【年収999万円】AIエンジニア案件2025年12月最新｜フリーランス調査【フリーランスボード調べ】

2025年最新のフリーランスの「AIエンジニア案件の調査レポート」を発表します。

8,014件のフリーランスボードに掲載されている実際のフリーランス案件から作成しました。

■調査サマリー

・AIエンジニア案件の平均年収999万円

・リモート案件は85.6%

・AIエンジニア案件の占有率は全体の2.03%

■目次

AIエンジニアの職種別平均年収ランキングは9位（999万円）

AIエンジニアの職種別案件数ランキングは16位（案件比率 2.03%）

AIエンジニア案件のリモートワーク比率

AIエンジニア案件の多い業界

AIエンジニアの特徴

AIエンジニアが担当できる領域

AIエンジニアの市場価値

調査対象

フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/occupations-22）に掲載されたAIエンジニア求人案件の月額平均単価より想定年収を試算しています。

・対象期間

2024年2月1月～2025年12月22日

・対象件数：

8,014件

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/occupations-22）

AIエンジニアの職種別平均年収ランキングは9位（999万円）

AIエンジニア案件の平均月額単価は83.2万円、平均年収は999万円で、IT職種別の年収ランキングでは9位に位置しています。

ITコンサルタントやPMOなどの上位層と比べると水準は下がりますが、成果が事業の売上やコストに直結しやすく、専門性に応じて比較的高い単価を維持しやすい職種といえるでしょう。

AIエンジニアの業務範囲は幅広く、機械学習モデルの設計や学習、精度評価に加え、運用環境への組み込みや監視までを担当します。開発そのものよりも、データ品質の確保や運用設計が成果を左右しやすい点がこの職種の特徴です。

生成AIの活用が広がる中では、情報漏えい対策や権利面の配慮、出力品質の管理も重要性を増しており、業界を問わず導入が進むほどAIエンジニアの需要は底堅く推移する見通しです。

AIエンジニアの職種別案件数ランキングは16位（案件比率 2.03%）

AIエンジニアの案件は市場全体の2.03％を占めており、IT職種別の案件数ランキングでは16位となっています。平均月額単価は83.2万円で、案件数の構成比は高くないものの、単価は高めの水準を維持しています。

構成比がこの水準にとどまる背景には、AI導入前にデータの準備や検証が必要で、すぐに外部委託の案件として立ち上がりにくい事情があります。特に個人情報や機密情報を扱う業務では、データを社外に出しづらく、まずは社内で試行しながら進める企業も少なくありません。

こうした環境の中でAIエンジニアが担う範囲は広く、目的に合わせた学習方法の選定からモデルの作成・精度評価、現場で使える形への組み込み、運用後の精度確認にまで及びます。開発そのものだけでなく、使用するデータの品質管理や、誤った出力が業務に与える影響を抑える設計も欠かせません。

生成AIの活用が広がるほど、回答の正確さや情報漏えいへの対策、継続運用の体制づくりが求められるようになります。実装と運用の両方に責任を持てる人材は限られるため、案件数が相対的に少なくても、専門性に応じて単価が維持されやすい職種といえるでしょう。

AIエンジニア案件のリモートワーク比率

2025年12月時点のAIエンジニア向けフリーランス案件・求人におけるリモートワーク比率は、フルリモートが37.5％、一部リモートが48.1％、常駐が14.5％となっています。フルリモートと一部リモートを合計すると85.6％に達し、在宅を基本にしつつ必要に応じて出社する働き方が中心といえるでしょう。

前月比ではフルリモートが+1.6％と増加した一方、一部リモートは-0.2％、常駐は-1.3％とやや減少しました。AIエンジニアの場合、設計や実装、検証、改善といった作業は在宅でも進めやすい傾向にあります。

ただし、学習用データの取り扱いが厳格な企業や、社内のサーバー環境で開発を行う案件では出社が求められる場面もあり、結果として一部リモートが最大の比率を占めやすい職種です。

前年同月比では一部リモートが-11.4％と減少し、常駐が+11％と増加しました。実運用に近い段階では、データ提供部門や業務部門とのすり合わせ、品質基準の合意、運用体制の整備が重要になり、対面で進めた方が早いケースも少なくありません。

