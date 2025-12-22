TVアニメ『宇崎ちゃんは遊びたい！ω』より、「宇崎花」が描き下ろしイラストの天使姿で立体化。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「PROOF」より、「TVアニメ『宇崎ちゃんは遊びたい！ω』 宇崎花 天使ver. 1/7スケール 完成品フィギュア」を、現在ご案内中です。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/
■TVアニメ『宇崎ちゃんは遊びたい！ω』 宇崎花 天使ver. 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：26,400円(税込)
□発売日：2026年9月予定
□ブランド：PROOF
【スケール】1/7
【サイズ】全高約190mm
【素材】PVC(非フタル酸)・ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・オプションパーツ
・専用台座
原型制作・彩色：株式会社ロッコン
TVアニメ『宇崎ちゃんは遊びたい！ω』より「宇崎花 天使ver.」がスケールフィギュアとなって登場！
天使をモチーフにした描き下ろしイラストを立体化いたしました。
いたずらっ子なポージングと、思わず目を引く抜群のプロポーションを細部までこだわって造形いたしました。
照れた表情のオプションパーツが付属。2パターンの雰囲気をお楽しみいただけます♪
天使姿でも“ウザカワ”な後輩ヒロイン「宇崎花 天使ver.」をぜひお手元にお迎えください！
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。
(C)2022 丈／KADOKAWA／宇崎ちゃん2製作委員会
【店舗情報】
