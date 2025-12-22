【アパレル専門店コックス】ikkaレディスより普段使いもできるセレモニー商品が登場！

イオン株式会社

株式会社コックス（本社：東京都中央区日本橋浜町1-2-1、代表取締役社長：三宅英木）は、ikkaレディスより、普段使いもできるセレモニー商品を発売します。

今回発売する商品は、お客さまのお好みで自由に組み合わせてセットアップを楽しむことができる商品です。

全国の「ikka」「ikka the BEAUTIFUL LIFE GREEN STORE」「IKKA LOUNGE」、およびコックス公式オンラインストア「TOKYO DESIGN CHANNEL」にてお買い求めいただけます。

(1) ファンシーツイートジャケット

ファンシーツイード／オフホワイトファンシーツイード／ネイビーブルー

サイズ：S・M・L・XL

カラー：オフホワイト・ネイビーブルー

価 格：10,990円（税込12,089円）

特 長：ラメ糸を織り込んだファンシーツイード素材が、上品で華やかな印象を演出します。

URL ：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/51020048

(2) ボータイデザインブラウス

ドレープタイブラウス／オフホワイトドレープタイブラウス／サックスブルー

サイズ：S・M・L

カラー：オフホワイト・サックスブルー・ネイビーブルー

価 格：4,390円（税込4,829円）

特 長：パール付きチャームでボウをとめた、新しいデザインのボウタイブラウス。

華やかさと上品さを兼ね備え、セレモニーや特別な日にも最適です。

URL ：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/51440074

(3) サテンプリーツスカート

サテンプリーツスカート／ブラックサテンプリーツスカート／グレージュ

サイズ：S・M・L

カラー：ブラック・ネイビーブルー・グレージュ

価 格：5,390円（税込5,929円）

特 長：やわらかく空気を含むような揺れ感が魅力のサテンプリーツスカート。

ほどよい光沢のあるカッセンサテン素材に、細かく繊細なプリーツを施し、特別な日にも映える上品な一枚に仕上げました。

URL ：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/51580035

(4) チャームデザインブラウス

バーチャーム付きブラウス／ソノタバーチャーム付きブラウス／グレージュ

サイズ：S・M・L

カラー：オフホワイト・グレージュ・ソノタ

価 格：4,390円（税込4,829円）

特 長：胸元に取り外し可能なチャームをあしらい、まるでアクセサリーをつけているかのように華やかに仕上げたブラウス。チャームは外してシンプルに着ることもでき、シーンや気分に合わせてスタイルを変えられる一枚。

URL ：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/51440072

(5) ウォッシャブルVネックジャケット

ウォッシャブルVネックジャケット／ネイビーブルーウォッシャブルVネックジャケット／グレージュ

サイズ：S・M・L・XL

カラー：ブラック・ネイビーブルー・グレージュ

価 格：8,590円（税込9,449円）

特 長：2WAYストレッチ素材を使用しているので、座ったり立ったりの動きも軽やかで快適。

自宅で洗えるウォッシャブル仕様だから、日常使いも特別な日も清潔感をキープできます。

URL ：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/51020046

(6) ウォッシャブルキーネックジャケット

ウォッシャブルキーネックジャケット／グレージュウォッシャブルキーネックジャケット／ネイビーブルー

サイズ：S・M・L・XL

カラー：ネイビーブルー・グレージュ

価 格：8,590円（税込9,449円）

特 長：シンプルで上品なキーネックデザインが首元をすっきりと見せ、どんなコーディネートにもなじみます。自宅で洗えるウォッシャブル仕様で、清潔に保てるのも嬉しいポイント。

URL ：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/51020047

(7) ウォッシャブルテーパードパンツ

ウォッシャブルテーパードパンツ／グレージュウォッシャブルテーパードパンツ／ブラック

サイズ：S・M・L・XL

カラー：ブラック・ネイビーブルー・グレージュ

価 格：5,990円（税込6,589円）

特 長：動きやすさと上品さを両立したテーパードパンツ。2WAYストレッチ素材を使用し、履き心地も快適です。通勤にはもちろん、セレモニーシーンにも対応可能。

URL ：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/51540033

(8) ウォッシャブルワイドパンツ

ウォッシャブルワイドパンツ／ネイビーブルーウォッシャブルワイドパンツ／ネイビーブラック

サイズ：S・M・L・XL

カラー：ブラック・ネイビーブルー

価 格：5,990円（税込6,589円）

特 長：2WAYストレッチ素材を使用し、履き心地も快適です。キレイめシルエットで通勤にはもちろん、セレモニーシーンにも対応可能。家庭で洗えるウォッシャブル仕様です。

URL ：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/51520019

(9) GOKU 楽長袖フレアセット

GOKU 楽長袖フレアセット／ネイビーブルー

サイズ：S・M・L・LL

カラー：ブラック・ネイビーブルー

価 格：7,690円（税込8,459円）

特 長：バックシャントップスとフレアパンツがセットになった2点セット。上下別々でも使いやすく、コーディネートの幅が広がります。

ちょっとしたお呼ばれや学校行事など、きちんと見せたいシーンに最適。

URL ：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/51630034

(10) GOKU楽 楽長袖セットアップ

GOKU 楽長袖セットアップ／ブラック

サイズ：S・M・L・LL

カラー：ブラック・ネイビーブルー

価 格：7,690円（税込8,459円）

特 長：ペプラム切り替えのトップスと、シンプルでベーシックなテーパードパンツが揃ったセットアップ。上下別々でも着回しやすく、コーディネートの幅が広がります。ちょっとしたお呼ばれや学校行事など、きちんと見せたいシーンにぴったり。

URL ：https://tokyodesignchannel.com/c/ikka/51630035

■コックス公式オンラインストア

「TOKYO DESIGN CHANNEL」 URL： https://tokyodesignchannel.com/c/ikka

<リリースに関する報道関係のお問い合わせ>

株式会社コックス 総合企画室 岡本 Tel：03-5821-6070（代表）（e-okamoto@cox.style）