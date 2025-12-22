TVアニメ『宇崎ちゃんは遊びたい！ω』より、「宇崎花」が描き下ろしイラストの天使姿で立体化。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「PROOF」より、「TVアニメ『宇崎ちゃんは遊びたい！ω』 宇崎花 天使ver. 1/7スケール 完成品フィギュア」を、現在ご案内中です。

●TVアニメ『宇崎ちゃんは遊びたい！ω』 宇崎花 天使ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-195049&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■TVアニメ『宇崎ちゃんは遊びたい！ω』 宇崎花 天使ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：26,400円(税込)

□発売日：2026年9月予定

□ブランド：PROOF

【スケール】1/7

【サイズ】全高約190mm

【素材】PVC(非フタル酸)・ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・オプションパーツ

・専用台座

原型制作・彩色：株式会社ロッコン

TVアニメ『宇崎ちゃんは遊びたい！ω』より「宇崎花 天使ver.」がスケールフィギュアとなって登場！

天使をモチーフにした描き下ろしイラストを立体化いたしました。

いたずらっ子なポージングと、思わず目を引く抜群のプロポーションを細部までこだわって造形いたしました。

照れた表情のオプションパーツが付属。2パターンの雰囲気をお楽しみいただけます♪

天使姿でも“ウザカワ”な後輩ヒロイン「宇崎花 天使ver.」をぜひお手元にお迎えください！

※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。

(C)2022 丈／KADOKAWA／宇崎ちゃん2製作委員会

