韓国発の人気ファッション5ブランドが新宿に上陸！MUSINSA、12月26日より35日間連続の「リレー形式」ポップアップを開催

株式会社 MUSINSA JAPAN

韓国発のファッションプラットフォーム「MUSINSA（ムシンサ）」は、韓国ファッションの最前線を走るデザイナーズブランド5選を厳選し、2025年12月26日(金)から2026年1月29日(木)までの35日間、ルミネ新宿 ルミネ2にて、毎週ブランドが入れ替わるリレー形式のポップアップストア「MUSINSA BRAND WEEK in Tokyo」を開催いたします。

本プロジェクトは、日本市場への進出を加速させるMUSINSAのブランドインキュベーションプログラムにおける中核プロジェクトです。FENNEC（フェネック）、CRANK（クランク）、RONRON（ロンロン）、YOUHEE（ユヒ）、LC（エルシー）の5つの韓国発人気ファッションブランドが週替わりで主役となり、独創的な世界観を披露します。各ブランドは、本ポップアップのために用意した日本限定カラーの製品や、購入金額に応じた特別なノベルティを通じて、日本の顧客との接点を広げていく予定です。

各ブランドの主要特典（ノベルティ）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71607/table/82_1_e2820b9e3bcd70b44634fca07c6bc815.jpg?v=202512220452 ]

※各ノベルティは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

Week 1. FENNEC（フェネック） | 12/26(金) ～ 12/31(水)



FENNEC（フェネック）は、オリジナルでクラシックなデザインを基盤に、毎シーズンのトレンドに合ったデザインとカラーをフェネックならではのムードで再解釈し、提案しています。

特典 : ランダムガチャ キーリングBOX特典 : HEARTYシルバーキーリング- 日本限定商品： 「HEARTY」ブラックシリーズ 5種販売- 先行発売： 「TRIANGLE DOZI WALLET」新色2種（DEEP CHERRY / ESPRESSO）- 特典： 毎日先着購入者限定「ランダムガチャ キーリングBOX」、13,000円(税込)以上購入時「HEARTYシルバーキーリング」贈呈- オンラインストア：https://global.musinsa.com/jp/brands/fennec

Week 2. CRANK（クランク） | 1/2(金) ～ 1/8(木)



CRANK（クランク）は “We are still young” というアイデンティティのもと、年齢にとらわれず、自由に自分を表現する人々のためのブランドです。クランクならではのユニークさと多様なディテールを通して、特別な日常を過ごせるデザインを提案しています。

特典 : LEOPARD TARポールバッグ特典 : FLUFFY LEOPARD ヘアクリップセット- 特典： 購入者全員に「LEOPARD TARポールバッグ」、15,000円(税込)以上購入時「FLUFFY LEOPARD ヘアクリップセット」贈呈- オンラインストア：https://global.musinsa.com/jp/brands/crank

Week 3. RONRON（ロンロン） | 1/9(金) ～ 1/15(木)



RONRON（ロンロン）は、猫が幸せな時に出す鳴き声（ゴロゴロ）を意味するフランス語から名付けられました。みなさんと共に健やかな幸せを感じられる日常を追求しています。

特典 : RONRON ステッカーパック特典 : LOGO ボールキャップ- 特典： 来場者全員に「RONRON ステッカーパック」、20,000円(税込)以上購入時「LOGO ボールキャップ」贈呈- オンラインストア：https://global.musinsa.com/jp/brands/ronron

Week 4. YOUHEE（ユヒ） | 1/16(金) ～ 1/22(木)



「未完成の成熟さ」をコンセプトに、ブランドのアイデンティティである“ユヒ”を通じて表現。トレンドとキッチュな要素をベースに、主に10代から20代の方々へ向けたコレクションを展開しています。

特典 : YOUHEE ショッパーバッグ ホワイト特典 : MEGA FLUFFY CAT 2WAY バックパック- 特典： 1点以上購入者全員に「YOUHEE ショッパーバッグ ホワイト」、20,000円(税込)以上購入時「MEGA FLUFFY CAT 2WAY バックパック」贈呈- オンラインストア：https://global.musinsa.com/jp/brands/youhee

Week 5. Lc（エルシー） | 1/23(金) ～ 1/29(木)



LCは、LOW CLASSICのディフュージョンラインとして、シンプルなシルエットと快適な素材を特徴としたREADY TO WEARコレクションを提案しています。日常に溶け込む実用的なアイテムを展開し、デザインにライフスタイル要素を取り入れることで、幅広い嗜好を満たす魅力を表現しています。

特典：Lc TEDDY BUDDY キーリング- 特典： 製品購入時「Lc TEDDY BUDDY キーリング」および「Lc tarpaulin bag」贈呈- オンラインストア：https://global.musinsa.com/jp/brands/lowclassic

MUSINSAについて

「MUSINSA（ムシンサ）」は、韓国を代表するファッションプラットフォームであり、韓国発のユニコーン企業の一つとして世界的に注目されています。中核となる「MUSINSA STORE」を中心に、ファッション系企業を支援するコワーキングスペース「MUSINSA STUDIO」など、多彩なサービスを展開しています。MUSINSA STOREは2022年にグローバルストアも開設し、日本を含む世界13地域でサービスを展開しています。2024年11月からマーティンキムとの総代理店契約を締結し、日本地域での流通を専任で担当しています。ファッション‧コミュニティ‧コマースを融合した独自のエコシステムを基盤に、韓国ファッションのグローバルな発展と新しいカルチャーの創造に取り組んでいます。