メタバース空間「FANPLANET」でつながるバーチャル・クリスマスパーティー。クリスマス限定アイテムの無料プレゼント実施中！さらに、抽選でFPLが当たるハッシュタグキャンペーンを開催。

株式会社Fanplus

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤元）は、2025年12月19日（金）よりメタバースアプリ「FANPLANET」にて、エンターテインメントマーケットプレイス「Fanpla Market」と連動したクリスマス特別企画『Fanpla Xmas Market 2025』を開催していることをお知らせいたします。

＜心躍る季節に、ファンとアーティストを繋ぐ特別な贈り物を。＞

街が輝きに包まれるこの季節、期間限定で「Fanpla Xmas Market」がオープン！

今しか手に入らない限定アイテムを身にまとって、「Fanplaクリスマスキャンペーン」を一緒に盛り上げませんか？

■『Fanpla Xmas Market 2025』開催概要

本キャンペーンでは、「Fanpla Market」およびメタバース空間「FANPLANET」において、ファン同士がクリスマスを楽しむための様々な企画を実施中です。

期間中は、クリスマス限定デジタルアイテムの無料プレゼントに加え、UVERworld、GLAY、THE YELLOW MONKEY、マカロニえんぴつの各ファンクラブ会員限定で、デジタルクリスマスアイテムのプレゼントも実施。

さらに、対象アイテムを着用したアバターのスクリーンショットを、ハッシュタグ「＃ファンプラクリスマス」を付けて投稿することで、暗号資産Fanpla(FPL)が当たるハッシュタグキャンペーンも実施しております。

実施期間：

2025年12月19日（金）12:00 ～ 12月25日（木）23:59

1.「FANPLANET」で使えるクリスマス限定アイテムを無料プレゼント！

「Fanpla Market」にて、期間中どなたでも取得可能な「サンタTシャツ」「サンタ袋」などのクリスマス限定メタバースアイテムを無料配布中です。

※アイテムの取得にはFanplaウォレットおよびPlus member IDの作成（無料）が必要です。

2.ファンクラブ会員限定！アーティストロゴ入りサンタ帽子をプレゼント

さらに、対象アーティストのファンクラブ会員様には、スペシャルなメタバースアイテムとして各アーティストのロゴが入った「サンタ帽子」を期間限定で無料プレゼント中です。

＜対象アーティスト（ファンクラブ）＞ ※五十音順

・UVERworld（official fanclub「Neo SOUND WAVE」）

・GLAY（オフィシャルモバイルサイト「GLAY MOBILE」）

・THE YELLOW MONKEY（OFFICIAL FAN CLUB「BELIEVER.」）

・マカロニえんぴつ（オフィシャルファンサイト「OKKAKE」）

3.抽選で50名様にFPLが当たる！ハッシュタグキャンペーン

～仮想空間でつながるバーチャル・クリスマスパーティー～

期間中、メタバースアプリ「FANPLANET」内のARTIST WORLDにおいて、対象アイテムを身に着けたアバターで記念撮影を行い、Xに投稿いただいた方の中から抽選で、Fanpla Marketで使用できる暗号資産Fanpla(FPL)をプレゼントいたします。

＜キャンペーン参加方法＞

1.Fanpla公式Xアカウント（@Fanpla）をフォロー

2.Fanpla Marketで対象のクリスマスアイテムを無料で取得！

3.FANPLANETで自身のアバターに着用させ、「ARTIST WORLD」に集まってみんなでスクリーンショットを撮影！

4.ハッシュタグ「#ファンプラクリスマス」をつけて、Xに画像を投稿して応募完了！

＜プレゼント内容＞

・A賞：1,500 FPL × 10名様

・B賞：500 FPL × 15名様

・C賞：300 FPL × 25名様

※本キャンペーンにおける賞品総額は30,000 FPLです。

＜応募条件＞

１.着用アイテムについて

A～C賞共通：対象アイテム1点以上の着用が必須

２.投稿写真条件について

A賞：ARTIST WORLDにて対象アイテムを着用した5名以上のユーザーアバターが映った集合写真を投稿

B賞：ARTIST WORLDにて対象アイテムを着用した2名以上のユーザーアバターが映った集合写真を投稿

C賞：ARTIST WORLDにて対象アイテムを着用した写真を投稿

▼投稿写真イメージ

＜対象アイテム＞

・サンタTシャツ

・トナカイカチューシャ

・サンタの袋

・各アーティストロゴ入りサンタ帽

＜当選発表＞

当選発表日：2026年1月9日（金）

プレゼントFPL付与予定日：2026年1月下旬以降、順次付与予定

※ご当選者様には、ご応募いただいたXアカウント宛に、ダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡差し上げます。DMの受信設定をお願いいたします。

