人気スマホゲーム『ブラウンダスト2』より、「デイドリーム・バニー モルフェア」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Hobby sakura」より、『ブラウンダスト2 デイドリーム・バニー モルフェア 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
【製品情報】
□参考価格：23,100円(税込)
□発売日：2026年10月予定
□ブランド：Hobby sakura
【スケール】1/7
【サイズ】全高：約280mm(台座含む)
【素材】PVC、ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・台座
人気スマホゲーム『ブラウンダスト2』より、「デイドリーム・バニー モルフェア」が1/7スケールフィギュアで登場です。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
【今回ご紹介した製品を含む、『ブラウンダスト2』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=38612&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)NEOWIZ ＆ GAMFS N Inc.
