「2025サニックス旗福岡国際中学生柔道大会」開催（観戦無料）

株式会社サニックスホールディングス

株式会社サニックスホールディングス（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：宗政 寛）が協賛する 「2025サニックス旗福岡国際中学生柔道大会」を、12月26日（金）に開催します。

１．日 程：2025 年 12月26日（金） 開会式9時15分、試合開始9時45分

２．会 場：グローバルアリーナ（福岡県宗像市吉留 46-１）

３．参加団体：115チーム（国内チーム：86チーム、海外チーム：29チーム）

４．参 加 国 ：中国香港、中華台北、インド(初)、韓国、モンゴル、南アフリカ、スリランカ、日本

男子大会が23回目、女子大会が14回目を迎える今大会には、国内外の強豪チームが参加し、トップクラスの戦いが繰り広げられます。

また、スポーツ庁・文化庁が令和4年12月に公表した「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」*を踏まえ、昨年より学校部活動に加えてクラブチームや道場団体の参加も可能となりました。これにより、地域クラブ活動の多様なニーズに応える大会運営を実現しております。

大会期間中は、海外チームを中心としたトレーニングキャンプ、著名柔道家によるテクニカルクリニック、錬成会などの関連プログラムも実施されます。

当社は、今後もスポーツを通じた青少年の健全育成および国際交流への貢献を継続してまいります。

* スポーツ庁ホームページ

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/1405720_00014.htm



■「サニックス旗福岡国際中学生柔道大会」とは

中学生を対象に、2003年の第１回大会から国際大会として、毎年12月に開催しています。10回目の記念大会からは女子大会も併せて実施。世界各国から国境の垣根を越えて選手が集い、中学生世代の国際交流の場となっております（2020年は実施見送り、2021年、2022年は国内大会）。本大会の経験者から、オリンピックや世界選手権の金メダリストも誕生しております。

■大会ホームページ（参加団体名やトーナメント表はこちらからご覧いただけます。）

https://global-arena.org/sanix-judo/

株式会社サニックスホールディングス

【東証上場 証券コード4651】ホームページ https://hd.sanix.jp/

1975年創業。「次世代へ快適な環境を」を企業理念とし、環境とエネルギーに関する事業に取り組んでいます。戸建住宅・集合住宅の衛生管理・設備保全から、太陽光発電の調達・販売・施工、産業廃棄物の燃料化および当燃料による発電事業、電力小売まで、多岐にわたる事業を通じて脱炭素社会ならびに資源循環型社会の実現に貢献してまいります。また、スポーツを通じた青少年の健全育成・国際交流にも注力しています。