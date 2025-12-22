白ナンバー事業者のためのアルコール測定管理ウェビナー無料開催 1月14日（水）

東海電子株式会社

アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、白ナンバー事業者を対象としたオンラインセミナー「白ナンバー事業者のためのアルコール測定管理『今の実態』と測定器選定ポイント」を2026年1月14日（水）に無料で開催いたします。

白ナンバー事業者のためのアルコール測定管理「今の実態」と測定器選定ポイント1月14日（水）お申し込みはこちらから :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UaxaJSSySte9w6x--BFM3w#/registration

開催日時：2026年1月14日（水）13時30分～14時30分

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

白ナンバー事業者を取り巻くアルコール測定管理義務について、

「制度上の要点」と「現場での実態」を整理します。

あわせて、ALC-MobileIII・白ナンバー向け安全運転管理システムを例に、

運用負荷や管理面から見た測定器選定のポイントを解説。

自社運用の確認や、測定器見直しのヒントを得たい方に向けたウェビナーです。

【コンテンツ内容】

１.白ナンバー事業者様におけるアルコール測定管理義務の現状

２.測定器別徹底比較 -ALC-MobileIII-

３.測定器別徹底比較 -白ナンバー向け安全運転管理システム-

４.本日のチェックポイントまとめ

スピーカー：東海電子株式会社 東京営業所 小中野 達也

みなさまのご参加をお待ちしております。

■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp

