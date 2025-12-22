「Formula E: Electric Lap」が『Roblox』に登場！フォーミュラEとFeenixが手がける新体験を通じて世界中のゲーマーにフォーミュラEを届ける

FORMULA E OPERATIONS LIMITED

フォーミュラEは、ブランドやエンターテインメントの世界観を没入型体験として展開する、ゲーム＆エンターテインメント・スタジオ Feenix（フィーニックス）とともに世界中で人気のゲーミングプラットフォームであるRoblox（ロブロックス）上で展開される新たな体験型コンテンツ 「Formula E: Electric Lap」 のローンチを発表しました。「Electric Lap」は、世界最高の加速力を誇り、かつ最も先進的なレーシングシリーズであるフォーミュラEを、Z世代およびアルファ世代といった若い世代のファンに届けることを目的に設計された体験型コンテンツです。次世代のバーチャル・モータースポーツの世界において、新しくダイナミックな形でカスタマイズ、レース、そして自己表現を楽しむ体験を提供します。

フォーミュラEならではの戦略性とエネルギー管理を軸としたレース要素に、Robloxの創造性とソーシャル性の高いゲームプレイ体験を融合させた「Electric Lap」は、スピード、サステナビリティ、そして自己表現が交差する新たな世界へとプレイヤーを導きます。本体験では、アタックモードをはじめ、エネルギーマネジメントおよび回生、ピット戦略、戦術的な意思決定、マルチプレイヤーによる市街地レースといったフォーミュラEの中核要素を、都市をモチーフとしたインタラクティブなゲームプレイとして再構築。電動レーシングとしてはRoblox初の試みとなり、プレイヤーは実在するフォーミュラEのサーキットや世界各地の都市、さらには想像力あふれるファンタジートラックに着想を得た、多彩な環境の中で探索や競争を楽しむことができます。

「Formula E: Electric Lap」の主な特徴- フォーミュラEマシン4世代を収録：選手権創設初期の GEN1 から最新世代の GEN4 まで、4世代すべてのフォーミュラEマシンが登場- 過去／現在の公式レーシングチームを再現：ポルシェ、ジャガー、日産をはじめとする、フォーミュラEの歴代および現行の公式チームがラインアップ- 実在およびゲーム独自のデザイン性を加えたサーキット：マイアミ、東京、ロンドンなど、実在の開催都市に着想を得たコースから、独自にデザインされたスタイライズド・サーキットまで、多彩な舞台でレースを楽しむことが可能- 多彩なカスタマイズ要素：アンロック可能なリバリー、アバター用アイテム、さらにはRoblox全体で使用可能な UGC（ユーザー生成コンテンツ）ギア など、幅広いカスタマイズを用意- 戦略的なエネルギーマネジメントを核としたストリートスタイルのマルチプレイヤーレース：フォーミュラEらしい戦略性を取り入れた、ストリート感あふれるマルチプレイヤーレーシング体験を提供

「Formula E: Electric Lap」は、2025/26シーズン以降も継続的に進化していきます。新たなトラックの追加をはじめ、コンテンツの定期的なアップデートや、実際のフォーミュラEレースウィークエンドと連動したライブイベントの実施、さらには新機能の導入などが予定されており、2026年にかけて段階的にアップデートが展開される予定です。

「Formula E: Electric Lap」は、Roblox上で展開される数多くのブランド体験を手がけてきた、ゲーム＆エンターテインメント・スタジオ Feenix によって開発され、制作されました。

コメント

ジェフ・ドッズ（Jeff Dodds, フォーミュラE CEO）

「フォーミュラEはこれまでも常に限界に挑み、モータースポーツにおける可能性を問い続けてきました。Roblox上で『Electric Lap』をローンチすることは、そのミッションをさらに前進させるものです。今回、数百万人の若いプレイヤーに向けて、楽しく、かつ真に創造的なゲームプレイを通じて電動レーシングのスリルを体感してもらう扉が開かれます。 このコラボレーションに心から期待していますし、来るシーズンを通じて本コンテンツがどのように進化していくのか、今からとても楽しみです」

ミシェル・ペレス・バルロウス（Michelle Perez Barrous, Feenix Studio ゼネラルマネージャー）

「フォーミュラEは、世界で最も革新的なスポーツブランドのひとつであり、そのエネルギーはRobloxの世界と非常に相性の良い組み合わせです。Z世代およびアルファ世代は、“遊び”を通じてファンになっていきます。自ら形づくることができる世界、帰属意識を持てるコミュニティ、そして何度も戻ってきたくなる体験を通じて、ファンダムが築かれていくのです。

『Electric Lap』では、フォーミュラEが持つ戦略性とサステナビリティを核としたDNAを、プレイヤーが実際に“感じられる”体験へと落とし込むことを目指しました。エネルギーマネジメントや戦術的な意思決定、市街地サーキット、そしてパドックのカルチャーまでを体感できる設計としています。Robloxは、まさにこの世代が日常的に集う場所であり、私たちは安全性と適切なモデレーションが確保された、真に没入感のあるかたちで、フォーミュラEと若い世代をつなぐことができると考えています」

サンジャイ・シヴァラム（Sanjay Shivaram, フォーミュラE ブランドライセンシング＆リテール ディレクター）

「フォーミュラEは、サーキット上においても、それ以外の領域においても、常にイノベーションを象徴する存在であり続けてきました。Robloxでの展開は、若い世代のファンに向けて、電動レーシングの興奮を新しく、インタラクティブな形で発見してもらうための、新たな入り口を創出します。私たちは今回の取り組みを通じて、フォーミュラＥというスポーツの本質を、すでに彼らが遊び、創造している場所へと届ける体験を、ともに築き上げました」

Feenixは、アップデートの実施、季節ごとのコンテンツ配信、クリエイターとのコラボレーションなどを通じて、2026年にかけてもRoblox上でのコミュニティとのエンゲージメントを継続して推進してまいります。

フォーミュラEとABB FIAフォーミュラE世界選手権について

ABB FIAフォーミュラE世界選手権は、世界初の電気自動車によるFIA世界選手権で、「ネットゼロ・パスウェイ」認証を取得した唯一のスポーツです。世界有数の都市の中心部でドラマチックなレースを展開し、世界をリードする自動車メーカーに電気自動車のイノベーションを加速させるためのモータースポーツプラットフォームを提供しています。フォーミュラEのチーム、メーカー、パートナー、放送局、開催都市は、このスポーツに対する情熱と、持続可能な人類の進歩を加速させ、人々と地球により良い未来をもたらす可能性を信じるという信念によって結ばれています。

トップページ https://www.fiaformulae.com

Tokyo E-Prix https://www.fiaformulae.com/ja/calendar/tokyo (https://www.fiaformulae.com/ja/calendar/tokyo)

ABBについて

ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に105,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。

https://global.abb/