＜注意事項＞

※キャンペーン内容および適用条件は、予告なく変更または中止する場合があります。

※抽選は投稿いただいた方のみが対象となります。

※以下に該当するスクリーンショットは抽選対象外とします。

・当キャンペーンの趣旨、テーマから逸脱していると判断されるもの

・公序良俗に反するもの

※ファンクラブ限定コンテンツ（例：動画・写真部屋、LIVE AREAのコンテンツ、チャットなど）、音楽（音声）を含むスクリーンショット・画面録画（動画）のSNS等への投稿は禁止とします。

※投稿をされる際は、他のお客様が不快に感じられたり、ご不安に思われたりすることのないよう、十分なご配慮をお願いいたします。

※キャンペーン参加に必要となるFanplaウォレットの作成は、日本国内に居住する成年者に限られます。

※当選された場合、Fanpla Market内のFanplaウォレットアドレスとPlus member IDをお伺いします。規定期間内に返答がない場合は、当選権利が無効となりますのでご注意ください。

※当選されたご本人以外のウォレットにFPLを付与することはできません。

※FPLは暗号資産であり、価格変動リスクがあります。

※FPLの取得・利用に関する税務上の取扱いについては、所轄税務署または税理士等の専門家にご相談ください。

※ご応募の前に、キャンペーン特設ページ記載の注意事項を必ずご確認ください。

■キャンペーン特設ページ：https://note.com/fanpla/n/n2ea5a86ac5fb

■FANPLANET：https://fanplanet.jp/

■Fanpla Market：https://fanplamarket.com

【FANPLANET】

アーティストイベント情報

メタバースアプリ「FANPLANET」内のARTIST WORLDでは、キャンペーン期間中にファン同士がメタバース空間でクリスマスを楽しむための特別企画を開催いたします。

＜UVERworld＞

・12月24日・25日：「冬に聴きたいUVERworld冬ソング」リスニングパーティー開催

>>詳細はこちら：https://www.uverworld.jp/news/detail/3112

＜GLAY＞

・12月24日・25日：「冬に聴きたいGLAY冬ソング」リスニングパーティー開催

・期間限定クリスマスVer. デジタルサイネージ

>>詳細はこちら：https://sp.glaymobile.jp/news/detail/9764

＜THE YELLOW MONKEY＞

・12月24日、25日：メンバー＆BELIEVER.の皆様から人気の高かった冬ソングを中心に構成されたオリジナルのプレイリストをオンエア

>>詳細はこちら：https://theyellowmonkeysuper.jp/news/detail/12485

＜マカロニえんぴつ＞

・12月24日・25日：「冬に聴きたいマカロニえんぴつの楽曲」リスニングパーティー開催

>>詳細はこちら：https://fc.macaroniempitsu.com/news/detail/100148

【FANPLANET主な機能紹介】

■ファンクラブ体験を「空間化」

従来の“情報を受け取る場”だったファンクラブを、空間として体験できるステージへ進化。

ユーザーは「エントランス」から各アーティストの専用ワールドにアクセスし、音楽やコンテンツを通じてファン同士がリアルタイムでつながれます。

特別イベントや配信ライブが行われる「ライブエリア」では、エモート機能を使いながら盛り上がれる共鳴の場を提供。

さらに「マイルーム」では、取得したデジタルアイテムやアバターグッズを飾って、自分だけの空間を楽しめます。

■“一人で聴く”から“みんなで感じる”へ

Apple MusicやSpotifyの有料アカウントと連携し、同じプレイリストを他のファンと同時に聴きながら交流できる**「リスニングパーティー」機能**を搭載。

チャットやエモートで感動をリアルタイムに共有でき、ファン同士のつながりをより深めます。

再生回数は各ストリーミングサービスにも反映されるため、楽しむことそのものがアーティストの応援にもつながります。

■アバターとアイテムで広がるファン活動

FANPLANETでは、アバターを通じて自分らしさを表現できる仕組みを提供。

アーティストの世界観を反映したアバターアイテムの販売に加え、Fanpla Marketと連動した企画も順次展開予定です。リアルとデジタル、音楽とファッションを横断する新しい推し活体験を提案します。

FANPLANETは、「情報消費」から「共体験」へ。

音楽を通じて感情を共有し、空間を旅しながらファンとアーティストがつながる。

その輪の中に、Fanpla Marketを通じた新しいファンの楽しみ方が、広がっていきます。

名 称： FANPLANET

配信方法： App Store、Google Playより配信

ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ ： (C)Fanplus.inc

情 報 料： ダウンロード・基本利用無料

【サービスサイト】

https://fanplanet.jp/

【iOS版】

App Store

https://apps.apple.com/jp/app/fanplanet/id6745313500

【Android版】

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fanplanet.app

FANPLANETはスマートフォン専用となります。

推奨環境：iOS16.0以降/Android 10.0以降

※一部非対応のスマホ機種もございます。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

■Fanplusについて

会 社 名 ： 株式会社Fanplus

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤 元

設 立 ： 2007年3月

事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://fanplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp

※記載されている会社名及び商品名／サービス名の一部は、各社の商標または登録商標です。