そのため、今後も在宅中心を維持しつつ、重要な会議や現場確認のときだけ出社する運用が主流になっていくと考えられます。

AIエンジニア案件の多い業界

（案件比率：上位5位を抜粋）

2025年12月時点のAIエンジニア向けフリーランス案件・求人は、サービスが7.40％（593件）で1位、WEBサービスが6.79％（544件）で2位、toBが5.40％（433件）で3位となっています。以下、通信が4.77％（382件）で4位、SaaSが3.49％（280件）で5位と続き、上位5業界で全体の約27.9％を占めています。

これらの業界に案件が集まりやすい背景には、機械学習や生成AIをサービス価値に直結させやすく、継続的な改善が前提となりやすい点が挙げられます。サービス・WEBサービスでは推薦や検索、広告最適化、不正対策などで精度改善が常に求められ、モデル更新や検証の需要が絶えず発生します。

法人向けサービスの売上予測や、通信ネットワークの異常を事前に検知する仕組みなど、AIを継続的に運用・改善していく分野ではAIエンジニアの需要が今後も見込まれるでしょう。

AIエンジニアの特徴

AIエンジニアは、データから学習するモデルを設計し、予測や推薦、画像・文章の理解などを製品や業務に組み込む職種です。課題設定からデータ収集・整形、特徴量設計、学習、評価までを担い、システムとして実装したうえでAPIやバッチ処理として提供します。

運用後は入力データの変化によって精度が落ちたり偏りが出たりするため、品質を監視しながら、アラートや再学習の仕組みを整えていく必要があります。ソフトウェア開発と異なり、同じ処理でもデータ次第で結果が変わるため、評価指標を定め、実験条件とモデルのバージョンを記録して再現性を確保することも重要です。

AI分野は新しい手法の登場が速く、学習用データの権利や個人情報の扱い、計算資源の確保とコストが成果に直結しやすい点も特徴といえます。企画や業務部門、法務とも連携しながら、AIの判断根拠の説明や安全性も含めて継続的に改善していくことが求められます。

AIエンジニアが担当できる領域

AIエンジニアが担当できる領域は、課題整理からデータ収集・前処理、モデル設計・学習・評価、実運用への組み込み、稼働後の監視と改善まで多岐にわたります。

学習からデプロイまでを繰り返せるよう自動化し、データやモデルの履歴を追跡できる仕組みを整えることも役割の一つです。事業部門と成功基準をすり合わせ、現場の業務要件を満たす精度と速度を両立させていきます。

担当する対象としては、需要予測や不正検知、推薦、画像・音声・文章の解析、生成AIを活用した業務支援などが多く、実験で終わらせず価値を生む運用設計まで求められます。学習用データの作成やラベル付けには手間がかかるため、データ設計の良し悪しが成果を大きく左右します。

具体的な業務には、評価指標の定義、学習条件とモデルのバージョン管理、推論速度とコストの調整などがあります。入力データの偏りや変化によって性能が落ちる兆候を検知し、再学習につなげる仕組みも構築します。

誤判定の影響を見積もったうえで、しきい値調整や人による確認を組み込むといった安全策も欠かせません。AI分野は技術の進化が速く、データの権利や個人情報への配慮も必須です。

AIエンジニアの市場価値

AIエンジニアは、生成AIを含むAI活用が広がる中で、専門性の高い需要を維持しています。

平均年収は999万円でIT職種別ランキング9位、平均月額単価は83.2万円、案件比率は2.03％となっており、案件数は多くない一方で単価水準は高めです。

働き方の面でも選択肢が広く、フルリモート37.5％、一部リモート48.1％と、在宅を含む案件が合計85.6％に達している点も特徴です。

市場価値が高い背景には、AIの出力品質が事業成果や安全性に直結するため、個人情報や知的財産権、セキュリティまで含めた運用設計が求められる点が挙げられます。こうした幅広い要件に対応できる人材は限られており、結果としてAIエンジニアの希少価値が高まっています。

フリーランスのAIエンジニアが高単価を維持するには、モデル開発だけでなく、ビジネス要件を理解して成功指標を定義する力、精度低下を検知・改善する運用設計力、情報漏えい対策などのセキュリティ知識が求められます。技術と事業の両面をカバーできる人材は希少なため、高い報酬につながりやすいといえるでしょう。

