ユネスコ無形文化遺産登録を契機に「かつお節と焼酎の未来」を発信　枕崎市が首都圏でPRイベント開催

Dashi Corporation株式会社（本社：東京都品川区）の代表取締役 水野勉が、2025年10月31日（金）13:30より、ワールド北青山ビル（東京都港区）で開催された「枕崎市プレミアムマーケット」のトークイベント「かつお節と焼酎の未来」に登壇いたしました。

本イベントは、2013年に『和食』がユネスコ無形文化遺産に登録され、さらに2024年12月に『伝統的酒造り』が登録されたことを背景に、鹿児島県枕崎市が誇る鰹節日本一の産地としての魅力と、焼酎文化を首都圏で発信する取り組みです。水野は、鰹節のブランド化や新商品『だしどり』を紹介しました。

枕崎市長などと共に「かつお節と焼酎の未来」を語るトークイベント

当社代表の水野勉が登壇したトークイベント「かつお節と焼酎の未来」は、2025年10月30日（木）～

11月2日（日）にワールド北青山ビル（東京都港区）で開催された「枕崎市プレミアムマーケット」において実施されました。

トークイベントには、当社代表の水野勉に加え、下記の方々がご登壇されました。

枕崎市長 前田祝成氏

枕崎水産加工業協同組合長 的場信也氏

薩摩酒造株式会社 代表取締役社長 吉元義久氏

司会進行：枕崎市役所 水産商工課 床波正介氏

無形文化遺産 かつお節と焼酎」の魅力、ＳＤＧｓ、地域活性化、ブランド化を議論

今回は、行政・産業・民間の各立場から、地域資源の価値と未来について議論が交わされました。

冒頭、前田市長は「鰹節と焼酎という二つの無形文化遺産を有する自治体として、枕崎市の魅力を首都圏で発信する意義は大きい」と語り、地域の歴史や地理的特性、JR最南端の駅を持つ観光資源なども紹介しました。

続いて的場組合長は、鰹節産業の現状と課題について言及。昭和24年設立の枕崎水産加工協同組合は現在47社が加盟し、日本の鰹節生産量の約半分を担っています。残渣の肥料・飼料への活用や、料理人との交流による認知拡大の取り組みも紹介されました。

吉元社長は、薩摩酒造株式会社の地域連携による耕作放棄地の再生プロジェクトや、ウイスキー事業への挑戦、若年層向けの新商品など、焼酎の未来に向けた多角的な取り組みを発表。地域価値の向上と関係人口の増加を目指す姿勢が印象的でした。

代表の水野勉は、鰹節をワインに例え、生産者を価値化するブランド戦略を提案。GI認定の意義やクラウドファンディングで目標970％達成した事例を紹介。さらに、ドリップバッグ式“飲む出汁”『だしどり』を披露し、発売日（2025年11月4日）とパッケージを説明、消費者からの高い関心も示されました。

枕崎の魅力を首都圏で発信 地域文化の未来も語る

セッション後半では、鰹節寿司や「枕崎お魚センター」での鰹節かけ放題、出汁飲み放題サービスの紹介、白湯を生活に取り入れる「サユナー」に代わる「ダシナー」という新習慣の提案など、ユニークなアイデアが飛び交い、事前に用意された観覧席は満席となり、立ち見の来場者も多数訪れるなど、盛況のうちに終了しました。

最後に前田市長は「伝統を守りながらも革新を続けることが、地域文化の持続可能性につながる」と締めくくり、枕崎市の未来への展望を力強く語りました。

枕崎市は、日本有数の水産都市であり、特定第3種漁港を有するほか、鉄道ファンに人気のJR最南端の始発・終着駅『枕崎駅』など、豊かな地域資源を誇ります。今回のイベントは、こうした地域性を首都圏で発信し、食文化の未来を議論する場となりました。

今後の展望

枕崎市では、今後も首都圏をはじめとする都市部での情報発信を強化し、地域資源の価値を国内外に広める方針です。水野は『生産者までクローズアップし、ブランド化による高付加価値化を進め、世界市場も視野に入れる』と語りました。

トークイベントの様子は、枕崎市公式YouTubeチャンネルで生配信され、アーカイブ視聴も可能です。

枕崎市公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCEUt2JeIFUhglhecR7ySY3Q

枕崎市プレミアムマーケット概要

イベント名：枕崎市プレミアムマーケット

会期：2025年10月30日（木）～11月2日（日）

会場：ワールド北青山ビル（東京都港区北青山3丁目5-10）

主催：鹿児島県枕崎市

配信：枕崎市公式YouTubeチャンネルにてアーカイブ公開中

Dashi Corporation株式会社について

Dashi Corporation株式会社は、鰹出汁をはじめとする天然調味料の企画・販売をおこなう開発型企業です。創業から半世紀の技術と経験を有し、「Dashi」を世界語にするというミッションを掲げて事業を展開しています。

国際基準の食品安全性を担保し、天然素材にこだわり、他社が追随できない品質やフレーバーを追求。また、枕崎の鰹節生産者とともに産地の価値を高め、日本の出汁文化を世界に広めるさまざまな事業活動を行っています。

【会社概要】

社名：Dashi Corporation株式会社

本社所在地：東京都品川区西五反田2-10-8 ドルミ五反田ドゥメゾン206号

代表取締役：水野 勉

事業内容： 出汁を中心としたエキス・調味料の製造販売

商品・サービス：アルコール抽出をした鰹節だし

設立：1974年

ウェブサイト：https://dashi-corp.com/

