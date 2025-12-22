人気スマホゲーム『ブラウンダスト2』より、「デイドリーム・バニー モルフェア」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Hobby sakura」より、『ブラウンダスト2 デイドリーム・バニー モルフェア 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●ブラウンダスト2 デイドリーム・バニー モルフェア 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-195698&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■ブラウンダスト2 デイドリーム・バニー モルフェア 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：23,100円(税込)


□発売日：2026年10月予定


□ブランド：Hobby sakura


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約280mm(台座含む)


【素材】PVC、ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・台座








人気スマホゲーム『ブラウンダスト2』より、「デイドリーム・バニー モルフェア」が1/7スケールフィギュアで登場です。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



(C)NEOWIZ ＆ GAMFS N Inc.



