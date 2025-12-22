太平洋を一望できる絶景露天風呂を備えた「赤沢日帰り温泉館」がラウンジ・温暖浴を新設し、さらに充実した温泉施設としてリニューアルオープン

株式会社カトープレジャーグループ

カトープレジャーグループ（東京本社/東京都港区・代表取締役社長 兼 グループCEO/加藤宏明）は、赤沢温泉郷敷地内に位置する、温泉施設「赤沢日帰り温泉館」（静岡県伊東市）に関しまして、2025年12月24日（水）より、太平洋と一体になれる眺望抜群の大露天風呂をはじめとした温泉設備はそのままに、フロア全体を改修し、より自由におくつろぎいただける「海のねころびラウンジ」や心地よい温度でじんわり身体を温める「温暖浴」を新設し、リニューアルオープンすることをお知らせいたします。

https://www.izuakazawa.jp/daytrip/

日帰りで楽しめる贅沢な温泉体験

海と緑に包まれた絶好のロケーションに位置する「赤沢日帰り温泉館」。空と海と湯船が一体に見える大露天風呂では、開放感あふれる眺望を楽しみながら、日常を忘れて心身をゆるめる時間を過ごせます。また、タイ古式マッサージ、新鮮な海の幸を味わうお食事処なども充実しており、贅沢なひとときをお楽しみいただけます。

絶景のあとに没入する休息「海のねころびラウンジ」

2階は、従来の大広間を全面改装し、「海のねころびラウンジ」を新設。フロア全体が休憩ラウンジとなり、「森」「海」など、それぞれのテーマに沿った空間デザインで統一。柔らかな光と居心地のよいインテリアに包まれ、湯上がりの体をさらにゆったりと休める、没入感のあるリラックス空間を提供します。

イメージ写真イメージ写真岩盤浴とタイ古式マッサージに加え、身体をじんわり温める温暖浴を新設

地下1階には、40度前後で身体をやさしく温める「温暖浴」を新設しました。また、タイ古式マッサージ「タイタイ」も地下フロアへ移設し、ハンモックの上で施術を受けられる新サービス「ハンモックタイ」を導入。よりゆったりと心身をほぐせる、くつろぎの空間へと生まれ変わりました。

B1F 温暖浴（イメージ写真）B1F ハンモックタイ空と海、湯舟の一体感を満喫できる眺望抜群の大露天風呂

今回のリニューアルでは、大浴場内サウナの改修を行いつつ、本施設の象徴である、太平洋を一望できる大露天風呂は変わらぬ姿で皆様をお迎えします。太平洋の大パノラマと湯船が一体化して見えるインフィニティ設計は、他施設にはない圧倒的な景観を誇ります。

3F 25m眺望露天風呂ジェット付き寝湯を備えた4F展望露天風呂赤沢の海鮮を堪能、食事処「湯羅（ゆら）」

「赤沢日帰り温泉館」内のレストラン「湯羅（ゆら）」では、海が広がるロケーションを眺めながら、赤沢の海鮮や地元食材を中心に、丼ものや麺類、一品料理など多彩なお料理をお楽しみいただけます。素材がもつ魅力を引き出すために、料理人が一品一品にこだわりを込めたお料理をご堪能ください。

レストラン「湯羅」極上赤沢贅沢丼施設概要

【施設名称】 赤沢日帰り温泉館

【住 所】 静岡県伊東市赤沢字浮山170-2

【電話番号】 0557-53-2617

【公式HP】 https://www.izuakazawa.jp/daytrip/

【営業時間】

▼赤沢日帰り温泉館

10:00～22:00（最終入館21:00）

▼レストラン「湯羅」

通常期間（平日・土日・休日・連休最終日）11:00～21:00（L.O. 20:30）

繁忙時期（年末年始・GW・お盆・連休）は22:00（L.O. 21:00）まで営業

※レストランのみのご利用も可能でございます。お気軽にお立ち寄りくださいませ。

赤沢温泉郷

伊豆の豊かな自然に囲まれた「赤沢温泉郷」は、全体敷地約25万平方メートル を超え、赤沢温泉ホテル（77室）や赤沢迎賓館（15室）などの宿泊施設、海と空が一体となる露天風呂を備えた日帰り温泉館、伊豆半島の清らかな海水を活用したスパやプールなど、多彩な施設が点在する大型複合リゾートです。日本を代表する総合リゾートとして、老若男女を問わず、家族やカップル、友人同士、海外からの旅行者まで、すべての方がそれぞれのスタイルで楽しめる海辺のリゾートを目指しています。

▲赤沢日帰り温泉館▲赤沢温泉ホテル▲赤沢ボウル

2026年春「プレジャーリゾート 伊豆赤沢温泉」の誕生

温泉リゾートとして親しまれてきた「赤沢温泉郷」は、2026年春に新たなリゾートとして生まれ変わります。これまでの魅力をさらに高め、遊びと癒しが交差する新しい体験を提供。温泉のぬくもりと多彩なレジャー体験を融合し、訪れるす

べての方が心身を解きほぐしながら、それぞれのスタイルで思い切り遊び尽くせるリゾートが誕生いたします。

公式HP ：https://www.izuakazawa.jp/

代表番号：0557-53-5555

Instagram：https://www.instagram.com/izuakazawaonsenkyo?igsh=aThiNzc4eDJxY3l5

カトープレジャーグループ

「日本のレジャーをもっと楽しく！」をテーマに、ホテル・旅館・スモールラグジュアリーリゾート・公共リゾート・スパ・エンターテインメント・フードサービスなど多岐にわたる事業を展開するトータルプロデュースカンパニーです。地の魅力を活かしたコンセプト、建築、インテリア、光、音、香り、食などを総合的にプロデュース。また、各専門分野に特化したクリエイターとコラボレーションをし、今まで日本になかった事業を多岐に亘りコングロマリットで開発。独自のマネジメントスキームを活かし、新しい価値の創造と収益を実現いたします。さらに、各部門のスタッフは常にお客さまの視点に立ち、最高のホスピタリティマインドを持っておもてなしいたします。

公式HP：https://www.kpg.gr.jp/