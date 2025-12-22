BLACKPINK来日公演チケットが当たる！3Dフルーツアイスキャンペーン開催

株式会社ジェリービーンズグループ

株式会社 Gold Starは、世界的音楽アーティスト BLACKPINK とコラボレーションした期間限定の購入応募型キャンペーン 「BLACKPINK × 3Dフルーツアイス キャンペーン」 を、2025年12月19日（金）から2026年1月5日（月）までの期間で実施いたします。

BLACKPINK × 3Dフルーツアイス キャンペーンサイト

https://3dice-blackpink.jp/

キャンペーン概要

【応募について】

・応募は 郵送またはオンラインにて受け付けています。店頭、電話、メールでの応募は受け付けておりません。

・お一人様、何口でもご応募いただけます。

【対象レシートについて】

・レシートは 対象商品（3Dフルーツアイス）4個以上の購入が確認できるもののみ有効です。

※複数レシートの合算不可。対象商品4個分の購入が1枚のレシートで確認できるもの

・レシートには「購入日・購入商品名・購入店名」が明記されている必要があります。

・レシートのコピーは無効です。郵送応募の場合は必ず原本をお送りください。

＜レシート有効期限＞

2025年12月19日（金）～ 2026年1月5日（月）

【応募方法】

オンライン応募

・応募ボタンから専用フォームへアクセスのうえ、必要事項の入力とレシート画像のアップロードをお願いします。※レシート原本は、お手元で保管してください。

郵送応募

・応募券1枚につき、コース選択・住所・氏名・年齢・電話番号・メールアドレス をご記入ください。※複数枚の応募券／レシートをまとめて郵送することも可能です。

⚠️ 郵送・オンラインともに、同一レシートで複数回ご応募いただくことはできません。

【応募締切】

2026年1月5日（月）※当日消印有効

【応募コース（選択式）】

Aコース：BLACKPINK ライブチケットコース

Bコース：BLACKPINK 公式ツアーグッズコース

【当選者数】

Aコース：BLACKPINK ライブチケットコース

1月16日：30名様

1月17日：30名様

1月18日：30名様

Aコース落選者の中からも、WチャンスでBLACKPINKツアーグッズが当たります。

Bコース：BLACKPINK 公式ツアーグッズコース

2,910名様

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

【当選発表】

・応募締切後、厳正なる抽選のうえ、以下の方法でご当選者様にご連絡させていただきます。

ライブチケットコース：

2026年1月8日頃、当選者のみメールにてご連絡、チケットを発送させていただきます。

公式ツアーグッズ：

景品の発送をもって発表に代えさせていただきます。発送は2026年2月中旬頃より順次開始予定です。

・住所不備・転居先不明などにより景品をお届けできない場合、当選は無効となります。

・郵送中の応募封筒の紛失などの事故については責任を負いかねます。

・当選者の発表に関する個別お問い合わせにはお答えできません。

・景品の発送は日本国内に限らせていただきます。

【禁止事項】

以下に該当する場合、応募は無効となります。

・応募内容に虚偽がある場合

・不正行為・不正応募が確認された場合

・同一レシートを使用した複数応募

・レシートのコピー使用

・その他、事務局が不適切と判断した場合

【転売・譲渡について】

・当選権利の譲渡・換金・返品・交換はできません。

・当選景品の オークション出品・転売・譲渡は禁止します。

・転売・譲渡された景品については一切責任を負いません。

【個人情報について】

・ご提供いただいた個人情報は、抽選・当選連絡・景品発送、及び個人を特定しない統計資料作成の目的以外には使用いたしません。

・これらの業務の遂行に必要な範囲で、委託先に情報を提供する場合があります。

・個人情報はキャンペーン終了後、適切な方法で破棄いたします。

【その他注意事項】

・キャンペーン内容・景品・発送時期等は、予告なく変更・中止となる場合があります。

・景品の画像・デザインはイメージです。実際の仕様とは異なる場合があります。

■ 3Dフルーツアイス

「３Ⅾフルーツアイス」は、立体フルーツアイスで、桃やイチゴなどの果実を、そのまま 切り取ったかのような造形美で表現し、従来の平坦なアイスの概念を覆します。これは、立 体的な華やかな“映え”ビジュアルが最大の特徴ですが、果物そのものの鮮やかな色合いと、 濃厚な味わいをそのまま楽しめる感覚のアイスで、果物をベースとしたナチュラルな甘みと くちどけ感との両立を目指した果肉感が特徴です。 また、本商品は家族みんなで楽しめる幅広いターゲット・多彩なフレーバーラインナップ を展開しており、健康志向の高まりに合わせて添加物を抑えた仕上がりで、子供から大人ま で幅広く楽しんでいただける点も魅力です。

■BLACKPINK × 3Dフルーツアイス キャンペーンサイト

https://3dice-blackpink.jp/

■ 問い合わせ先

BLACKPINK × 3Dフルーツアイス キャンペーン事務局

E-mail：support@goldstar-campaign.jp