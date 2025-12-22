TVアニメ『宇崎ちゃんは遊びたい！ω』より、「宇崎花」が描き下ろしイラストの天使姿で立体化。

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「PROOF」より、「TVアニメ『宇崎ちゃんは遊びたい！ω』 宇崎花 天使ver. 1/7スケール 完成品フィギュア」を、現在ご案内中です。



●TVアニメ『宇崎ちゃんは遊びたい！ω』 宇崎花 天使ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-195049&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■TVアニメ『宇崎ちゃんは遊びたい！ω』 宇崎花 天使ver. 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：26,400円(税込)


□発売日：2026年9月予定


□ブランド：PROOF


【スケール】1/7


【サイズ】全高約190mm


【素材】PVC(非フタル酸)・ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・オプションパーツ


・専用台座



原型制作・彩色：株式会社ロッコン


























TVアニメ『宇崎ちゃんは遊びたい！ω』より「宇崎花 天使ver.」がスケールフィギュアとなって登場！


天使をモチーフにした描き下ろしイラストを立体化いたしました。


いたずらっ子なポージングと、思わず目を引く抜群のプロポーションを細部までこだわって造形いたしました。


照れた表情のオプションパーツが付属。2パターンの雰囲気をお楽しみいただけます♪


天使姿でも“ウザカワ”な後輩ヒロイン「宇崎花 天使ver.」をぜひお手元にお迎えください！



※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。


※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。



(C)2022 丈／KADOKAWA／宇崎ちゃん2製作委員会



