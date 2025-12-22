【注意喚起】靴下の岡本 「おやすみスイッチ」 模倣品にご注意ください
レッグウェア製造卸販売・岡本株式会社（本社：大阪市西区／本店：奈良県広陵町、代表取締役社長：岡本隆太郎）では、当社製品「靴下サプリ おやすみスイッチ」に酷似した模倣品が、一部のオンラインショップやフリーマーケットサイト等で販売されていることを確認しております。
模倣品は、当社の企業名や問い合わせ先をはじめ、当社製品に関するロゴや写真素材を無断で使用し、正規品であるかのように販売されており、お客様が当社製品と誤ってご購入される事例が発生しております。
これらの類似品・模倣品は、当社正規品とは形状等のみならず、機能性においても大きく異なります。
当社は類似品・模倣品の製造販売について、法的な手段を含めた適切な措置を講じる所存でございますが、お客様におかれましては、「靴下サプリ おやすみスイッチ」とお間違えのないよう、ご購入の際には充分にご注意いただきますようお願い申し上げます。
当社の公式ホームページは以下の通りです。
岡本株式会社公式サイト https://www.okamotogroup.com/
岡本株式会社公式オンラインショップ https://shop.okamotogroup.com
【「靴下サプリ おやすみスイッチ」の特徴】
現在確認されている模倣品においては、いくつか特徴がございますので、ご参考に願います。
＜販売価格＞
商品の価格が極端に安い、極端な値引きが実施されている。
＜パッケージ＞
・コーポレートロゴ、ブランドロゴのフォントが異なります。
・印刷が荒く、印刷色が暗くくすんでいます。
・2重包装になっています。
＜商品＞
・裏返した際、足裏の失眠のポイントが出現していません。
・ふくらはぎ部位のふんわり感がありません。
・ふくらはぎ部位の畔の数が異なります。
正規品は34本で幅約7mm
模倣品は27本で幅約７mmや34本で幅5mm以下
【サポートについて】
万が一、誤って類似品・模倣品をご購入された場合は、まずはご購入店舗へお問い合わせをお願い致します。
誠に恐縮ですが、類似品・模倣品の購入によって発生した不利益、損害等につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご了承願います。
今後も引き続き当社商品をご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。
お問い合わせ先：
岡本株式会社 お客様相談室
TEL:0120-551975
平日10:00～17:00（土・日・祝日、年末年始・夏期などの特別休業日を除く）
【会社概要】
会社名 ： 岡本株式会社 / OKAMOTO CORPORATION
創 業 ： 1934年（昭和9年）
設 立 ： 1948年10月（昭和23年）
事業内容 ： 各種レッグウェアの製造卸販売
（紳士・婦人・子供靴下、パンティストッキング、タイツ、編み技術を利用した関連商品）
本 社 ： 〒550-0005 大阪市西区西本町1丁目11番9号
本 店 ： 〒635-8550 奈良県北葛城郡広陵町大塚150番地の1
資本金 ： 9,744万円
代表者 ： 代表取締役社長 岡本隆太郎
従業員 ： 523人（グループ計：1,453人 2025年4月現在）
売上高 ： 500億円（2025年3月期連結）
販売先 ： 全国主要量販店、スポーツアパレル、百貨店等