別に分割されています。
エアフィルター市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-60935
製品タイプ別に基づいて、市場はHEPA/ULPAフィルター、カートリッジフィルター、バッグフィルター、集塵機、HVACフィルター（パネル、プリーツ）、その他（メンブレン、静電）に分割されています。中でもHEPA/ULPAフィルターが市場を牽引しており、予測期間中に世界市場シェアの25%を占めると予想されています。世界的な高齢化と慢性疾患の罹患率増加は、医療と製薬業界に大きなプレッシャーを与えています。世界保健機関（WHO）のデータによると、2050年までに世界の人口の6人に1人が高齢者になると推定されています。こうした高齢化の進展に伴い、より高度な医療支援と先進的な医薬品製剤へのニーズが高まっています。医療と製薬業界の拡大により、製薬工場や病院のクリーンルームおよび隔離室で使用されるHEPA/ULPAフィルターに対する需要が大幅に増加しています。これは、安全基準に関する規制要件を満たすとともに、投資コストの抑制にもつながります。
エアフィルター市場の概要
エアフィルター市場に関する当社の調査レポートによると、エアフィルター市場規模は 2035 年に約 328.6億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の エアフィルター市場規模は約 186.6億米ドルとなっています。エアフィルターに関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 5.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、エアフィルター市場シェアの拡大は、製品イノベーションと企業の商業化によるものです。さらに、当社の調査レポートの結果によると、技術の融合により、空気ろ過装置の単価価値が上昇しています。加えて、政府や保健機関が室内空気質（IAQ）の測定可能な成果を重視するようになっているため、市場の見通しは良好です。インドのデリーや中国の北京など、大気汚染率の高い都市では、大きなビジネスチャンスが期待されます。
エアフィルターに関する詳細な市場調査レポートは、以下のリンクから入手可能です：
https://www.sdki.jp/reports/air-filters-market/60935
エアフィルターに関する市場調査によると、公共機関や病院が非医薬品介入策として空気ろ過システムを導入していることから、市場シェアは拡大すると予測されています。この傾向は、PM2.5汚染の継続的な問題と、この10年間における感染症の負担増に起因しています。当社の調査報告書では、政府の調達プログラムや公共施設の改修予算が、高性能空気清浄機を優先する複数年にわたる調達サイクルを促進すると指摘しています。公共機関への納入機会が増えるため、市場の見通しは良好です。
しかし、エネルギーコストや原材料費の高騰がフィルター材や完成品の単価上昇に直結するため、今後数年間は市場の成長が抑制されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337654&id=bodyimage1】
エアフィルター市場セグメンテーションの傾向分析
エアフィルター市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、エアフィルターの市場調査は、製品タイプ別、技術別、エンドユーザー産業別、材質別と地域別に分割されています。
エアフィルター市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-60935
製品タイプ別に基づいて、市場はHEPA/ULPAフィルター、カートリッジフィルター、バッグフィルター、集塵機、HVACフィルター（パネル、プリーツ）、その他（メンブレン、静電）に分割されています。中でもHEPA/ULPAフィルターが市場を牽引しており、予測期間中に世界市場シェアの25%を占めると予想されています。世界的な高齢化と慢性疾患の罹患率増加は、医療と製薬業界に大きなプレッシャーを与えています。世界保健機関（WHO）のデータによると、2050年までに世界の人口の6人に1人が高齢者になると推定されています。こうした高齢化の進展に伴い、より高度な医療支援と先進的な医薬品製剤へのニーズが高まっています。医療と製薬業界の拡大により、製薬工場や病院のクリーンルームおよび隔離室で使用されるHEPA/ULPAフィルターに対する需要が大幅に増加しています。これは、安全基準に関する規制要件を満たすとともに、投資コストの抑制にもつながります。